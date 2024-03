Cyber Apps 18/03/24 : Talk to Peach / Complete Anatomy 2024 / Gubbins / Mowing Mazes

เนื่องในโอกาสเดือนมีนาคมที่เป็นการเฉลิมฉลองสตรีคนเก่ง ในไทยเองเราก็มีแอปด้านสุขภาพที่เน้นเฉพาะไปที่สุขภาพทางเพศอย่างแอป Talk to Peach ซึ่งหนึ่งในทีมผู้ก่อตั้งก็คือ คุณชวิศา เฉิน ผู้เป็นซีอีโอ เรามารู้จักกับแอป Talk to Peach และคุณเหวินไปพร้อมๆ กันTalk to Peach ช่วยทะลายกำแพง และทำให้การพูดคุยเรื่องสุขภาพทางเพศเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น แอปสัญชาติไทยนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย สำหรับผู้ต้องการความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศจากแพทย์เฉพาะทาง และนักเพศวิทยา โดยเฉพาะกับประเด็นสำคัญอย่าง การคุมกำเนิด ภาวะหลังหมดประจำเดือน รวมไปถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆโดยแอป Talk to Peach สามารถเข้าถึง และใช้งานได้โดยง่าย หลังจากลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถทำการนัดหมายวันและเวลาที่ตัวเองสะดวกเพื่อจะพูดคุยกับแพทย์ หรือ นักเพศวิทยา เพื่อขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวผ่านระบบวิดีโอคอล โดยจะเลือกเปิดเผยตัวตนผ่านทางกล้องหรือไม่ก็ได้ รวมถึงหากไม่ใช่กรณีเร่งด่วน ก็ยังสามารถส่งคำถาม เพื่อรอให้แพทย์ หรือ นักเพศวิทยาส่งคำตอบกลับมาก็ได้ ซึ่งจะได้รับคำตอบภายในไม่กี่ชั่วโมงถัดมาคุณเหวิน (ชวิศา เฉิน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแอปนี้ ซึ่งเธอเองก็มีบทบาทที่ให้คำปรึกษาในฐานะนักเพศวิทยาด้วย เธอกล่าวว่าแนวคิดในการสร้างแอปนี้มาจากการมองเห็นช่องว่างของการให้ความรู้ และคำปรึกษาด้านเพศศึกษาให้กับคนไทย เพราะหลายครั้งเมื่อพูดถึงเรื่องเพศ อาจจะกลายเป็นคำต้องห้าม หรือประเด็นที่ไม่สะดวกเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ความเป็นจริงแล้ว เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความหลากหลายมากกว่านั้น และไม่ได้เกี่ยวพันกับเพศสัมพันธ์เสมอไป ดังนั้นแอปนี้จึงจะช่วยให้ผู้คนเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาวะทางเพศได้ทุกที่ ทุกเวลา“ปัญหาเรื่องเพศของเรานั้นถูกฝังไว้ใต้พรม และหลายครั้งมันก็ให้เกิดปัญหาใหญ่ต่อสุขภาพในองค์รวม” คุณเหวินกล่าวในแอป Talk to Peach ยังมีพื้นที่ในส่วนของบทความ ซึ่งเป็นคลังความรู้ที่เข้าไปอ่านได้ตลอดเวลา โดยเขียนขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งเนื้อหาก็ครอบคลุมในหลากปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ และหลายๆ เรื่องก็มักเป็นคำถามที่เราอยากรู้ แต่ไม่กล้าเอ่ยปากถามใครทั้งยังมีฟีเจอร์สำหรับติดตามรอบเดือนสำหรับสตรึ โดยคุณสามารถระบุอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างมีประจำเดือนได้อีกด้วยดาวน์โหลดแอป Talk to Peach ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/talk-to-peach/id1622134600 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orangecapinnovative.peach&hl=th&gl=US ถ้าคุณเคยคิดอยากมีพลังมองเห็นทะลุปรุโปร่ง หรืออยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้หัวใจมนุษย์เต้น Complete Anatomy เวอร์ชันล่าสุดประจำปี 2024 มีหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ที่ละเอียดและครบถ้วนที่สุด รวมถึงภาพรังสีวิทยา การผ่าตัด ภาพจำลองระดับกล้องจุลทรรศน์ และวิดีโอทางการแพทย์กว่า 1,500 วิดีโอ แถมยังมีคอร์สการแพทย์แบบครบครันที่เลือกเรียนในแอปได้ด้วยสิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ การมีโอกาสทำความรู้จักกับทุกส่วนของร่างกายเราในเชิงลึก ตั้งแต่โมเดลกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และอีกมากมายในรูปแบบ 3 มิติที่ช่วยให้เห็นภาพและการทำงานของส่วนต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ หัวใจมนุษย์ที่ผ่าได้และโต้ตอบแบบอินเทอร์แอ็กทิฟ คือไฮไลต์ของแอป และหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ของเพศหญิงของศาสตราจารย์ Alice Roberts นักกายวิภาคศาสตร์และพิธีกรทีวีก็เป็นส่วนเสริมชั้นยอดของแอปเคล็ดลับดีๆ ในการแอปนี้ คือ ลองสำรวจร่างกายแบบลงลึกยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ AR ที่จะทำให้จำลองหุ่น 3 มิติ ให้มาตั้งบนโต๊ะทำงาน จากนั้นคุณก็แค่หมุนร่างนั้นไปได้รอบเพื่อศึกษาให้ลึกในหลากมิติยิ่งขึ้นนักพัฒนาแอปนี้ก็คือ ผู้ผลิตสื่อการสอนด้านการแพทย์อย่างบริษัท 3D4Medical ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานหุ่นจำลองทางการแพทย์ที่ชนะรางวัลและใช้งานโดยสถาบันหลายแห่ง เช่น University of Cambridge และ Standford University โดยทางบริษัทร่วมงานกับทีมนักวิชาการทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อความแม่นยำทางการแพทย์ขั้นสูงสุดแอป Complete Anatomy 2024 พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีบน iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/complete-anatomy-2024/id1054948424 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a3d4medical.completeanatomy&hl=en_US เกมพัซเซิลสะกดคำจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะตอนนี้เรามี Gubbins! มอนสเตอร์ในเกมจะช่วย (หรือขัดขวาง) ความพยายามในการใช้ไทล์สีสันสดใสเพื่อสร้างคำขึ้นมา Gubbin ที่ดีอาจจะยื่นไทล์ (แผ่นตัวอักษร) ตัว S มาให้คุณเยอะๆ เพื่อสร้างศัพท์พหูพจน์ง่ายๆ ส่วนพวกตัวร้ายอาจจะยิงเลเซอร์ใส่ตัวอักษรให้หายไปจากกระดาน ลองดูว่าคุณจะทำคะแนนได้เท่าไร... และเลือกไว้ใจ Gubbin ให้ถูกตัวด้วยล่ะ!ความสนุกอยู่ที่การได้กวาดคอมโบใหญ่ ปัดสามคำต่อกันเพื่อเปิดใช้งานตัวคูณคะแนน แต่อย่าหยุดแค่นี้ เพราะยิ่งคอมโบใหญ่ คะแนนก็ยิ่งสูง และการทำคอมโบได้ก่อนที่ Gubbin จะก่อความโกลาหลบนกระดานจะทำให้คุณรู้สึกสะใจสุดๆ ไปเลยGubbins คือผลงานของ Jessica Shipard และ Darcy Smith ผู้ก่อตั้ง Studio Folly อยากสร้างเกมที่คุณแม่ของ Darcy เล่นได้ พวกเขาจึงนำความรักที่มีต่ออักษรศิลป์และบอร์ดเกมมารวมกันและสร้าง Gubbins ขึ้นมา เกมนี้ได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก Vlogger เนื้อหาวิทยาศาสตร์นามว่า Hank Green หลังจากที่เขาเห็นคลิป TikTok ของนักพัฒนาที่พูดถึงเกมนี้และชื่นชอบไอเดียของเกมสนุกกับ Gubbins ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/gubbins-its-a-word-game/id1551894081 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.StudioFolly.GUBBINS&hl=en_US หญ้าใน Mowing Mazes เขียวชอุ่มกว่าที่ไหน และโตขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย! มากระโดดขึ้นเครื่องตัดหญ้าและปัดมือผ่านเขาวงกตขนาดเล็กเพื่อเล็มหญ้าในสวนที่เขียวไปทุกกระเบียดนิ้ว เร่งเครื่องผ่านอุโมงค์ พุ่งตัวจากทางลาด และอัปเกรดเครื่องตัดหญ้า (และชุดของคุณ) ขณะไขปริศนาพัซเซิลชวนผ่อนคลายหลายร้อยโจทย์คุณจะได้พบกับตัวละครยียวนที่คุณจะได้พบระหว่างที่ตัดหญ้าอย่าง Dr. Amber Croft นักประวัติศาสตร์ที่กำลังตามสืบเรื่องราวปริศนาแห่ง Evermaze ที่คุณติดอยู่ในนั้น หรือ Edward นักบัญชีที่อยากเปิดร้านเสื้อผ้าแฟชั่น (ซึ่งคุณจะอุดหนุนเครื่องแต่งกายชิ้นเก๋ใหม่ๆ ที่ร้านเขาได้ในตอนท้าย!)สนุกกับ Mowing Mazes ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/mowing-mazes/id1644644697 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.protostar.hedgemaze&hl=en_US