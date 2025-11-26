รีวิว iPhone 17 คุ้มกว่า iPhone Air เพราะจอ 120Hz คือคำตอบ

รีวิว iPhone รุ่นที่คุ้มที่สุดของปี 2025 ต้องยกให้ iPhone 17 ถึงแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่สเปกก็ทำมาอุดรอยรั่วที่เคยโดนบ่นอยู่บ่อยครั้ง อย่างหน้าจอที่ครั้งนี้ขยับมาเป็น Super Retina XDR 120Hz เทียบเท่ารุ่น Pro สักที ถือเป็นการตั้งมาตรฐานใหม่ที่ช้าไปสักหน่อย
ส่วนเรื่องอื่นๆ iPhone 17 ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงตั้งแต่ชิปประมวลผล A19 Bionic ที่แรงเหลือพอเล่นเกมกราฟิกระดับสูงได้สบาย กล้องถ่ายรูปที่ให้ความละเอียดเท่ากันทั้งเลนส์หลัก และเลนส์ Ultrawide ที่ 48MP ส่วนกล้องหน้าให้มาเหมือนกันทั้ง 17 ซีรี่ย์ที่ 18MP Center Stage และถ่ายมุมกว้างรวมทั้ง Vlog แนวนอนได้ ที่ขัดใจเห็นจะเป็นเรื่องการระบายความร้อนที่ช้าไปสักหน่อยแต่ก็เข้าใจได้เพราะรุ่นนี้ไม่ได้ใส่ Vapor Chamber ให้ ทั้งหมดแลกมากับราคาที่ถูกกว่ารุ่น Air กว่าหมื่นบาท และถูกกว่ารุ่น Pro หลายหมื่น
ช่องทางติดตามข่าวสารไอทีกับ CyberBiz
Facebook : https://www.facebook.com/cbizonline
Youtube : youtube.com/user/MGRcyber
Twitter :https://twitter.com/CyberBiz_Online
#Cyberbiz #Apple #iphone17