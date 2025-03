ส่อง Samsung Galaxy A Series ปี 2025 มี AI ทุกรุ่นทั้ง A26 A36 A56 ในราคาหมื่นนิดๆ

Samsung Galaxy A Series ปี 2025 มาด้วยกัน 3 รุ่น ที่น่าดีใจก็คือรอบนี้มากับ AI ทั้งหมดแต่จะมีความแตกต่างกัน เอารุ่นที่มีมาเยอะสุดอย่าง Galaxy A56 รุ่นนี้มี VDO Auto Trim, ฟีเจอร์ Best Face, Photo Editing, Circle to search, On screen assist ขณะที่ Galaxy A26 และ A36 จะมีมาเพียง Photo Editing, Circle to search และ On screen assistแน่นอนว่าสเปกจะมีความลดหลั่นกันลงไป โดยที่ A56 ใช้ชิป Exynos 1580 ตัว Galaxy A36 ใช้ Snapdragon 6 Gen 3 และ A26 ใช้ชิปของ A Series ปีก่อนอย่าง Exynos 1380 ส่วนอื่นมีความใกล้เคียงกันทั้งจอ 6.7 นิ้ว ความละเอียด 120Hz กล้องให้เลนส์หลักความละเอียด 50MP รองรับการถ่าย VDO 4K แบตเตอรี่ 5,000 mAh และมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67ช่องทางติดตามข่าวสารไอทีกับ CyberBizFacebook : https://www.facebook.com/cbizonlineYoutube : youtube.com/user/MGRcyberTwitter :https://twitter.com/CyberBiz_Online#Cyberbiz #Samsung #GalaxyA56 #GalaxyA36 #GalaxyA26