รีวิว vivo V60 ครั้งแรกกับเลนส์ Telephoto ซูม 100x เครื่องสวย พร้อม Gift Box สุดคิวท์จาก POP MART!

รีวิว vivo V60 สมาร์ทโฟนดีไซน์บางเบาเพียง 7.53 มม. น้ำหนักแค่ 192 กรัม แต่ดูพรีเมียมด้วยสีสันใหม่อย่าง Berry Purple, Summer Blue และ Mist Gray มาพร้อมหน้าจอ Quad Curved ขนาด 6.77 นิ้ว ขอบบางเพียง 1.86 มม. ความละเอียด 2392×1080 พิกเซล ความสว่างสูงสุดถึง 5000 nits ดูคอนเทนต์หรือเล่นเกมกลางแจ้งก็สบายตา เสริมความสมจริงด้วยลำโพงสเตอริโอคู่เสียง 3 มิติ
ในส่วนของกล้องจัดเต็มครั้งแรกใน V Series กับกล้อง 50MP ZEISS Super Periscope Telephoto ที่ซูมออปติคอลได้ 3X และ Hyper Zoom สูงสุด 100X พร้อมโหมด Stage Style Portrait ถ่ายคอนเสิร์ตหรือโชว์ต่างๆ ได้แสงสวยและสีสมจริงเหมือนอยู่หน้างานแถมยังมี ZEISS Multifocal Portrait ให้เลือกซูม 5 ระยะพร้อมโบเก้สวยๆ และฟีเจอร์ AI Four-Season Portrait ปรับโทนภาพตามฤดูกาลแบบเรียลไทม์
ส่วนประสิทธิภาพขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 7 Gen 4 รองรับการขยาย RAM 12+12GB ลื่นไหลทั้งเล่นเกมและทำงานหนัก พร้อมแบต 6500mAh BlueVolt Gen 3 ใช้งานได้ยาวนานและชาร์จไว 90W กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68/IP69 มีโหมดไล่น้ำ Water Ejection ป้องกันลำโพงเปียก และยังอัดแน่นฟีเจอร์ AI อย่าง Magic Move, Image Expander, Reflection Erase, และ AI Captions ที่ช่วยแก้ไขภาพ วางองค์ประกอบ และถอดเสียงแปลภาษาแบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์ทั้งคนทำคอนเทนต์และการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันครบทุกด้าน
พิเศษ! มาพร้อม Gift Box สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก POP MART กับฟิกเกอร์ Zsiga Take it Slow และของสะสมสุดน่ารักทั้งเคส สายคล้องมือถือ สติกเกอร์ และการ์ดสะสม ที่จัดเต็มให้แฟน ๆ vivo ได้สะสมแบบไม่เหมือนใคร สามารถติดตามกติกาได้ที่เพจ vivo Thailand
ราคาจำหน่าย vivo V60
ความจุ 12GB + 256GB ราคา 15,999 บาท
ความจุ 12GB + 512GB ราคา 17,999 บาท