Cyber Apps 23/07/24 : Paris 2024 Olympics / Notta / Draconia Saga / Ragnarok Origin Global

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2024 ที่กำลังจะจัดขึ้นที่กรุงปารีสตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค. 2567 และถือเป็นโอลิมปิกครั้งที่ 3 ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยเพราะกระแสของโอลิมปิกฟีเวอร์นี้ เราจึงอยากพาคุณมารู้จักกับแอปอย่างเป็นทางการของงานโอลิมปิกปีนี้ นั่นก็คือ แอป Paris 2024 Olympicsจุดเด่นของแอปนี้คือ การมีเนื้อหาต่างๆ ที่สำคัญสำหรับคอกีฬาที่จะช่วยให้ติดตามการแข่งขันอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นที่ เมนู Schedule ทำให้เรารู้ตารางการแข่งขับของกีฬาทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน ส่วนที่เมนูรูปคบเพลิง เราก็สามารถติดตามการวิ่งคบเพลิงในยังสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกได้ตลอดเวลา รวมถึงเมนูดูวิดีโอข่าวสารล่าสุดสัมภาษณ์นักกีฬาทีมงานจากประเทศต่างๆนอกจากนี้แล้วในแอปยังมีหลากข้อมูลจำเป็นสำหรับคนอยู่ที่เมืองปารีส สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตั๋วเข้าชมกีฬา และการเข้าดูแผนที่สถานที่จัดอีเว้นท์ต่างๆ ใกล้ๆ กับสนามกีฬา ได้อย่างครบครันและสิ่งที่ไม่อยากให้คุณพลาดในแอปนี้ก็คือ การสนุกกับฟีเจอร์กล้อง AR ที่ช่วยให้คุณถ่ายภาพเซลฟี่พร้อมฟิลเตอร์น่ารัก จากมาสคอตที่ชื่อว่า “ไฟรเจส" (Phryges) ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากหมวก "ฟรีเจีย" (Phrygian) ที่กลายเป็นสัญลักษณ์อิสรภาพในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ถูกสวมใส่โดยทาสในสมัยนั้น สีสันต่างๆ ของตัวมาสคอตก็มีความหมายสื่อถึง การส่งเสริมด้านกีฬาและครอบคลุมจริยธรรม ลองเล่นฟีเจอร์สนุกๆ นี้ได้โดยการกดที่ปุ่มมุมขวาซ้ายของหน้า Home นั่นเองแอป Paris 2024 Olympics พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีทั้งบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/paris-2024-olympics/id808794344 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.olympic.app.mobile&hl=en Notta คือ แอปที่หลายคนกำลังมองหา เพราะมันสามารถถอดและแปลเสียงภาษาต่างๆ ให้เป็นภาษาไทยได้ ซึ่งไฟล์เสียงนั้นจะสามารถมาจากการพูดคุยตอบโต้กันสดๆ หรือ เป็นไฟล์เสียงที่อัดไว้ เช่น บทสนทนาการประชุม หรือการอัดเสียงจากในห้องเรียน เป็นต้นสิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ การที่แอป Notta ตัดประโยคตามจังหวะหยุดพูดและโทนเสียงที่เปลี่ยนไป รวมถึงใส่ช่วงเวลากำกับ (Timestamp) ไปพร้อมๆ กับการถอดข้อความเสียง ทำให้ย้อนไปตรวจเทียบกับเสียงได้ทันทีเมื่อเจอท่อนที่ถอดข้อความออกมาไม่ชัดเจน ทั้งยังมีการเก็บศัพท์ที่ใช้บ่อยและคำนามเฉพาะไว้ในแอปเพื่อให้การรู้จำเสียงแม่นยำกว่าเดิมเคล็ดลับดีๆในการใช้แอปนี้ ก็คือ การชวน Notta Bot มาประชุมด้วยกันทาง Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams เพื่อบันทึกและถอดเสียงพูด และยังสามารถนำเข้าไฟล์เสียงต่างๆ อย่างไฟล์บันทึกการประชุมทาง Webex เพื่อให้ Notta แปลงเป็นข้อความได้ด้วยนะนักพัฒนาแอปนี้คือ บริษัท MindCruiser ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แอปนี้สามารถใช้งานได้ฟรีโดยมีปริมาณการใช้ที่จำกัด เช่น ถอดเสียงได้รวม 120 นาที (ครั้งนึงได้นานสุด 3 นาที) แต่หากสมาชิกรายปีลด 50% เหลือปีละ 2,990 บาท สามารถถอดเสียงได้สูงสุด 30 ชั่วโมง (ความยาวสูงสุดต่อครั้ง 90 นาที)ดาวน์โหลดแอป Notta เพื่อใช้งานได้เลยบน iPhone, iPad, และ Apple Watch ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/notta-transcribe-voice-to-text/id1480649572 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.langogo.transcribe การจับมังกร เป็นวิถีของครอบครัวในโลกแสนมหัศจรรย์ของ Kariz หาเพื่อนพ่นไฟมาเป็นคู่หู สำรวจ Arcadia ที่เป็นบ้านเกิดของคุณ และผจญภัยเคียงข้างเพื่อนๆ เพื่อไขคดีขโมยคริสตัลมังกร Drakite ที่ยังคงเป็นปริศนาสิ่งที่เราชอบในเกมนี้ก็คือ การให้ตัวละครการ์ตูนสีสันสดใสนำทางขณะออกสำรวจโลกใบใหม่ แนวปะการังและทุ่งดอกแดนดิไลออนจะเรียงรายไปตามเส้นทางการผจญภัยของคุณ และถ้าอยากพักจากศึกรบแบบทีมสุดเข้มข้น ก็ลองไปตกปลาหรือทำฟาร์มได้นะเคล็ดลับดีๆ ในการเล่นเกมนี้ให้ยิ่งสนุกขึ้นก็คือ ลองเลือกสายอาชีพจาก 4 ตัวเลือก ได้แก่ แลนเซอร์, วิซาร์ด, อาร์เชอร์ และแดนเซอร์ แล้วจับทีมกับเพื่อนๆ ที่เล่นอาชีพอื่น แลนเซอร์เก่งเรื่องล่อให้ศัตรูเข้ามาโจมตี เจาะเกราะ และลดค่าพลังป้องกันของศัตรู แดนเซอร์ช่วยให้ทีมโจมตีได้ดีขึ้น ส่วนวิซาร์ดและอาเชอร์มีทักษะการโจมตีระยะไกลที่สามารถสร้างดาเมจรุนแรงได้นักพัฒนาผู้อยู่เบื้องหลังเกมนี้ก็คือ Kariz ที่จัดจำหน่ายโดย GameBeans ผู้อยู่เบื้องหลังเกมชื่อดังอื่นๆ อย่าง Kalpa of Universe และ Langrisserดาวน์โหลดเกม Draconia Saga ได้ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/draconia-saga/id6476590090 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sugarfun.gp.sea.lzgwy&hl=th พร้อมแล้วหรือยังกับความน่ารักแบบจัดเต็ม ด้วยระบบแต่งงานใหม่ กลิ่นความรักจะอบอวลใน Ragnarok Origin แถมการคอลแลบล่าสุดกับ Sanrio ยังเพิ่มเติมความหวานให้กับเกมด้วยนะสิ่งที่เราชอบคือ การให้คำมั่น Sakura Vow ผ่านระบบแต่งงานที่ประดับประดาด้วยดอกซากุระ สร้างความสัมพันธ์สุดพิเศษกับเพื่อนในเกมจนคุณทั้งคู่ตัดสินใจที่จะจริงจังขึ้นไปอีกขั้นผ่านการแต่งงาน เมื่อแต่งงานกันแล้ว คุณได้จะรับโบนัสประสบการณ์และสุขภาพในขณะที่ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันสิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ เครื่องแต่งกายจาก Sanrio ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Cinnamoroll และ Kuromi และมงกุฎที่ออกแบบตาม Hello Kitty และ Little Twin Starsแต่งตัวให้เหมือนเพื่อน Sanrio ใน Ragnarok Origin กันได้เลย แค่ดาวน์โหลดเกมบน iPhone และ iPad ได้ฟรีที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/ragnarok-origin-global/id1661507061 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravity.roo.sea&hl=en