รีวิว OPPO Find X9 Pro สวย ทรงพลัง ซูมได้ไกลกับ 200MP Hasselblad Telephoto

รีวิว OPPO Find X9 Pro รุ่นเรือธงจากค่าย OPPO ที่เน้นคีย์ฟีเจอร์เรื่องการถ่ายภาพ ถือว่าต่อยอดจากซีรีส์เดียวกันเมื่อปีก่อนมาได้ดี กับเลนส์หลักความละเอียด 50MP เลนส์ Ultra-wild 50MP และครั้งนี้อัปเกรดความสามารถเลนส์ Telephoto เพิ่มขึ้นเป็น 200MP โดยยังคงกลิ่นอายของ Hasselblad เอาไว้
การซูมคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ระยะ 3x 6x 10x 20x 30x ไปจนถึง 120x โดยช่วงที่คาดหวังได้แน่นอนอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นถึง 60x หลังจากนั้นการซูมจะมี AI เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มรายละเอียดของภาพ แน่นอนว่าสายคอนเสิร์ตถูกใจสิ่งนี้เพราะเก็บรายละเอียดบนเวทีกับฟีเจอร์ Stage Mode ที่มีมาให้ได้ดีขึ้น ที่ทำมาได้ดีคือระบบระบายความร้อน ถึงแม้ว่าจะมีการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องหรือเล่นเกมส์แต่ OPPO Find X9 Pro ยังทำงานต่อได้โดยที่ไม่กระทบต่อการใช้งาน ส่วนความร้อนที่เกิดขึ้นก็เพียงอุ่นๆเท่านั้น
OPPO เลือกใช้ชิปประมวลผล Dimensity 9500 ที่แรงสะใจ โดยที่ Antutu ทะลุ 3 ล้านไปแล้ว มากับ RAM 16GB และ Storage ความจุ 512GB ทั้งหมดทรงพลังและเพียงพอต่อการใช้งานหนักๆที่หลากหลาย ในราคา 42,999 บาท
ทิ้งท้ายด้วยหูฟัง OPPO Enco X3s หูฟังตัดเสียงรบกวนที่ Cocreated With Dynaudio เบา ใส่สบาย แต่เสียงนุ่มมีมิติ
ช่องทางติดตามข่าวสารไอทีกับ CyberBiz
Facebook : https://www.facebook.com/cbizonline
Youtube : youtube.com/user/MGRcyber
Twitter :https://twitter.com/CyberBiz_Online
#Cyberbiz #OPPO #OPPOFindX9Pro #OPPOFindX9SeriesTH
#ซูมดีทุกคอนเสิร์ต #กล้องHasselbladซูมชัด200MP