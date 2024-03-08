พรีวิว Xiaomi 14 Series เล่นกล้อง ยลโฉมภาพถ่าย รุ่น Ultra อย่างเจ๋ง

Cyberbiz พาไปสัมผัสตัวจริงของ Xiaomi 14 Series ทั้งรุ่นปกติและรุ่น Ulra แน่นอนว่า สวยแบบสุดๆ ทั้งสองรุ่น นอกจากเรื่องงานดีไซน์แล้ว ทั้งคู่มาพร้อมกับเลนส์ Leica Summilux ที่ให้เซนเซอร์รับภาพเก็บแสงได้ดีมากๆ ซึ่งมีภาพตัวอย่างในช่วงยามเย็นแสงรำไรๆ มาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย
สเปกคร่าวๆ ของ Xiaomi 14 - ราคารู้พร้อมกัน 13 มี.ค.
CPU - Snapdragon 8 Gen 3
RAM - 12GB LPDDR5x
Storage - UFS 4.0 (256/512GB)
Display - 6.36" LTPO AMOLED 120 Hz Gorilla Victus Glass
Camera - 50MP (Main / Ultrawide / Telephoto) Leica Authentic Look&Vibrant
Battery - 4610 mAh 90W HyperCharge 50W wireless HyperCharge
OS - Xiaomi HyperOS base on Android 14