Cyber Apps 22/04/24 : Bears Gratitude / Yosum / Dice Versa / Refind Self

ฟีลลิ่งมันๆ จากวีคสาดน้ำสุดสนุกกำลังค่อยๆ จางหายไป พร้อมกับใจที่เคยฟูฟ่อง ก็ค่อยๆ พร่องยิ่งกว่านมพร่องมันเนย หากใครคิดว่าที่พูดมาตรงกับคุณ ลองหาเพื่อนรู้ใจมาคุยกับคุณใกล้ๆ ดูสิ และแอปอย่าง Bears Gratitude ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่คุณจะหลงรักกับการจมอยู่กับการเขียนไดอารี่ได้ง่ายๆ เลยล่ะแอป Bears Gratitude เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด ที่จะคอยถามคำถามมากมายไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน นั่นก็เพื่อที่จะชวนเราคุย เช่น วันนี้รสชาติกาแฟของคุณเป็นยังไงบ้าง? วันนี้คุณได้ทักใครใหม่ๆ บ้างหรือเปล่า? เมื่อแอปถามมา หน้าที่ของเราก็ต้องตอบกลับด้วยการบันทึกความรู้สึก และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้ว ก็มาถึงคราวตกแต่งโพสต์แล้ว เราสามารถเลือกรูปประกอบของไดอารี่แต่ละเรื่องที่เราเขียนได้ โดยตัวรูปยังแยกเป็นหมวดๆ เพื่อให้เราเลือกรูปที่สอดคล้องกับเนื้อหาได้ เช่น การทำงาน เรื่องเล่นๆ ความรัก สุขภาพ เป็นต้นแอปนี้ค่อยข้างยืดหยุ่นอย่างมาก คุณจะนั่งไทม์แมชชีนไปเขียนบันทึกเรื่องในอดีต หรืออนาคตก็ได้ทั้งนั้น แต่จิ้มวันที่ปฏิทินเลยนอกจากนี้ในเมนู Home ยังมีบทความฮีลใจมากมายที่ทางแอปเตรียมมอบให้กับคุณ เช่น เรามาใจดีกับตัวเราเองกันเถอะ หรือมาเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ที่ใช่กว่าเดิม เป็นต้น ซึ่งในแต่ละหัวข้อ ก็จะเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่ควรทำ เช่น หากอยากลองเปลี่ยนตัวเองในแง่มุมต่างๆ ก็สามารถเริ่มจากการชวนคนใกล้ชิดมาทำกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน หากเราทำตามจริงๆ ก็สามารถจดบันทึกพัฒนาการทั้งหมดลงในไดอารี่นี้ได้ทันทีใครอยากรับความสดใสจากแอปไดอารี่นี้ไปเพิ่มฟิลลิ่งดีๆ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบน iPhone, iPad, และ Mac ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/bears-gratitude/id6443609622 หลายคนทำงบรายรับจ่ายรายวันไว้เรียบร้อย แต่มาคิดๆ อีกที ทำไมมันยังมีเงินรั่วไหลออกไปอีก หนึ่งในสิ่งที่คุณอาจจะลืมไปก็คือ ค่าสมัครบริการต่างๆ โดยเฉพาะบริการด้านดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง เก็บข้อมูลในคลาวด์ เป็นต้นดังนั้นเราจึงอยากแนะนำให้คุณได้รู้จักกับ Yosum เลขาคนสำคัญที่จะช่วยให้คุณจดบันทึกทุกบริการที่คุณสมัครเอาไว้ โดยสามารถลงรายละเอียดต่างๆ ได้ครบ เช่น เป็นค่าสมาชิกแบบรายสัปดาห์/เดือน/ปี วันที่จ่ายบิลล่าสุด หักจ่าใช้จ่ายด้วยวิธีอะไรบัตรหรือเงินสด และสั่งให้แจ้งเตือนเมื่อถึงรอบการตัดค่าสมาชิกรอบใหม่ ทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการใช้จ่ายของตัวเองว่าแต่ละเดือนมีค่าบริการดิจิทัลต่างๆ อะไรในมูลค่าเท่าไหร่ เพื่อที่จะปรับลดได้ตามทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเบื้องต้นเมื่อกดปุ่ม Add ก็จะพบไอคอนแอปดังต่างๆ ซึ่งเป็นบริการที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ เช่นiCloud, ChatGPT, Netflix, Goodnotes เป็นต้น จากนั้นก็เลือกใส่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราสามารถดูได้เลยว่าในอุปกรณ์ iOS ของเราสมัครบริการในแอปไหนบ้างจากการเข้าที่ “App Store” จากนั้นเลือกรูปโปรไฟล์ของเรา