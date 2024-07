Cyber Apps 01/07/24 : Anki Pro / Dancefitme / Solo Leveling: Arise / Ex Astris

Anki Pro แอปบัตรคำ ช่วยเราจำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายๆวางปากกาไฮไลต์และขยำบัตรข้อมูลตามลำดับอักษรที่กองสูงเสียดฟ้านั่นทิ้งไปได้เลย เพราะ Anki Pro จะช่วยกระตุ้นความจำของคุณให้ดีขึ้น ถ้าคุณกำลังทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบกำลังหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ลองใช้แอปนี้เพื่อสร้างแฟลชการ์ด หรือ บัตรคำศัพท์ ที่ลงรายละเอียดและเข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของกองไพ่ที่สามารถปรับแต่งได้ดูสิ จะได้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญจะกลายเป็นความรู้ติดตัวตลอดไปสิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ กลเม็ดเคล็ดลับของ Anki Pro คือการทบทวนแบบเว้นระยะ (Spaced Repetition) เทคนิคตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อเอาชนะ “เส้นกราฟการลืม” (Curve of Forgetting) ด้วยการทบทวนข้อมูลแบบเว้นระยะที่ห่างกันขึ้นเรื่อยๆ แอปจะเลือกว่าจะทดสอบการ์ดแต่ละใบกับคุณบ่อยแค่ไหนจากความมั่นใจในคำตอบของคุณ ถ้าคุณให้คะแนนว่า “ง่าย” การ์ดใบนั้นก็จะไปอยู่ด้านล่างสำรับ ส่วนใบไหนที่คุณมองว่ายากก็จะถูกแสดงขึ้นมาภายในไม่กี่นาทีเพื่อให้คุณได้ทบทวนอีกครั้งก่อนที่จะลืมมันไปเคล็ดลับดีๆ หากคุณต้องการใช้แอปนี้เพื่อเรียนภาษา นอกจากจะเลือกคลังแฟลชการ์ด ที่มีให้เลือกหลากหลาย เช่น แฟลชการ์ดสำหรับการเตรียมสอบ TOEFL, แหล่งรวมคำศัพท์เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น, บัตรคำสำหรับนักเรียนแพทย์เพื่อฝึกศัพท์ทางกายวิภาค เป็นต้น และอย่าลืมแตะที่ไอคอนลำโพงเพื่อฟังการออกเสียงของคำนั้นๆ และถ้าต้องการสร้างแฟลชการ์ดที่สามารถปลดปล่อยความเป็นตัวคุณได้มากขึ้น ลองใช้แอป Anki Pro สำหรับ iPad ที่รองรับ Apple Pencil ดูสิ เพื่อที่คุณจะได้ทั้งวาดภาพและจดโน้ตนักพัฒนาแอป Anki Pro เป็นทีมจากลอนดอนที่หวังว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่กับนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น แต่กับใครก็ได้ที่ต้องการจดจำสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันอีกด้วยวัยเรียนต้องมี Anki Pro โดยด่วน ดาวน์โหลดฟรีทั้งบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/anki-pro-flashcards-learning/id1573585542 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vedasapps.flashcards&hl=en หากคุณกำลังมองหาวิธีออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ที่ไม่ต้องคอยนับรอบ ลองการเต้นดูหน่อยเป็นไง ท่าเต้นตามจังหวะของ Dancefitme จะช่วยให้คุณได้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อหมุนตัวไปสู่เป้าหมายสุขภาพดีของคุณสิ่งที่เราชอบในแอป Dancefitme ใช้เป้าหมาย รวมถึงข้อมูลสุขภาพและร่างกายของคุณ เพื่อสร้างแผนการเต้น 4 สัปดาห์ที่เหมาะกับคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบการเต้น ให้ไปที่ Classes เพื่อสำรวจสไตล์การเต้นต่างๆ เช่น ฮิปฮอป, K-Pop หรือท่าต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเคล็ดลับดีๆในการสนุกกับแอปนี้ คือ การแตะที่หน้าจอเพื่อปรับการสะท้อนภาพ ความเร็วในการเต้น หรือเปิดใช้ Airplay และหากคุณต้องการติดตามความคืบหน้าให้ดีกว่าเดิม ให้ไปที่ Settings และอนุญาตให้ Dancefitme เข้าถึงและเก็บข้อมูลสุขภาพของคุณนักพัฒนาแอป Dancefitme คือ ทีมงาน Daily Fitness Technology ที่ตั้งใจออกแบบแอปมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถไปถึงฝั่งฝันด้านสมรรถภาพของร่างกายผ่านวิธีการที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพดาวน์โหลดแอป Dancefitme®: Fun Workouts ได้ฟรีบน iPhone, iPad และ Apple Watch ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/dancefitme-fun-workouts/id6444850772 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=dance.fit.zumba.weightloss.danceburn&hl=th ณ บัดนี้ คุณกำลังอยู่บนเส้นทางของวีรบุรุษใน Solo Leveling:Arise ถึงเวลาเอาจริงแล้ว! เกมนี้สร้างจากเว็บตูนยอดนิยมถล่มทลายโดยยกเรื่องราวต้นฉบับที่มีประตูลึกลับสู่มิติอื่นๆ ที่มีสัตว์ประหลาดซ่อนตัวอยู่ในดันเจี้ยนมืดมนมาได้อย่างครบถ้วนการต่อสู้ในเกมนี้ให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังอยู่ท่ามกลางการห้ำหั่นเข้มข้นจริงๆ ในเกมมีตัวละครฮันเตอร์มากมายที่รวมไปถึงตัวเอก Sung Jinwoo อดีตฮันเตอร์ที่อ่อนหัดที่สุดผู้กลายมาเป็นนักสู้ที่มีพละกำลังเหนือใคร เช่นเดียวกับ Cha Hae-In ผู้แข็งแกร่ง และ “The Ultimate Hunter” อย่าง Choi Jong-InSolo Leveling: Arise คือผลงานจาก Netmarble ทีมพัฒนาเกมจากเกาหลีมีชื่อเสียงจากการนำซีรีส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเข้าสู่โลกแห่งเกม ผลงานยอดนิยมของพวกเขามีทั้ง Tower of God: New World, The Seven Deadly Sins: IDLE และ Marvel Future Fight เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/solo-leveling-arise/id1662742277 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv&hl=th ยินดีต้อนรับสู่ Allindo ดาวเคราะห์ที่ทั้งงดงามและอันตรายพอๆ กัน ในเกม RPG แบบเล่นคนเดียวสุดยิ่งใหญ่อย่าง Ex Astris คุณจะถูกส่งจากโลกเพื่อเข้าไปเจาะลึกปริศนาของอารยธรรมอันไกลโพ้นนี้ รวมทีมกับคนพื้นเมืองเพื่อสำรวจภูมิทัศน์น่าตื่นตาตื่นใจ ดวลกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก และไขพัซเซิลลับสมอง การออกแบบโลกที่น่าทึ่งนี้เหมือนนิยาย Sci-Fi สุดมันที่มีคุณแสดงเป็นตัวเอกไม่มีผิด!ความสนุกของ Ex Astris อยู่ที่การต่อสู้แบบเทิร์นเบสแสนเร้าใจ เกมนี้จะไม่ปล่อยให้คุณยืนดูเฉยๆ เพราะคุณต้องตอบโต้การจู่โจมแบบเรียลไทม์ กดคอมโบทรงพลัง และเปลี่ยนฮีโร่ขณะกำลังต่อสู้ การอัดคู่ต่อสู้ให้เซแล้วรัวนิ้วซ้ำๆ เพื่ออัดให้น่วมตอนพวกเขาป้องกันตัวเองไม่ได้นี่มันสุดๆ ไปเลยEx Astris ที่แปลว่า “จากดวงดาว” ในภาษาละติน เป็นเกมเปิดตัวของ Nous Wave Studio ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Hypergryph Network Technology จากเซี่ยงไฮ้ ทีมนี้เป็นที่รู้จักจากเกม Arknights และ Azur Lane เล่นได้ทั้งบน iPhone และ iPad ในราคา 375 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/ex-astris/id6470642337 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gryphline.exastris.gp&hl=th