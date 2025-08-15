รีวิว Samsung Galaxy Z Flip 7 ปรับแค่นิดแต่ใช้ได้เยอะกว่าเดิมมาก

รีวิว Samsung Galaxy Z Flip 7 มือถือจอพับสายปุ๊ปปิ๊กที่ยังมากับทุกอย่างคล้ายเดิม โดยสิ่งที่เปลี่ยนไปและส่งผลมากที่สุดเห็นจะเป็นจอด้านนอก จากเดิมที่ขนาด 3.1 นิ้ว ตอนนี้เพิ่มเป็น 4.1 นิ้ว อีกทั้งยังเป็นหน้าจอ Dynamic AMOLED ด้วย ได้ทั้งพื้นที่ สีสด และรีเฟรชเรทที่ไม่แพ้จอด้านใน
ขณะที่จอหลักเองก็เพิ่มขนาดตามมาอีกเล็กน้อยจาก 6.7 นิ้ว เป็น 6.9 นิ้ว ชิปประมวลผลเลือกใช้ Exynos 2500 ซึ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพที่มาควบคู่กับการจัดการพลังงานที่อึดขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ทิ้งท้ายด้วย Gemini Live เวอร์ชั่นล่าสุดรองรับการเปิดกล้องคุยแบบเรียลไทม์