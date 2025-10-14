ลองสัมผัส vivo Vision Discovery Edition แว่น MR ที่ไม่ได้มาเล่นๆ

หลังเปิดตัวในประเทศจีนช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุด vivo ได้นำ vivo Vision Discovery Edition มาให้สื่อที่เข้าร่วมงานเปิดตัว vivo X300 ซีรีส์ ในประเทศจีน ได้ทดสอบใช้งานกัน และนับเป็นครั้งแรกที่นำออกมาโชว์ให้สื่อจากทั่วโลกได้ใช้งาน
ต้องยอมรับว่า ตัวแว่นตาอัจฉริยะ vivo Vision Discovery Edition ย่อมได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Apple Vision Pro ที่เปิดตัวมาก่อนหน้า แต่ทาง vivo มองว่า เทคโนโลยีในรูปแบบของ MR (Mixed Reality) ต้องไม่ถูกจำกัดเฉพาะแบรนด์จากสหรัฐฯ เท่านั้น จึงได้เร่งพัฒนาแว่นตา MR ออกสู่ตลาด
นอกจากนี้ ยังพัฒนาให้ใช้งานได้สบายขึ้น ด้วยน้ำหนักตัวเครื่องที่ 398 กรัม ภายในใส่หน้าจอ Dual Micro-OLED ให้ความละเอียดสูงสุดระดับ 8K ที่มาช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตา และให้ความรู้สึกเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น
ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 มีแบตเตอรีที่เชื่อมต่อภายนอก รองรับการรับชมภาพยนตร์ได้นานสูงสุด 3 ชั่วโมง และเล่นเกมได้นาน 2 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่มีปัญหาค่าสายตา สามารถใส่เลนส์เพื่อปรับความคมชัดเพิ่มเข้าไปได้
เบื้องต้น จากที่ได้ทดสอบ vivo Vision Discovery Edition พบว่า ให้ประสบการณ์ในการใช้งานที่ลื่นไหล เพียงแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาทำให้รูปแบบการใช้งานยังค่อนข้างกัดอยู่กับเรื่องของความบันเทิง อย่างการรับชมภาพยนต์ ดูวิดีโอ รูปภาพแบบ Immersive และเล่นเกมในลักษณะของ VR เป็นหลัก
แน่นอนว่า นี่เป็นเพียงแว่นตา MR รุ่นต้นแบบของทาง vivo และยังไม่มีแผนในการวางจำหน่ายรุ่นนี้ เพราะเป็นรุ่นที่ทำมาเพื่อศึกษา และทดสอบถึงรูปแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ MR ซึ่งมีโอกาสที่จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เติบโตในอนาคต และเตรียมที่จะผลิตรุ่นใหม่ออกมาในระดับราคาที่จับต้องได้