รีวิว REDMI Note 15 Pro Series เครื่องสวย ซ่อนความแกร่ง

REDMI Note 15 Pro Series 5G สมาร์ทโฟนที่ยกระดับความทนทานด้วยมาตรฐาน REDMI Titan Durability กันน้ำลึก 2 เมตรได้นานถึง 24 ชั่วโมง พร้อมมาตรฐานกันน้ำระดับสูงสุด IP69K และกระจก Gorilla Glass Victus 2 ที่ทนแรงตกกระแทกได้ถึง 2.5 เมตร จัดเต็มด้วยหน้าจอ AMOLED 1.5K CrystalRes สว่างจ้า 3,200 nits และกล้องหลัก 200MP ซูมคมชัด 4 เท่าแบบ In-sensor พร้อมเทคโนโลยี AI อัจฉริยะครบครัน
REDMI Note 15 Pro 5G มาพร้อมชิป Dimensity 7400-Ultra แบตเตอรี่อึด 6580mAh และ REDMI Note 15 Pro+ 5G ขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 7s Gen 4 แรงกว่าพร้อมชาร์จไว 100W HyperCharge และดีไซน์หน้าจอโค้งพรีเมียม All-Around Liquid Display
#CyberBiz #redminote15PRoSeries #redmionote15Pro #redmionote15ProPlus