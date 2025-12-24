รีวิว POCO F8 Series สวย เสียงดี เล่นเกมลื่น

รีวิว POCO F8 Series คลิปนี้ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองไปได้เยอะ จากเดิมที่เคยมองว่า POCO เป็นแบรนด์เกมมิ่งจ๋าแต่ตอนนี้กลับดูแฟชั่นและท้าชนเรือธงแบรนด์อื่นได้อย่างไม่ยาก จุดเด่นจะเน้นเรื่องความแรงเหมือนเดิมโดยในรุ่น POCO F8 Ultra เลือกใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Elite Gen 5 มากับ RAM 16GB/512GB ขณะที่ POCO F8 Pro ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite RAM 12GB/512GB พิสูจน์จากผลทดสอบ Antutu ที่ทะลุ 3 ล้านทั้งคู่ การเล่นเกมทำได้ดีหายห่วง เล่นลื่น การจับถือและสัมผัสทำออกมาได้น่าประทับใจ ถึงแม้ว่าตัวเครื่องรุ่น Ultra ที่รีวิวจะเป็นฝาหลัง Denim ก็ตามแต่การระบายความร้อนก็ยังทำได้ดี
เรื่องเสียงเป็นอีกหนึ่งจุดขายกับการทำงานร่วมกันกับ Bose แบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกซึ่งในรุ่น Ultra จะมีแหล่งกำเนิดเสียงเพิ่มขึ้นมาที่บริเวณใกล้กันกับตำแหน่งของกล้อง จุดนี้เป็นการเพิ่มมิติเสียงและยังสามารถควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ในตัวเครื่องได้อีกด้วย แต่รุ่น Pro ก็ไม่น้อยน่ามีการจูนเสียงร่วมกับ Bose เช่นกัน
ราคาเป็นส่วนเชือดเฉือนสำคัญเพราะความแรงทั้งคู่ไม่ได้ต่างกันมากแต่ Poco F8 Pro เปิดตัวมาเพียง 17,990 บาทเท่านั้น แต่ถ้าอยากได้รุ่นจบที่แรงกล้องซูมไกล 100x มีลำโพงพิเศษให้ขยับไปรุ่น Poco F8 Ultra กับราคา 24,990 บาท