รีวิว Redmi Pad 2 Pro 5G จอใหญ่ ใช้ปากกาได้ ต่อเน็ตเร็ว ราคาดี

รีวิว Redmi Pad 2 Pro 5G แท็บเล็ตหน้าจอ 12.1 นิ้ว ที่มากับลำโพง 4 ตัว รองรับ Dolby Atmos เหมาะมากๆกับใครก็ตามที่กำลังมองหาแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาหรือจะใช้ทำงานก็ได้
ด้วยความที่หน้าจอมีขนาดใหญ่จึงมีพื้นที่เยอะเพียงพอที่จำทำเอกสาร ส่งอีเมลล์ ตัดต่อคลิปง่ายๆหรือจะเล่นเกม ขุมพลังภายในมากับ Snapdragon 7 Gen 4 เป็นชิประดับกลางค่อนไปทางสูง ส่วนแบตเตอรี่นั้น 12,000 mAh ชาร์จเร็ว 33W และยังสามารถชาร์จไปยังอุปกรณ์อื้นได้เปรียบเสมือน Power Bank
ราคา Redmi Pad 2 Pro 5G รุ่น RAM 8GB ความจุ 256GB อยู่ที่ 13,990 บาท หรือถ้าไม่ต้องการใช้งานรุ่น 5G มี Redmi Pad 2 Pro ในราคาเริ่มต้น 6,990 บาท เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม
#CyberBiz #redmi #RedmiPad2Pro5G #แท็บเล็ต