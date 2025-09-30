รีวิว vivo X Fold 5 มือถือจอพับ กล้อง Zeiss ซูมคอนเสิร์ต

Vivo X Fold5 สมาร์ทโฟนจอพับที่มากับจอหลักขนาด 8.03 นิ้ว และจอนอก 6.53 นิ้ว LTPO AMOLED AMOLED โดยทั้ง 2 จอรองรับรีเฟรชเรต 120Hz พร้อมความสว่างสูงสู้แสงกลางแจ้งและดูคอนเทนต์ได้สวยเต็มตา หน้าจอขนาดใหญ่สามารถใช้งานแบบ Multitask ได้หลายหน้าจอพร้อมกัน
ภายในขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 8 Gen 3 จับคู่ RAM สูงสุด 16GB และสตอเรจให้เลือก 2 ความจุ 512GB/1TB แบตเตอรี่ระบบ dual-cell รวมราว 6,000 mAh รองรับชาร์จไว 80W และชาร์จไร้สาย 40W ใช้งานได้ยาวนานและชาร์จได้รวดเร็ว
ด้านการถ่ายภาพ Vivo X Fold5 มาพร้อมกล้องหลัง 3 ตัว ความละเอียด 50MP (หลัก + อัลตร้าไวด์ + เทเลโฟโต้ 3×) พร้อมชิปประมวลผลภาพร่วมกับ ZEISS เก็บภาพคมชัด สวยสมจริงทุกมุมมอง รวมถึงกล้องหน้า 20MP ทั้งบนจอในและจอนอก รองรับการถ่ายเซลฟี่ได้ทุกสถานการณ์ เสริมความมั่นใจด้วยมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IPX8, IPX9 และ IP5X ดีไซน์บางเบาเพียง 217 กรัม ความหนา 9.2 มม. ตอนพับ และ 4.3 มม. ตอนกาง
นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 15 ครอบด้วย OriginOS/Funtouch UI รองรับ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, ลำโพงสเตอริโอ และสแกนลายนิ้วมือด้านข้าง Vivo X Fold5 วางจำหน่ายในราคา 59,999 บาท
