รีวิว iPhone 17 Pro Max ไหนว่าไม่ต่างจาก iPhone 16 Pro Max?

รีวิว iPhone 17 Pro Max แบบฉบับคนที่ใช้ iPhone 16 Pro Max มาก่อน ตอนแรกไม่ตื่นเต้นจนได้จับเครื่องจริงจึงรู้ว่า Apple เขามีลูกเล่น ความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ไม่มากมายแต่ดึงดูดให้อยากได้มาครอง เช่น กล้องหน้าเซ็นเซอร์ 1 นิ้วที่ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน เลนส์ Telephoto ที่คุณภาพพึ่งพาได้มากขึ้นเพราะให้ความละเอียดมาเท่ากันกับเลนส์อื่นที่ 48MP อีกทั้งวัสดุตัวเครื่องที่ไม่ถูกใจแต่ในมุมการใข้งานนั้นระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมมาก
อีกเรื่องที่ต่างกันแบบไม่น่าเชื่อคือจอแสดงผลที่แม้จะมีขนาด 6.9 นิ้วเท่าเดิมและยังคงเป็น Super Retina XDR แต่พอมีสารเคลือบการสะท้อนและความสว่างที่พีคได้สุด 3000 nits กลับทำให้ประสบการณ์การรับชมคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็น VDO ภาพนิ่ง หรือการเล่นเกมต่างกันไปคนละเรื่องกับ iPhone 16 Pro Max สุดท้ายคือชิปประมวลผล A19 Pro คือแรงมาก แต่แรงแล้วจะใช้ในแง่ไหนหรือยังไงต่อก็อีกเรื่อง