และเลือกเมนู “การสมัครรับ” ก็จะพบข้อมูลการสมัครบริการทั้งหมดในที่เดียวจุดเด่นที่สำคัญของแอปนี้ก็คือ หากบริการไหนคุณจ่ายเป็นเงินสกุลอื่น ระบบก็จะคำนวนเป็นสกุลเงินบาทให้อีกด้วย หากคุณใช้แอปนี้แล้วพบว่ามีส่วนช่วยให้คุณคุมงบบประมาณของตัวเองได้ ก็สามารถอัปเกรดเป็นแบบสมาชิกรายปี ปีละ 299 บาท เพื่อที่จะใส่ข้อมูลได้ไม่จำกัด และซิงก์ข้อมูลเก็บไว้ที่ iCloud ได้อีกด้วยดาวน์โหลดแอป Yosum: Subscription Manager ได้ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/yosum-subscription-manager/id6451242119 คุณไม่สามารถโกงความอมตะได้ตลอดไปใน Dice Versa แต่แค่พยายามก็สนุกสุดๆ แล้วล่ะ! ถ้าอยากเอาชีวิตให้รอด ก็แค่จับคู่ลูกเต๋า ซึ่งตอนแรกก็ง่ายอยู่หรอกนะ แต่พัซเซิลนี้จะค่อยๆ เพิ่มระดับความท้าทายให้โหดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ Versa ศัตรูคู่อาฆาตของคุณทำให้กระดานเต็มไปด้วยอุปสรรคอันยุ่งยาก รู้สึกว่าโชคกำลังเข้าข้างคุณอยู่ไหมล่ะความซับซ้อนคือความสนุก เริ่มจากการสร้างคอมโบขนาดใหญ่ เคลียร์แถวลูกเต๋าที่มีสีเดียวกันหรือค่าเท่ากันเพื่อให้ได้แต้มพิเศษ และ Double Clear (จับคู่สองแถวพร้อมกัน) เพื่อให้ได้แต้มพิเศษเพิ่มถึงสามเท่า! ไม่มีอะไรจะเทียบได้กับการได้เห็นกระดานสุดแออัดเปลี่ยนเป็นกระดานที่ว่างเปล่าด้วยการเดินเกมที่วางแผนไว้อย่างดี คุณนี่แหละคือ อัจฉริยะ!Dice Versa คือผลงานของ Tom Tirapani ผู้ใช้เวลาว่างสร้างเกมในนามของสตูดิโอ Ragtag Games เขาสร้างต้นแบบของเกม Dice Versa ขึ้นมาภายใน 48 ชั่วโมงในฐานะส่วนหนึ่งของ GMTK Game Jam ในปี 2022 และมีการสร้างกฎการเล่นให้ลูกเต๋าสวมบทบาทบนกระดานหมากรุกขนาดจิ๋ว เกมนี้ได้รับเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายจากผู้เข้าร่วมกว่า 6,000 รายสนุกกับ Dice Versa ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/dice-versa/id1641360599 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RagTagGames.DiceVersa&hl=en_US คุณเป็นผู้นำ นักปราชญ์ หรือตัวตลก ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณใน Refind Self พร้อมไขปริศนาไซไฟสะเทือนอารมณ์ คุณจะได้รับบทเป็นหุ่นยนต์ของแพทย์ที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นาน และรับหน้าที่สำรวจโลกพิกเซลที่มีผู้อยู่อาศัยที่เป็นทั้งมนุษย์ หุ่นยนต์ และเจ้าแกะหน้าตาประหลาด หลังจากการเล่นแต่ละครั้ง เกมจะเผยประเภทบุคลิกภาพของคุณ (จากความเป็นไปได้ 23 แบบ) จากการตัดสินใจที่ผ่านมา ลองมาค้นหาความลับในอดีตของฮีโร่หุ่นยนต์ตัวนี้ดูหน่อยไหมความสนุกของ Refind Self อยู่ที่การได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ! การตัดสินใจที่แตกต่างออกไปอาจทำให้คุณได้รับกุญแจสู่อาคารที่ถูกล็อกไว้ ค้นหายานอวกาศที่ตก หรือรื้อฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับที่ปรึกษาที่หายตัวไป การทำตัวไม่ตรงกับนิสัยของตัวเอง อย่างการไม่ให้แบตเตอรี่เพื่อช่วยชีวิตพวกหุ่นยนต์ที่กำลังเข้าตาจนนั้นสนุกพอๆ กับการตัดสินใจทำสิ่งที่ตรงกับความรู้สึกของคุณเองสำหรับใครที่เหนื่อยกับการตอบแบบค้นหาบุคลิกภาพ ลองมาหาแง่งามความสนุกกันใน Refind Self ในราคา 149 บาท เล่นได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/refind-self/id6468033830 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Lizardry.RefindSelf&hl=en_US