Review : Dyson PencilVac ดีไซน์ใหม่หมด เบา ใช้ง่าย

Dyson ปรับแนวคิดในการพัฒนาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายใหม่ในปี 2025 นี้ โดยไม่ได้เน้นเรื่องของพลังในการดูดที่แรงเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนมุมมองไปถึงรูปแบบการใช้งานในยุคใหม่ ที่ผู้คนปรับเปลี่ยนรูปแบบที่อยู่อาศัย ใช้ชีวิตในคอนโด หรือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ง่ายมากขึ้น
Dyson PencilVac จึงกลายมาเป็นเครื่องดูดฝุ่นทรงแท่ง ที่ให้ความแปลกใหม่ จากสไตล์เดิมของ Dyson พร้อมหัวดูดที่พัฒนาขึ้นใหม่นอกจากมีไฟ LED ใช้ส่องเศษฝุ่น และสิ่งสกปรกบนพื้น ยังหมุนได้เพื่อรองรับการเข้าถึงทุกซอกทุกมุม กับค่าตัว 24,900 บาท
ปรับดีไซน์ เน้นการใช้งาน
ภาพจำเดิมๆ ของเครื่องดูดฝุ่น Dyson ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งรุ่น V12 และ V15 หลายคนจะคุ้นเคยกับตัวเครื่องที่มากับการจับถือในรูปทรงเหมือนปืน แต่ใน Dyson PencilVac เปลี่ยนรูปแบบเป็นทรงแท่งแนวยาวแทน
ตัวเครื่องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม. หรือใกล้เคียงกับขนาดยาดมแผนไทยที่ใช้กันในปัจจุบัน มีการจัดเรียงรูปแบบการทำงานใหม่ ไล่จากแท่งแบตเตอรี่ ลงมาเป็นบริเวณมอเตอร์ ที่นำเทคโนโลยี Dyson Hyperdymium ขนาดเท่าเหรียญ 10 บาท มาใช้งาน โดยมอเตอร์ขนาดเล็กนี้ สามารถหมุนได้ถึง 140,000 รอบต่อนาที
ถัดลงมาจะเป็นบริเวณถังเก็บฝุ่น ที่สามารถทิ้งฝุ่นได้โดยไม่เปื้อนมือ ตามสไตล์ของเครื่องดูดฝุ่นยุคใหม่ ลงไปเป็นการข้อที่ใช้เชื่อมต่อกับหัวดูดฝุ่นรูปแบบต่างๆ ทำให้ Dyson PencilVac กลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เป็นหลัก
น้ำหนักรวมของ Dyson PencilVac อยู่ที่ 1.8 กิโลกรัม เพียงแต่ในเวลาใช้งานน้ำหนักบางส่วนจะลงไปอยู่ที่พื้นเพื่อกระจายน้ำหนัก ทำให้เวลาใช้งานไม่หนัก หรือปวดข้อมือเหมือนเช่นรุ่นก่อนหน้า และที่สำคัญคือใช้การกดปุ่มเพื่อเปิด-ปิด เปลี่ยนโหมดการทำงานได้เลย
สำหรับหัวดูดฝุ่นที่ให้มจะมีทั้งหมด 3 แบบหลักๆ คือหัวดูดทำความสะอาดหลัก Fluffycones ที่เป็นออกแบบมาเป็นทรงกรวย ป้องกันไม่ให้เส้นผมพันเข้าไปที่แกนทำความสะอาดทั้ง 4 แกะ เมื่อดูดเส้นผมเข้าไปจะค่อยๆ ไล่ออกมาตรงปลาย และเข้าสู่ช่องดูดไปแทน
ความน่าสนใจของหัวดูดนี้ คือสามารถหมุนได้รอบทิศทาง ช่วยให้เข้าไปทำความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างหมดจรด เช่นเดียวกับการที่มีไฟ LED สีเขียวมาช่วยส่องพื้นทั้งด้านหน้า และหลัง จึงทำให้มองเห็นเศษฝุ่นบนพื้นได้เป็นอย่างดี รวมถึงความสูงเพียง 9.5 เซนติเมตรจากพื้น ทำให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดใต้โซฟา หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้ด้วย
