Cyber Apps 17/06/24 : UEFA EURO 2024 / Shopcats / Disney Frozen Royal Castle / Dominion

ศึกฟุตบอลยูโร 2024 เตรียมเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเวลาตีสองของประเทศไทยในวันนี้ (14 มิย.) คู่เปิดสนาม คู่โทน นั่นคือ "อินทรีเหล็ก" ทีมชาติเยอรมนี เจ้าของแชมป์ 3 สมัย ปี 1972, 1980, 1996 จะลงสนามพบกับ สกอตแลนด์ก่อนพกความตื่นเต้นไปร่วมลงสนามกับนักเตะคนดัง แอปอย่าง UEFA EURO 2024 Official จะเป็นไกด์ผู้รอบรู้ที่จะทำให้คุณสนุกกับทุกแมทช์ของศึกบอลยูโรได้อย่างถึงแก่นแอปนี้ใช้งานได้ง่ายๆ แค่เปิดแอปมาก็จะเห็นข้อมูลตารางการแข่งชันในแต่ละวัน โดยทุกแมทช์การแข่งขับจะโชว์เวลาของประเทศไทย ทำให้คุณไม่พลาดในทุกๆ นัด นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนของ “Moments” เพื่อดูคลิปลีลาการเล่นของนักเตะคนดังสุดประทับใจจากปีก่อนๆที่ไม่อยากให้พลาดก็คือ การลองเป็นผู้จัดการทำกับเกม Fantasy football ที่เล่นได้ในแอปแบบฟรีๆ และหากคุณอยากลงลึกข้อมูลของนักเตะจากแต่ละประเทศ ก็สามารถไปเมนู More > Team ก็จะพบข้อมูลอย่างละเอียด ได้แก่ รายชื่อนักเตะ สถิติการแข่งขัน รวมถึงเมื่อกดปุ่ม Compare ที่ด้านมุมขวาบน ก็จะสามารถเลือกทีมจากอีกประเทศ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติได้ทันทีตลอดหนึ่งเดือนเต็มที่จะมีการปะทะแข้งกับศึกฟุตบอลยูโร 2024 นอกจากข้อมูลในแอปนี้แล้ว คุณยังสามารถติดตามการถ่ายทอดสดทุกแมทช์การแข่งได้จากช่องโทรทัศน์ PPTV HD 36 และ แอป TrueID อีกด้วยดาวน์โหลดแอป UEFA EURO 2024 Official ได้ฟรีบน iPhone ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/uefa-euro-2024-official/id1061115611 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uefa.euro2016&hl=th คนรักแมวโปรดมากองกันตรงหน้าแอป Shopcats ด้วยเถิด เพราะแอปนี้ได้รวบรวมเอาเจ้าแมวน่ารักๆ ที่มักจมปุ๊กอยู่ตามร้านค้าและสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั่วโลก มาไว้ให้คุณทำความรู้จักในที่เดียว แค่เปิดแอปมาคุณก็จะเห็นเพื่อนๆ จากนานาประเทศ พากันอวดโฉมรูปคิ้วท์ๆ ของเหล่าแมวน้อยที่พวกเขาไปพบเจอมา ซึ่งก็จะมีการระบุพิกัดสถานที่เอาไว้ ทำให้ใครอยู่ใกล้ๆ ก็แวะไปตามหากันได้ง่ายๆในหมวด Cat Directory คุณยังจะได้พบกับการจัดอันดับเจ้าแมวตัวฮอต ที่ใครไปเยือนก็จะถ่ายรูปมาอวด พร้อมเล่าถึงบุคคลิกที่โดดเด่นของมันด้วย ทั้งคุณยังเลือกได้อีกว่า อยากไปเจอเจ้าเหมียว ณ สถานที่ใดบ้าง เช่น ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ ร้านนวด ฯลฯที่เจ๋งที่สุดก็คือ การตามหาเจ้าเหมียวตัวใหม่ๆ ที่คุณยังไม่รู้จักและดันมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆ ตัวคุณอีกด้วย เพียงเข้าไปที่เมนู Cat Map และอนุญาตให้แอปเข้าถึงพิกัดเครื่องของคุณก็เป็นอันเสร็จสำหรับคุณที่รักแมวเป็นชีวิตจิตใจ แอปนี้คือ พลังชีวิตใหม่ที่จะทำให้คุณอมยิ้มได้ทุกวันดาวน์โหลดแอป Shopcats ได้ฟรีบน iPhone และ iPad ได้ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/shopcats/id1493235480 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=co.shopcats.shopcats&hl=th&gl=US ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาท Arendelle ที่ที่เอลซ่า, อันนา, คริสตอฟฟ์ และผองเพื่อนหน้าเปื้อนยิ้มพร้อมแล้วที่จะสนุกไปด้วยกันกับหนูๆ Disney Frozen Royal Castle คือบ้านตุ๊กตาเสมือนที่ทำให้โลกแสนมหัศจรรย์ของ Frozen เป็นจริงและส่งต่อโลกใบนี้ให้เด็กๆ ได้สัมผัสด้วยตัวเองลองแวะเข้าไปในห้องต่างๆ เพื่อโต้ตอบกับสิ่งของและพบเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนอยู่ เด็กๆ สามารถตกแต่งห้องจัดเลี้ยงด้วยลูกโป่ง ให้อันนานั่งลงตรงฮาร์ปแล้วฟังเธอบรรเลงดนตรี หรือเปิดหีบในห้องนอนเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ด้านใน เด็กๆ สามารถเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปตามมุมต่างๆ ตามต้องการได้เหมือนอยู่ในบ้านตุ๊กตาจริงๆ และของทุกชิ้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นแบบใหม่ๆ ได้ด้วยการแตะที่ตัวละครจะทำให้เด็กๆ สามารถเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าและเปลี่ยนชุดกระโปรงของอันนา หรือเปลี่ยนเสื้อผ้าของคริสตอฟฟ์ให้เป็นชุดสูทที่เหมาะกับงานเลี้ยงได้ แม้แต่สโนว์กี้ (ตุ๊กตาหิมะตั๋วจิ๋วที่เอลซ่าสร้างขึ้นมาใน Frozen Fever) ก็ยังมีเครื่องประดับให้ลองสวมใส่ และเมื่อเจ้าตัวน้อยอยากใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น พวกเขาก็สามารถไปที่ห้องเสื้อหลวงเพื่อออกแบบเดรสของตัวเอง โดยเลือกแบบ สี และลายปักที่ชอบได้ตามใจเพื่อให้ได้ลุคที่ไม่เหมือนใครไม่หมดแค่นั้น คุณหนูๆ ยังสามารถเข้าห้องครัวไปเตรียมอาหารสำหรับงานเลี้ยงในพระราชวัง ประกอบร่างแซนด์วิช หรืออบเค้กแล้วซ้อนมันเป็นชั้นๆ ให้สูงเสียดฟ้า พร้อมแต่งหน้าด้วยไอซิ่งและเทียนก็ได้ เชฟตัวจิ๋วสามารถดูกระดานสูตรอาหารเพื่อหาแรงบันดาลใจ แล้วลองทำตามสูตรสตูว์ของคริสตอฟฟ์ที่สืบทอดมาจากพวกโทรลล์ หรือแค่รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาผสม สับ และย่างส่วนผสมที่มีอยู่ปล่อยจินตนาการคุณหนูให้โลดแล่นใน Disney Frozen Royal Castle กันได้แล้วบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/ปราสาทด-สน-ย-แห-งราช-น-ห-มะ/id6446950319?l=th ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.budgestudios.googleplay.FrozenFRZ&hl=th พกพาลูกไม้เด็ดมาประลองแล้วใช่ไหมนายท่าน? มาสร้างอาณาจักรสุดอัศจรรย์ด้วยสำรับการ์ดที่เล่นง่ายใน Dominion กันเลย เริ่มจากซื้อ Smithy หรือ Throne Room จากนั้นก็ปล่อย Militia และ Witch ออกมาเพื่อต่อสู้กับข้าศึก แล้วยึดครอง Province ต่างๆ เพื่อคว้าชัยชนะมาให้ได้ เกมนี้ดัดแปลงมาจากบอร์ดเกมสุดฮิตในปี 2008 โดยที่เกม Dominion จะผสานกฎเกณฑ์ง่ายๆ เข้ากับกลยุทธ์อันแยบยล เพื่อให้ทุกๆ แมตช์ที่เล่นไม่รู้สึกซ้ำซากจำเจDominion บนหน้าจอนี้ คุณจะได้โชว์ความเจ๋งด้วยสำรับสุดสมบูรณ์แบบ ใช้การ์ดจำพวก Market และ Laboratory ที่จะเพิ่มการ์ดในมือคุณและเพิ่มแอ็กชันให้กับตาเดินของคุณ ซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตามมาอันน่าตื่นเต้น ลองวางการ์ดเหล่านี้เรียงต่อกันสักสองสามใบดู คุณอาจจะได้รับทองมากพอที่จะฉวยการ์ดเจ๋งๆ ไม่กี่ใบสุดท้าย แล้วคว้าชัยชนะไปได้เลย!นักพัฒนา Theresa Duringer เป็นแฟนตัวยงของบอร์ดเกม Dominion ดังนั้นเมื่อเธอมีโอกาสได้พบกับผู้คิดค้นเกมนี้อย่าง Donald X. Vaccarino แบบตัวเป็นๆ เธอก็เข้าไปพูดคุยกับเขาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวทันที โดย Theresa นำเสนอไอเดียถึงการสร้างเกม Dominion ในเวอร์ชันเกมบนหน้าจอมือถือ ซึ่งทาง Donald ก็เห็นด้วยและให้ไฟเขียวกับเธอ และนั่นล่ะคือจุดเริ่มต้นของเกมนี้สนุกกับ Dominion ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/dominion/id1476461085?l=th ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.templegatesgames.DominionAndroid&hl=th