แกะกล่อง vivo V60 ให้มากกว่ามือถือกล้องสวย เพราะมีกล่องจุ่มน้อง Zsiga มาด้วย

แกะกล่อง vivo V60 มือถือกล้องสวยที่กำลังจะเปิดตัว ที่ดีต่อใจเพราะรอบนี้มากับกล่องสุ่มจาก Popmart แบบยก Box ที่ไม่แพ้กันคือความน่ารักของ V60 สี Berry Purple ดูขี้เล่นแต่ก็แฝงไปด้วยความหรู ขอบเครื่องบางกับหน้าจอโค้งเล็กๆก็กำลังเหมาะมือ การจัดเรียงกล้องหลังดูเรียบร้อยมากับเลนส์หลักความละเอียด 50MP เลนส์ Ultrawide 8MP และเลนส์ Telephoto 50MP กล้องหน้าไม่แพ้กันที่ 50MP เช่นกัน
สำหรับ Box Set น้อง ZSIGA รอบนี้มาทั้งคอลเลคชั่นกันไปเลยซึ่งนอกจากคาแรคเตอร์ที่เป็นโมเดลแล้วยังมากับเคสพร้อมของตกแต่งที่รวมทั้งสติ๊กเกอร์และกระเป๋า แย้มๆว่าลายน้ำในเครื่องก็มีน้อง ZSIGA ด้วยนะ
สำหรับกล่อง vivo V60 x POP MART ZSIGA Exclusive Collaboration Gift Set (มูลค่า 9,999.-) จะแจกเป็นของรางวัลในกิจกรรม Like & Share ใน Live งานเปิดตัว vivo V60 พร้อมกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ รอติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ vivo อีกครั้ง
