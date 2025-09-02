Review : ASUS ExpertBook P3 (PM3606) AI PC ขุมพลัง AMD เพื่อองค์กรยุคใหม่ แกร่ง ทนทาน ปลอดภัย

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังจะกลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการทำงาน การมาถึงของ "Copilot+ PC" ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการคอมพิวเตอร์ และ ASUS ก็ไม่รอช้าที่จะส่ง ExpertBook P3 (PM3606) เข้าสู่สมรภูมินี้ในฐานะแล็ปท็อปสำหรับองค์กรที่ไม่ได้มีดีแค่ประสิทธิภาพ แต่ยังมาพร้อมความทนทานและความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
ตลาดโน้ตบุ๊กสำหรับองค์กรธุรกิจ กลายเป็นน่านน้ำที่ ASUS ใช้เวลากว่า 5 ปี ในการเจาะฐาน แบรนด์ดั้งเดิมที่ทำตลาดอยู่ไม่ว่าจะเป็น เอชพี เดลล์ หรือเลอโนโว และเริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากซับแบรนด์ที่เจาะตลาดนี้โดยเฉพาะอย่าง ExpertBook
กลายเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาคือการแยกซีรีส์ ExpertBook ออกมาเป็น P ซีรีส์ และ B ซีรีส์ โดยเปิดทางให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs หรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการคุณสมบัติของโน้ตบุ๊กองค์กร สามารถหาซื้อตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปได้มากขึ้น จากเดิมที่ต้องสั่งสินค้าเป็นจำนวนมากๆ มาใช้งานภายในองค์กร
ไฮไลท์สำคัญของ ASUS ในปีนี้ คือการเพิ่มไลน์สินค้าในกลุ่ม ASUS ExpertBook P3 ที่มีตัวเลือกทั้งขนาดหน้าจอ 14 นิ้ว และ 16 นิ้ว พร้อมตัวเลือกชิปประมวลผลที่มาพร้อม AI ทั้ง Intel Core Ultra และ AMD Ryzen AI ให้เลือก ในราคาที่เข้าถึงได้ และยังผ่านการรับรองมาตรฐานความทนทาน รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานด้วย
ASUS ExpertBook P3 (PM3606) เป็นรุ่นที่ ASUS มั่นใจว่า จะกลายเป็นแล็ปท็อปองค์กรที่ไม่ได้มีดีแค่ประสิทธิภาพ แต่ยังมาพร้อมความทนทาน และความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โดยเฉพาะ AI ในการทำงานของ Copilot+ PC
ดีไซน์เรียบหรู แฝงความแข็งแกร่งเกิน
ASUS ExpertBook P3 (PM3606) ให้ความรู้สึกพรีเมียมด้วยวัสดุอะลูมิเนียมทั้งตัวเครื่องในสีเทา Misty Grey ที่ดูสุขุมและเป็นมืออาชีพ มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ 16 นิ้ว ตัวเครื่องมีความบางอยู่ที่ 1.80 ซม. และมีน้ำหนักเริ่มต้นที่ประมาณ 1.79 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าพกพาได้ง่ายเมื่อเทียบกับแล็ปท็อปในระดับเดียวกัน
หน้าจอที่ให้มาขนาด 16 นิ้ว มากับสัดส่วน 16:10 เพิ่มพื้นที่การทำงาน ช่วยให้เห็นข้อมูลได้มากขึ้น เหมาะสำหรับงานเอกสารและท่องเว็บ ความละเอียดที่ได้อยู่ที่ WUXGA (1920 x 1200) ให้ความสว่าง 300 nits และขอบเขตสี sRGB 100% พร้อมสารเคลือบกันแสงสะท้อน ช่วยให้ทำงานได้สบายตาในทุกสภาพแสง
จุดเด่นที่น่าประทับใจคือความใส่ใจในรายละเอียดการออกแบบ ASUS ได้ย้ายพอร์ตเชื่อมต่อส่วนใหญ่ไปไว้ทางด้านซ้ายของตัวเครื่อง เพื่อไม่ให้สายระเกะระกะรบกวนพื้นที่การใช้งานเมาส์ทางด้านขวา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานถนัดขวาจะต้องชื่นชอบ
โดยมีพอร์ตเชื่อมต่อมาครบครัน ไม่ว่าจะเป็น USB-C 3.2 Gen 2 จำนวน 2 พอร์ต ใช้ทั้งสำหรับชาร์จ และเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ ยังมี USB-A 3.2 Gen 1 อีก 2 พอร์ต ทั้งฝั่งซ้าย และขวา, HDMI 2.1 และพอร์ต LAN ที่ยังคงจำเป็นสำหรับหลายองค์กร ส่วนการเชื่อมต่อไร้สายให้มาทั้ง WiFi 7 และบลูทูธ 5.3
ส่วนแบตเตอรี ให้มาที่ความจุ 70WHrs ที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ราว 10 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานด้วย ถ้าเป็นการใช้งานเอกสารทั่วไป ไม่ได้มีการประมวลผลมากนักก็มีโอกาสที่จะใช้งานได้ตลอดวัน โดยตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วที่ 90W จากอะเดปเตอร์ USB-C ที่ให้มา
ทนทาน รับทุกสภาพการใช้งาน
หัวใจสำคัญของงานออกแบบอยู่ที่ความทนทาน ตัวเครื่องไม่เพียงแต่ผ่านมาตรฐานทางการทหารของสหรัฐฯ MIL-STD-810H ที่ทดสอบในสภาวะสุดขั้ว ทั้งอุณหภูมิร้อนจัด-เย็นจัด, การกระแทก, ความชื้น และฝุ่นทรายเท่านั้น แต่ ASUS ยังเสริมความมั่นใจด้วยการทดสอบภายในที่โหดยิ่งกว่า
ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบบานพับกว่า 50,000 ครั้ง, การทดสอบการตกจากความสูง 120 ซม., การทนต่อแรงกดทับ 50 กก. และคีย์บอร์ดที่ทนทานต่อการกดถึง 10 ล้านครั้งและกันน้ำหกได้ สิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันว่า ExpertBook P3 พร้อมลุยไปกับคุณในทุกสภาพการทำงาน
ขุมพลัง AMD Ryzen AI เพื่อประสิทธิภาพแห่งอนาคต
ASUS ExpertBook P3 (PM3606) โดยชื่อรหัส PM แสดงให้เห็นถึงการใช้งานชิปประมวลผลจาก AMD ที่มีให้เลือกทั้ง AMD Ryzen AI 7 350 และ Ryzen AI 5 330 มากับ NPU (Neural Processing Unit) ที่ให้พลังการประมวลผลสูงถึง 50 TOPS ทำให้แล็ปท็อปรุ่นนี้เป็น Copilot+ PC เต็มรูปแบบ
หน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้มาแบบจัดเต็ม ใส่ RAM DDR5 มาเริ่มต้นที่ 16 GB และสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง 64GB จากสล็อต RAM คู่ รวมถึงช่องใส่ SSD M.2 อีกสองช่อง โดยมากับ SSD ขนาด 1 TB ทั้งนี้ การอัปเกรด RAM และ SSD ได้ง่าย ถือเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับฝ่ายไอทีขององค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นในการบำรุงรักษาและวางแผนการใช้งานในระยะยาว
พลังของ NPU ช่วยให้ฟีเจอร์ AI ต่างๆ สามารถทำงานได้บนตัวอุปกรณ์โดยตรง (On-device AI) ซึ่งหมายความว่าข้อมูลสำคัญของคุณ เช่น บันทึกการประชุม จะถูกประมวลผลภายในเครื่องอย่างปลอดภัย ไม่ต้องส่งออกไปภายนอก รวมถึงมาช่วยในเรื่องของภาพ และเสียง อย่างการเบลอภาพพื้นหลังขณะประชุม หรือช่วยกรองเสียงรบกวนให้ได้ยินเสียงสนทนาชัดเจน
เบื้องต้น ASUS ได้พัฒนาชุดซอฟต์แวร์ ASUS AI ExpertMeet เพื่อยกระดับการประชุมออนไลน์ให้ง่ายและฉลาดขึ้น ประกอบด้วย AI Meeting Minutes บันทึก ถอดเสียง และสรุปการประชุมให้อัตโนมัติ AI Translated Subtitles แปลภาษาและสร้างคำบรรยายสดระหว่างการประชุม AI Noise Cancellation เทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนรอบข้างทั้งฝั่งเราและคู่สนทนา และ AI Camera ปรับปรุงคุณภาพของภาพจากเว็บแคมให้ดูดีอยู่เสมอ
ปลอดภัยระดับองค์กรด้วย ASUS ExpertGuardian
ประเด็นสำคัญของการเป็นโน้ตบุ๊กองค์กร นอกจากเรื่องของประสิทธิภาพ และความทนทานแล้ว ก็คือเรื่องของความปลอดภัย โดยใน ExpertBook ทุกซีรีส์ ASUS มีการเพิ่มฟีเจอร์ ASUS ExpertGuardian มาช่วยปกป้องข้อมูลตั้งแต่ระดับฮาร์ดแวร์จนถึงซอฟต์แวร์
ไม่ว่าจะเป็น BIOS ตามมาตรฐาน NIST ป้องกันการโจมตีระดับเฟิร์มแวร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสำหรับองค์กร มี TPM 2.0 ชิปเข้ารหัสข้อมูลบนฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะ พร้อม Windows 11 Secured-core PC มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดจาก Microsoft
ยังมีระบบการยืนยันตัวตน ไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินอย่างปลอดภัยผ่าน Windows Hello ด้วยกล้องอินฟราเรด (IR Camera) สำหรับสแกนใบหน้า หรือเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่ปุ่มเปิดเครื่อง เสริมด้วยความเป็นส่วนตัวจากแผ่นปิดกล้องเว็บแคม (Privacy Shutter) และช่องล็อก Kensington Nano Security Slot
สรุป
ASUS ExpertBook P3 (PM3606) นับเป็นแล็ปท็อปธุรกิจที่นำเสนอประสิทธิภาพด้าน AI ของ Copilot+ PC พร้อมความทนทานที่พิสูจน์ได้ และระบบความปลอดภัยครบวงจร จึงกลายเป็นอีกตัวเลือกสำหรับผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกิจ ที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กทำงานรุ่นใหม่ให้พนักงาน
ASUS ExpertBook P3 (PM3606) มีวางจำหน่ายแล้ว โดยรุ่นที่ใช้ Ryzen AI 5 มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 25,990 บาท และรุ่นที่ใช้ Ryzen AI 7 พร้อม RAM 32GB และ SSD 1TB มีราคาเริ่มต้นที่ 32,990 บาท
โดยทาง ASUS มี Perfect Waranty 1 ปี รับประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ ครอบคลุมค่าอะไหล่ 80% ค่าแรง 100% พร้อมกับประกัน Onsite Service 3 ปี เฉพาะ Expert Series ที่จะเข้าซ่อมบำรุงในวันถัดไป เมื่อโทรแจ้งก่อน 16.00 น. ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.asus.com/th/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-p3-pm3606/