รีวิว Oppo Reno15 5G ถ่าย Portrait ถูกใจ Gen Z สวย สมจริง

รีวิว Oppo Reno15 5G รุ่นกลางของซีรีส์ที่มากับกล้องไม่ธรรมดา เด่นมากกับเลนส์หลักความละเอียด 50MP เลนส์ Telephoto 50MP และเลนส์ Ultrawide 8MP ซึ่งให้ระยะการถ่ายรูปที่หลากหลายเทียบระยะเท่ากล้องโปร โดยระยะ 3.5x ในโหมดปกติดึงฉากหลังให้เข้ามาใกล้แบบที่ถ่าย
ข้อดีคือภาพสมามารถเก็บบุคคลได้คมชัด ฉากหลังเบลอสมจริง แต่ก็ยังแสดงให้เห็นบรรยากาศอยู่ ความต่างเมื่อเทียบกับการถ่ายผ่านโหมด Portrait ตรงๆคือความเบลอของฉากที่มีมากกว่าซึ่งบางคนอาจไม่ชอบ สลับมาที่กล้องหน้าความละเอียดที่ 50MP เช่นกัน ถ่ายเซลฟี่ได้มุมกว้างถูกใจและนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ AI ให้ได้ปรับแต่งรูปกันอย่างจัดเต็ม
Oppo Reno15 5G มากับชิป Snapdragon 7 Gen 4 อยู่ในระดับกลางค่อนไปทางแรง เล่นเกมเอาอยู่ ถ่ายรูปไม่หน่วง ColorOS 16 ที่รันบน Android 16 ใช้งานได้ไหลลื่น มีให้เลือกด้วยกัน 2 ความจุ RAM 12GB ความจุ 512GB ราคา 18,999 บาท ขณะที่ RAM 12GB ความจุ 256GB ราคา 16,999 บาท
