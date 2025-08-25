Review : vivo X Fold 5 ชิมลางตลาดจอพับ เด่นที่กล้อง ZEISS

นับเป็นความกล้าของ vivo ไม่น้อย ที่ในปีนี้ เข้ามาประเดิมทำตลาดสมาร์ทโฟนจอพับในไทย หลังจากในต่างประเทศมีการเปิดตัวมาหลายรุ่นแล้ว ก่อนได้ฤกษ์นำ vivo X Fold 5 เข้ามาทำตลาด แม้ว่าจะไม่ใช่มือถือจอพับที่บางที่สุด แต่ทาง vivo ก็มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใส่มาให้ในมือถือจอพับรุ่นนี้
vivo X Fold 5 เปิดราคาขายในไทยที่ 59,999 บาท โดยมากับตัวเครื่องที่บาง (4.3 มม.) เบา (217 กรัม) ให้แบตเตอรีมาที่ 6,000 mAh ซึ่งรองรับการชาร์จเร็ว 80W หน้าจอให้ความสว่างกลางแจ้งสูงสุด 4,500 nits และยังมากับกล้องเลนส์ปรับแต่งร่วมกับ ZEISS ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล ทั้ง 3 ระยะ ให้ใช้งานด้วย
ข้อดี
สมาร์ทโฟนจอพับ จอนอก 6.53 นิ้ว จอหลัก 8.03 นิ้ว 120 Hz
แบตเตอรี 6,000 mAh รองรับชาร์จเร็ว 80W
กล้อง 50 ล้านพิกเซล 3 ระยะ
การทำงานแบบมัลติทาสก์ สลับหน้าต่างใช้งานได้รวดเร็ว
ข้อสังเกต
คุณภาพกล้องยังเทียบกับ vivo X ซีรีส์ ปกติไม่ได้
ข้อต่อบานพับเวลากางจอ จะมีส่วนขอบยื่นขึ้นมา ไม่เรียบไปกับจอ
ชิปเซ็ต ยังเป็น Snapdragon 8 Gen 3 ไม่ใช่รุ่นท็อปของปีนี้
บาง เบา แต่ยังแข็งแรง
เมื่อการแข่งขันของสมาร์ทโฟนจอพับในปีนี้อยู่ที่ความบาง และความเบา vivo ก็มองถึงเทรนด์ดังกล่าว และนำมาปรับการออกแบบของ vivo X Fold 5 ให้ไม่ตกเทรนด์ จะเห็นได้ว่าความบางของตัวเครื่องอยู่ที่ 4.3 มม. เมื่อกางออก และเป็น 9.2 มม. ขณะพับ ซึ่งนับว่ามีความหนา ไม่แตกต่างจากมือถือบาร์ไทป์ในท้องตลาดรุ่นท็อปๆ มากนัก
ส่วนหนึ่งที่ทำให้ vivo X Fold 5 บางลงมาได้คือการใช้วัสดุอย่างอะลูมิเนียมเกรดอวกาศที่มีความแข็งแรง ร่วมกับบานพับแบบคาร์บอนไฟเบอร์ ทำให้นอกจากได้ตัวเครื่องที่บาง แข็งแรง แล้วยังได้เรื่องของความเบาที่ 217 กรัม ด้วย
หน้าจอแสดงผลของ vivo X Fold 5 ด้านนอกจะอยู่ที่ 6.53 นิ้ว ในอัตราส่วน 21:9 เมื่อกางออกมาจะได้หน้าจอ 8.03 นิ้ว ความละเอียดสูง และเป็นจอที่รองรับอัตราการแสดงผล 120 Hz ด้วย โดยหน้าจอนอกจะใช้ AMOLED Q10 Plus ให้ความสว่างสูงถึง 5,500 nits ส่วนจอในใช้ AMOLED E10 ให้ความสว่างเฉพาะจุดสูงถึง 4,500 nits
ในรุ่นนี้จะมีวางจำหน่ายด้วยกัน 2 สี คือ Titanium Gray รุ่นนี้ ที่จะมีความบางกว่าสี Feather White โดยถ้าสังเกตกันก็จะเห็นว่าความบางของตัวเครื่อง จะติดอยู่กับข้อจำกัดของพอร์ต USB-C แล้ว ถ้าจะทำให้บางกว่านี้ คงต้องตัดพอร์ตเชื่อมต่อทิ้ง และนี่จะกลายเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนจอพับต่อไปอีกหลายปี
ตัวเครื่องรองรับมาตรฐานกันน้ำที่ IPX8/IPX9 ทำให้มั่นใจเรื่องการโดนน้ำได้ ส่วนมาตรฐานกันฝุ่นให้มาที่ IP5X แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องของเศษฝุ่น และของแข็งกับหน้าจอภายใน รวมถึงเรื่องการกันกระแทกจากที่เป็นจอพับ แนะนำให้ใส่เคสฝาหลังที่ให้มาเวลาใช้งานร่วมด้วย
อีกส่วนที่ vivo X Fold 5 ทำได้ดีคือเรื่องของแบตเตอรี ที่ให้มา 6,000 mAh ด้วยเทคโนโลยี BlueVolt ที่ให้แบตซิลิคอนแอโนดความจุสูง และยังมากับระบบชาร์จเร็ว 80W รวมถึงรองรับการชาร์จไร้สายที่ 40W ด้วย