ถัดมาคือหัวดูดปากแคบ ที่เป็นแบบ 2-1 สามารถใช้แบบปากแคปเฉยๆ หรือเลื่อนหัวดูดพร้อมแปรงลงมาใช้งานได้ สุดท้ายคือหัวดูดเก็บเส้นผม ที่เหมาะกับการดูดโซฟา หมอน หรือแม้แต่ที่นอน เพื่อทำความสะอาดได้
ภายในกล่องนอกจากตัวเครื่อง และหัวดูดแล้ว รอบนี้ยังมีแท่นชาร์จแม่เหล็ก พร้อมที่เก็บหัวดูดมาให้ด้วย ไม่ต้องไปหาซื้อแยกเหมือนกับรุ่นก่อนๆ อีกต่อไป และเวลาเก็บเข้าแท่นก็จะทำการชาร์จตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายไปด้วยเลย
เหมาะกับพื้นแข็งเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของหัวแบบ Fluffy ที่เป็นขนๆ เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ จะเหมาะกับใช้งานบนพื้นแข็ง อย่างกระเบื้อง หินอ่อน พื้นไม้ หรือปัจจุบันที่หันมาใช้พื้นลามิเนต หรือพื้นกระเบื้องยาง กันแทน ซึ่งหัวดูดฝุ่นจะให้ฟีลในการใช้งานได้เป็นอย่างดี
กลับกันถ้าใช้งานบนพรมที่มีความฟูหนา หัวดูดรุ่นนี้จะไม่ค่อยเหมาะนัก เพราะจากแรงดูดที่ 55AW อาจไม่เพียงพอเข้าไปดึงฝุ่นที่ซ่อนอยู่ภายในขนหนาๆ ได้ และไม่ได้มีหัวแปรงที่คอยปัดฝุ่นขึ้นมาโดยเฉพาะด้วย
ขณะเดียวกัน ด้วยการที่ถังเก็บฝุ่นมีขนาดเล็ก 0.08 ลิตร เท่านั้น ทำให้เครื่องรุ่นนี้ ไม่ได้เหมาะกับการดูดฝุ่นในพื้นที่กว้าง จึงเหมาะกับการใช้งานในคอนโด หรือไว้ใช้เฉพาะในบางห้องแทน ซึ่งเน้นความสะดวกในการหยิบใช้งาน เมื่อเห็นพื้นสกปรกก็หยิบมาดูดได้ทันที
นอกจากนี้ หัวดูดฝุ่นของ Dyson ยังสามารถถอดชิ้นส่วน เพื่อนำไปล้างทำความสะอาดได้ทั้งหมด รวมถึงบริเวณถังเก็บฝุ่น ก็สามารถถอดท่อ ออกจากตัวเครื่องเพื่อนำไปล้างได้เช่นเดียวกัน อย่างหัว Fluffycones ถอดแกน และที่หุ้มพลาสติกไปล้างน้ำได้เลย ส่วนตรงหัวก็ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแทน
เช่นเดียวกับระยะเวลาในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องราว 30 นาที ในโหมด Eco และจะลดน้อยลงเมื่อเปลี่ยนโหมดใช้งาน โดยเฉพาะโหมดแรงดูดสูงที่ใช้งานได้ราว 10 นาที และใช้ระยะเวลาในการชาร์จไฟจนเต็มอยู่ที่ 3.5 ชั่วโมง
สรุป
Dyson PencilVac นับเป็น ไม้กวาดในยุคดิจิทัล ที่ออกแบบมาเน้นประสบการณ์การใช้งานที่พรีเมียม และสนุก ใช้งานได้คล่องตัว กับการเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายขนาดเล็กที่สุดในโหลด และให้พลังในการทำความสะอาดที่ไว้ใจได้ กับราคาที่สูงตามสไตล์ Dyson ที่ 24,900 บาท