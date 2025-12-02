รีวิว vivo X300 Pro ซูมไกลที่ดีกว่าเดิม มาครบทั้งภาพและเสียง

รีวิว vivo X300 Pro สมาร์ทโฟนซูมไกลที่พัฒนาขึ้นไปจาก X200 Pro ปีก่อน ครั้งนี้การออกแบบยังคล้ายเดิมแต่สัมผัสดีกว่าเดิม ตัวเครื่องทรงเหลี่ยม ออกแบบมาแบบ Unibody 3D ขอบมนจับถนัดมือ วัสดุขอบเครื่องโลหะฝาหลังกระจกแบบด้าน Coral Velvet Glass ให้ความรู้สึกละมุน
ใน vivo X300 Series เปิดตัวมาด้วยกัน 2 รุ่น ซึ่งนอกจากรุ่นโปรแล้วยังมี vivo X300 ด้วย ความแตกต่างเป็นเรื่องของขนาดหน้าจอ โดย X300 มากับขนาด 6.31 นิ้ว และรุ่นโปรใหญ่กว่าที่ 6.78 นิ้ว แต่ภาพรวมรุ่นธรรมดาเหมือนเป็นการย่อส่วนมาจากตัวรุ่นพี่และเน้นการพกพาที่สะดวกมากขึ้นแต่ก็แลกมากับการลดฟีเจอร์บางอย่างไป
vivo X300 Series ใช้ชิป Dimensity 9500 และมีชิปพิเศษ vivo Imaging Chip V3+ แต่รุ่นโปรจะเสริมพลังกับชิป VS1 เพิ่มเข้ามา ทำให้ความทรงพลังสูงสุดในครั้งนี้ต้องไปที่รุ่นโปรเท่านั้น แน่นอนว่าการทั้งซีรี่ย์เน้นการถ่ายภาพเป็นหลัก สเปคกล้องจึงใส่มาเพื่อการถ่ายภาพและ VDO โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายคอนเสิร์ตที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ X200 Series
ความละเอียดกล้องของ vivo X300 Pro จะมากับ เลนส์หลักความละเอียด 50MP เลนส์เทเลโฟโต้ ความละเอียด 200MP เลนส์ Ultrawide 50MP และกล้องหน้ามุมกว้าง 50MP ขณะที่ X300 มีการสลับความละเอียดของเลนส์เป็นเลนส์หลัก 200MP และเลนส์ เทเลโปโต้ที่ 50MP
- vivo X300
12GB + 256GB ราคา 31,999.-
16GB + 512GB ราคา 34,999.-
- vivo X300 Pro
16GB + 512GB ราคา 39,999.-