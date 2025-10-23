Review : UGREEN MagFlow Series ไลน์อัปที่ชาร์จไร้สาย Qi2 25W

UGREEN ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ UGREEN MagFlow Series ที่เป็นอุปกรณ์เสริมการชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็ก โดยชูจุดเด่นของการเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกๆ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Qi2 25W ทำให้สามารถชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็กได้เต็มความเร็วสูงสุดถึง 25W เพื่อใช้งานกับ iPhone 17 ซีรีส์
ซีรีส์ MagFlow ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ใช้งานสินค้าของ Apple โดยเฉพาะ เนื่องจากไม่ได้รองรับเฉพาะการชาร์จ iPhone เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ในอีโคซิสเตมส์อย่าง AirPods และ Apple Watch ด้วย
เริ่มกันที่ UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank 10000mAh 25W พาวเวอร์แบงก์ พกพาที่มาพร้อม MagSafe ที่รองรับ Qi2 25W ทำให้สามารถแปะชาร์จ iPhone 17 Pro Max ถึง 50% ได้ในเวลาประมาณ 30 นาที
ขณะเดียวกัน ยังสามารถใช้สายชาร์จ USB-C ในตัว ที่เป็นสายถัก เพื่อใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ โดยให้กำลังไฟสูงสุดที่ 30W พร้อมกับใช้สายเดียวกันนี้ในการชาร์จไฟกลับเข้าสู่พาวเวอร์แบงก์ที่ 30W เช่นเดียวกัน ทำให้สามารถชาร์จแบต 10000 mAh ได้เต็มในเวลา 2 ชั่วโมง
UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank ออกแบบมาให้พกพาได้สะดวก จากสาย USB-C ถักที่ให้มาทำหน้าที่เป็นสายคล้องในตัว มีหน้าจอ LED แสดงสถานะแบตเตอรีให้เห็น และยังมีพอร์ต USB-C อีก 1 พอร์ต เพื่อใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย
UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank 10000mAh 25W วางจำหน่ายในราคา 1,790 บาท
ถัดมาในกลุ่มของแท่นชาร์จ UGREEN MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W เหมาะกับผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์เสริมมากกว่า 1 ชิ้น และต้องการความคล่องตัวในการพกพาไปใช้งานนอกบ้านหรือระหว่างเดินทาง
แท่นชาร์จนี้มาในดีไซน์ที่สามารถพับลงมาเป็นลูกบาศก์ขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋า เหมาะสำหรับการเดินทาง เมื่อกางขึ้นมาสามารถใช้เป็นแท่นชาร์จอุปกรณ์ 2 ชิ้น พร้อมกันคือ iPhone สูงสุด 25W และ AirPods 5W
ส่วนใครที่ใช้งาน Apple Watch ด้วย ที่แท่นชาร์จจะมีพอร์ต USB-C ด้านข้างอีก 1 พอร์ต ให้กำลังไฟ 5W เพื่อเสียบสายชาร์จสมาร์ทวอทช์ ทำให้กลายเป็นแท่นชาร์จ 3 อุปกรณ์ขนาดย่อม พกพาไปได้ทุกที่
ตัวแท่นชาร์จ iPhone ยังใช้เป็นขาตั้งในตัว รองรับการหมุนแนวนอน 360 องศา และปรับแนวตั้งได้ 70 องศา ในกรณีที่ใช้งานในแนวนอน ยังรองรับโหมด StandBy ของ Apple ทำให้การแปะชาร์จ iPhone สะดวกขึ้น
UGREEN MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W วางจำหน่ายในราคา 1,490 บาท
ปิดท้ายที่ UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger 25W แท่นชาร์จที่ให้มาครบเหมาะสำหรับวางไว้บนโต๊ะทำงาน หรือข้างหัวเตียง ตอบโจทย์คนที่มี Apple Ecosystem ครบชุด
ด้วยการที่ออกแบบมาเพื่อชาร์จ 3 อุปกรณ์หลักของ Apple แบบไร้สายทั้งหมด ได้แก่ iPhone สูงสุด 25W เมื่อใช้งานกับ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max บนมาตรฐานของ Qi2 25W ตัวแท่นสามารถปรับหมุนได้ 360 องศาในแนวนอน และ 70 องศา แนวตั้ง
ตามด้วย Apple Watch 5W ที่สามารถหดตัวแท่นเก็บกลับเข้าไปได้ และ จุดวางชาร์จ AirPods 5W สำหรับรุ่นที่รองรับการชาร์จไร้สาย โดยที่หลังแท่นชาร์จจะมีพอร์ต USB-C เผื่อไว้ให้อีก 1 พอร์ต ถ้าต้องการเสียบสายอื่นๆ เพิ่มเติม
โดยในตัวกล่องจะแถมหัวชาร์จ 45W USB-C มาให้ด้วย ทำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่ม UGREEN MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W วางจำหน่ายในราคา 4,990 บาท
จะเห็นว่าโดยรวมแล้วอุปกรณ์ชาร์จของ UGREEN รุ่นใหม่ในซีรีส์ MagFlow ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานสินค้าของ Apple โดยเฉพาะ และยังรองรับการชาร์จ MagSafe สูงสุดที่ 25W ด้วย ใครใช้ iPhone 17 อยู่แล้ว มองหาแท่นชาร์จ ซีรีส์นี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี