รีวิว Honor Magic V5 จอพับที่บางแต่ร้ายไม่เบา

ในขณะที่มือถือจอพับเกิดการแข่งขันสูง Honor ก็ขอแทรกตัวมากลางวงแบบไม่เกรงใจใคร เปิดตัว Honor Magic V5 มือถือจอพับดีไซน์ลักชูรี่ มาด้วยกัน 3 สี Ivory White, Dawn Gold และ Reddish Brown โดยสีขาวจะบางที่สุดเพียง 8.8 มิลลิเมตร ส่วนอีก 2 สีจะเท่ากันที่ 9 มิลลิเมตร สัดส่วนหน้าจอหลักเหมือนกันกับมือถือปกติทั่วไปขนาด 6.43 นิ้ว ส่วนจอด้านในเมื่อกางออกมาจะใหญ่ถึง 7.95 นิ้ว ทั้ง 2 หน้าจอคุณภาพดีมีโหมดถนอมสายตาแบบจัดเต็ม
ที่น่าสนใจคือกล้องเพราะถึงแม้จะอยู่ในฟอร์มมือถือจอพับแต่ก็ให้มาเยอะ เริ่มกันที่เลนส์หลักความละเอียด 50MP เลนส์ Ultrawide ความละเอียด 50MP และเลนส์ Telephoto ความละเอียด 64MP นั่นหมายความว่ามือถือเครื่องนี้มีความสามารถในการซูมสูงถึง 100x ร่วมกับ AI และแน่นอนว่ายังมีกล้องหน้าความละเอียด 20MP ทั้งจอในและนอก
ขีดความสามารถของชิป Snapdragon 8 Elite ขอไม่พูดเยอะเพราะก็ท็อปสุดแล้วในปี 2025 และยังมากับ RAM 16GB ความจุ 512GB นับว่าเพียงพอต่อการใช้งาน แรงเหลือที่จะเล่นเกม ติดอย่างเดียวคือจับไม่ถนัด Honor Magic V5 วางจำหน่ายในราคา 57,900 บาท