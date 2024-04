Review : Samsung Galaxy Fit 3 บางเบา ใส่ง่าย ราคาดี

ข้อดี

















Samsung Galaxy Fit 3 มากับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ 1.6 นิ้ว น้ำหนักเบา 36.8 กรัม แบตเตอรีใช้งานได้ต่อเนื่องเกือบ 2 สัปดาห์ ให้ความสามารถในการวัดก้าว วัดการออกกำลังกาย การนอน อัตราการเต้นของหัวใจ ความเครียด และออกซิเจนในเลือดมาครบถ้วนสมาร์ทแบนด์ฟีเจอร์สุขภาพครบมีระบบตรวจจับการล้มแบตเตอรี ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 13 วันกันน้ำ 5ATM ใส่ว่ายน้ำได้ไม่มี GPS ในตัวไม่มีลำโพง - ไมโครโฟน ไว้สื่อสารจากสมาร์ทแบนด์หลายฟีเจอร์จำกัดการใช้งานเฉพาะบน Samsung One UI 6.1Samsung Galaxy Fit 3 มาพร้อมดีไซน์ที่มีความเรียบหรู ด้วยหน้าจอ AMOLED ขนาด 1.6 นิ้ว สัมผัสลื่นไหล ตัวเรือนใช้วัสดุเป็นอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพียง 18.5 กรัม เมื่อรวมกับสายยางจะอยู่ที่ 36.8 กรัม โดยที่ตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน 5ATM / IP68 เหมาะสำหรับการใส่ว่ายน้ำหรือออกกำลังกายกลางแจ้งเบื้องต้น Galaxy Fit 3 วางจำหน่ายด้วยกัน 3 สีคือ สีชมพู (Pink Gold) สีเทาเข้ม (Gray) และ สีเงิน (Silver) มาพร้อมสายสีเดียวกับตัวเรือน และมีสาย Sport Band วางจำหน่ายแยกในราคาเส้นละ 290 บาท อีก 2 สีคือ ส้ม (Orange) และ เขียว (Dark Green) ซึ่งตัวสายนาฬิกาสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆ เพียงปลดล็อกสายที่ตัวเรือนในส่วนของหน้าปัดนาฬิกา ผู้ใช้สามารถเข้าไปเลือกปรับเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลได้ด้วยตัวเองผ่านแอปฯ Wearable ที่มีให้เลือกมากกว่า 100 แบบ หรือจะเลือกกดสลับจากบนตัวสมาร์ทแบนด์ก็ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งค่าการแสดงผลแบบ Always On เพื่อให้หน้าจอติดตลอดเวลา หรือจะเลือกปิดเพื่อประหยัดแบตเตอรีก็ได้เช่นเดียวกันตัวเรือนเน้นการควบคุมที่ง่าย ด้วยการสัมผัสหน้าจอเป็นหลัก และมีเพียงปุ่ม Home มาให้เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก และกดเพื่อเข้าสู่โหมดการออกกำลังกายแบบด่วน ที่เหลือจะใช้การสัมผัสหน้าจอทั้งปัดขวา สำหรับการเข้าถึงหน้าการแจ้งเตือน ปัดลงเพื่อเลือกแถบควบคุม ปัดขึ้นเพื่อเข้าหน้าจอแอปฯ และปัดซ้ายเพื่อเข้าถึงหน้าจออื่นๆสำหรับระยะเวลาในการใช้งาน ซัมซุง ระบุว่า สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 13 วัน ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง แต่ในการใช้งานจริง ถ้ามีการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ แนะนำให้ชาร์จทุกสัปดาห์จะดีกว่า โดยในการชาร์จใช้ระยะเวลา 30 นาที จะได้แบตเตอรีราว 65% ดังนั้น เพียงถอดชาร์จระหว่างอาบน้ำสัปดาห์ละครั้งก็ถือว่าเพียงพอแล้วในแง่ของการใช้งาน Galaxy Fit 3 ถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ราคาดี ที่ให้ฟีเจอร์ทางด้านสุขภาพมาครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์ การตรวจวัดออกซิเจนในเลือด ตรวจวัดความเครียด ติดตามการนอนหลับ ติดตามการออกกำลังกาย จนถึงตรวจจับการล้ม SOS และติดตามรอบเดือนสุขภาพสตรีโดยข้อมูลต่างๆ จะแสดงผลร่วมกับแอปฯ Samsung Health ที่มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติม อย่างเรื่องของการนอน ก็จะมีแสดงผลระดับของการนอนในแต่ละช่วง หรือการออกกำลังกาย ก็จะมีแสดงผลรายละเอียดของการออกกำลัง เช่น ระดับของอัตราการเต้นของหัวใจที่อยู่ในโซนไหนอย่างไรก็ตาม ด้วยการที่ตัวเครื่องไม่ได้มี GPS มาด้วย ทำให้ในกรณีที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง อย่างการวิ่ง ปั่นจักรยาน ที่ต้องใช้พิกัด GPS เพื่อคำนวนความเร็ว หรือเส้นทาง ผู้ใช้งานจะต้องพกสมาร์ทโฟนติดตัวไปด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลการออกกำลังกายที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน Samsung ตัวสมาร์ทแบนด์ Galaxy Fit 3 ยังสามารถเปิดใช้งานโหมด Fall Detected หรือตรวจจับการล้มได้ ซึ่งเมื่อตัวเครื่องพบการล้ม และไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย จะมีการส่งข้อมูลไปยังรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินในทันที หรือถ้ามีกรณีฉุกเฉินก็สามารถกดปุ่ม Home 5 ครั้ง เพื่อส่งข้อมูลไปหาผู้ติดต่อฉุกเฉินได้เช่นเดียวกันSamsung Galaxy Fit 3 นับเป็นสมาร์ทแบนด์เพื่อสุขภาพที่ตอบการใช้งานในทุกกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์ในการตรวจวัดสุขภาพที่คุ้มค่า ที่สำคัญคือใช้งานได้ทั้งผู้ที่ใช้งาน iOS และ Android ในราคา 1,990 บาท