vivo X Fold 5 ยังมีปุ่มควบคุมที่ให้มาอยู่ทางฝั่งขวา อย่างปุ่มเปิด-ปิดหน้าจอ ที่ใช้เป็นจุดสแกนลายนิ้วมือด้วย พร้อมกับปุ่มลัดที่สามารถตั้งค่าเรียกใช้งานด่วน อย่างเปิดไฟฉาย ปรับโหมดการแจ้งเตือน เปิดกล้อง เปิดการบันทึกเสียง เป็นต้น
พอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มาเป็น USB-C 3.2 นอกจากนี้ ยังรองรับการเชื่อมต่อ 4G/5G และการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง WiFi 7 บลูทูธ 5.4 NFC มาด้วย เรียกได้ว่าให้มาครบถ้วนสมกับเป็นสมาร์ทโฟนจอพับระดับแฟลกชิปของค่ายในเวลานี้
กล้อง ZEISS 50 ล้านพิกเซล
จุดที่น่าสนใจของ vivo X Fold 5 คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่การันตีด้วย ZEISS เช่นเคย โดยกล้องให้มากับเลนส์ Ultra-Sensing VCS Bionic ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล f/1.57 พร้อมกันสั่น OIS โดยให้ระยะเทียบเท่าเลนส์ 23 มม. ซึ่งนับเป็นเลนส์หลักที่คุณภาพไว้ใจได้
ตามด้วยเลนส์ Telephoto ZEISS ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล ให้ระยะโฟกัสเทียบเท่า 70 มม. รองรับซูมออปติคัล 3 เท่า และรองรับการถ่ายมาโครที่ 15 ซม. ปิดท้ายที่เลนส์มุมกว้าง JN1 รุ่นยอดนิยม ให้มุมมองกว้าง 120 องศา เทียบเท่าระยะ 15 มม.
ด้วยเลนส์ชุดนี้ ประกอบกับการปรับแต่งของ ZEISS ทำให้ vivo X Fold 5 รองรับการถ่าย Portrait ได้เป็นอย่างดี ทั้งระยะ 23 มม. ไล่ไป 35 มม. 50 มม. 85 มม. และ 100 มม. ยิ่งเมื่อทำงานร่วมกับจอนอก ช่วยแสดงผลให้แบบได้เห็นขณะถ่ายภาพ ทำให้การถ่ายรูปสนุกขึ้นไปอีกขั้น
ประสิทธิภาพ - การใช้งาน
vivo X Fold 5 ทำงานบน FuntouchOS 15 บนพื้นฐานของ Android 15 ซึ่งมีการปรับแต่งมาทำให้งานร่วมกับมือถือจอพับได้อย่างดี โดยเฉพาะการใช้งานหลายหน้าจอพร้อมกัน ที่สามารถสลับแอปฯ ใช้งาน ผ่านแถบหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ทางด้านซ้าย รองรับการทำงานแบบหลายหน้าจอสลับไปมา หรือจะเลือกแบ่งหน้าจอใช้งานตามปกติก็ได้
นอกจากนี้ ยังมี AI มาช่วยทั้งในเรื่องการแก้ไขรูปภาพ จนถึงการใช้งานในชีวิตประจำวัน อย่างถ้าดูคลิปวิดีโอภาษาต่างประเทศอยู่ สามารถเปิดใช้โหมด AI Caption เพื่อให้ช่วยแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์
จุดที่น่าเสียดายอยู่ไม่น้อยคือ vivo X Fold 5 มากับชิป Snapdragon 8 Gen 3 ยังไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Snapdragon 8 Elite แน่นอนว่าถึงจะไม่ใช่ชิปแรงสุดในตลาดตอนนี้ แต่ 8 Gen 3 ก็นับเป็นชิปที่แรงมากๆ ในกลุ่มของสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว เมื่อทำงานร่วมกับ RAM ที่ให้มา 16 GB และยืมเพิ่มจากพื้นที่เก็บข้อมูลได้อีก 16 GB ทำให้การใช้งานทำได้อย่างลื่นไหล
รวมไปถึงการเล่นเกมโหดๆ อย่าง Genshin Impact ก็ยังตอบสนองได้ดี ไม่มีอาการกระตุกให้เห็น ดังนั้นถ้าใช้งานเพื่อความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง ทำงานต่างๆ vivo X Fold 5 สามารถตอบโจทย์ได้สบายๆ
สรุป
แม้ว่า vivo X Fold 5 จะเป็นรุ่นที่ vivo ไม่ได้คาดหวังมากนัก ในกลุ่มของสมาร์ทโฟนจอพับ แต่ด้วยความสามารถของตัวเครื่องที่โดดเด่น กับกล้อง ZEISS ที่ไว้ใจได้ และยังมากับแบตเตอรีขนาดใหญ่ใช้งานได้ต่อเนื่อง ในราคา 59,999 บาท