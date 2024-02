Cyber Apps 12/02/24 : App Store พาแอปเด่นเกมดังรับวาเลนไทน์

โบกมือต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึง App Store จึงอยากพาให้คุณและคนรักมารู้จักกับหลากแอปและเกมดัง ที่มาพร้อมไอเดียดีๆ ในการเพิ่มความสวีทหวานให้โลกทั้งใบของคุณปกคลุมไปด้วยสีชมพูในทุกอณูเริ่มกับกันที่ 2 แอปเด่นที่ออกแบบมาเพื่อคนมีคู่โดยเฉพาะ แอปแรกคือ Evergreen: Relationship Growth แอปดีๆ ที่จะช่วยให้คุณตกหลุมรักกับคนๆ เดิม ทุกคนถวิลหาความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนาน จากแฟน เป็นคนรัก และกลายเป็นคู่ชีวิต การจะเดินไปยังจุดหมายนั้น แอปอย่าง Evergreen: Relationship Growth จะพร้อมเป็นสักขีพยานการปลูกรักแท้ไปพร้อมๆ กับคุณสองคนแอป Evergreen: Relationship Growth เป็นเสมือนเกมที่ช่วยให้คู่รักรู้จักตัวตน และความต้องการของกันและกันมากขึ้นผ่านการตอบคำถามๆ เดียวกัน เช่น คำถามง่ายๆ อย่าง ทริปในฝันคุณอยากไปที่ไหน โมเม้นต์อะไรระหว่างเราที่คุณยังจำได้ไม่ลืม รวมถึงหลากคำถามจากหลายหมวดหมู่เพื่อให้แต่ละคนรู้จักตัวตนของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากเล่นเกมตอบคำถามแล้ว แอปยังมีพื้นที่ให้เราจดรายการสิ่งที่วางแผนจะทำด้วยกันอีกด้วย และหากคุณสังเกตให้ดีๆ จะพบว่าทุกๆ คำถามหรือทุกกิจกรรมจะมีรูป ใบไม้ พลั่ว ที่รดน้ำต้นไม้ และพระอาทิตย์ ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์เป็นการออกแบบอย่างตั้งใจที่จะคุณสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลที่ต่างกัน เช่น รูปใบไม้ คือ สัญลักษณ์ของกิจกรรมที่วางแผนอยากจะทำในอนาคต ส่วนรูปพลั่ว คือ การสั่งสมให้ความสัมพันธ์ของคู่ของคุณยิ่งแน่นแฟ้น ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อต่างๆ นั่นเอง เท่ากับว่ายิ่งใช้แอปนี้ไปนานๆ ก็จะเป็นการปลูกต้นรักให้เติบโตยิ่งขึ้นได้อีกด้วย (สังเกตต้นไม้ที่หน้า Today มันจะโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณเล่นแอปนี้บ่อยยิ่งขึ้น)วิธีการชวนคนรักของเรามาเล่นแอปนี้ก็คือ ให้คนรักดาวน์โหลดแอป และเราเข้าไปที่ Profile ตรง Add partner เราก็เพียงส่งโค้ดเป็นตัวอักษร 6 ตัวเพื่อให้เราสองเชื่อมโยงหากันแอป Evergreen: Relationship Growth ทดลองใช้งานทุกฟีเจอร์ฟรี 7 วัน หากต้องการสมัครสมาชิกต่อก็สามารถสมัครรายปีด้วยส่วนลด 58% เหลือเพียง ปีละ 1,600 บาท (ใช้ได้ทั้ง 2 คน) ดาวน์โหลดแอป Evergreen: Relationship Growth ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/evergreen-relationship-growth/id1573360122 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evergreenapp.evergreen&hl=en_US Balance: Couple Budget & Money ครบเครื่องเรื่องเงินทองของคู่รักการเติบโตในความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน พื้นฐานเรื่องการเงิน เป็นเรื่องที่ทุกคู่รักอยากจัดสรรให้ลงตัว และแอปอย่าง Balance: Couple Budget & Money ก็ถูกออกแบบมาให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณสองคนแอป Balance: Couple Budget & Money คือ แอปบริหารการเงินระดับพื้นฐานสำหรับคู่รัก ที่มีเอาไว้เพื่อรับรู้และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างดี เริ่มต้นเปิดแอปมาก็จะให้เราเริ่มด้วยการตั้งงบใช้จ่ายรายเดือนสำหรับเราสองคน จากนั้นเราก็เพียงส่งลิ้งก์ให้แฟนดาวน์โหลดนี้ด้วยเช่น แค่เท่านี้เราก็พร้อมที่จะบันทึกค่าใช้จ่ายที่ตัวเองออกไปในแต่ละวันได้ทันที โดยแยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน สามารถเลือกสกุลเงินบาทได้เมื่อใช้ไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นการแจกแจงอย่างชัดเจนว่าใครใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง และยิ่งใช้ไปนานๆ ในเมนู Charts ก็จะเห็นประวัติการใช้จ่ายในแต่ละเดือน รวมถึงดูกราฟภาพรวมในรอบครึ่งปีได้อีกด้วย หากคุณและคู่รักเตรียมแผนการใหญ่ในการเก็บเงินไปด้วยกัน การเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไปกับอะไร ก็ถือเป็นขั้นตอนการวางแผนการเงินขั้นแรกที่สามารถเริ่มต้นได้โดยง่ายทดลองใช้งาน แอป Balance: Couple Budget & Money เพื่อใช้ครบทุกฟีเจอร์ฟรี 7 วันบน iPhone และหากใช้แล้วติดใจก็สามารถสมัครสมาชิกรายปีเพียงปีละ 389 บาทเท่านั้นผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/balance-couple-budget-money/id1622398024 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=it.wellcode.balance&hl=en_US ในส่วนของเกม เราอยากพาคุณและคนรู้ใจออกไปตะลุยอวกาศ ผ่าฝูงกองทัพศัตรูด้วยปืนกลสุดโหดและมีปริศนาง่ายๆ ให้แก้อีกนิดหน่อย ทั้งหมดนี้เป็นการเล่นที่ต้องมีเลยในเกมตะลุยอวกาศ แต่ว่าเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกในเกม Love You To Bits ได้แหวกกรอบเดิมๆ ของเกมท่องอวกาศไปได้อย่างน่าทึ่ง ทำให้เกมนี้มีแต่ความไม่ธรรมดาในโลกของการผจญภัยสไตล์ Point-and-click แห่งนี้ คุณรับบทเป็นนักบินอวกาศหนุ่ม “Kosmo” ที่เห็น “Nova” แฟนสาวที่เป็นหุ่นยนต์ของคุณ ระเบิดเป็นชิ้นๆ ไปต่อหน้าต่อตา และนั่นก็นำพาคุณไปสู่การเดินทางค้นหาชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อทำให้คนรักกลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณจะได้สนุกไปกับปริศนาสุดสร้างสรรค์มากมายในภาพสไตล์สุดน่ารักที่เต็มไปด้วยความโดดเด่นและเนื้อเรื่องที่ซึ้งกินใจแบบไม่มีใครเหมือน ซึ่งปริศนาบางอย่างก็อาจจะทำให้คุณมึนงงจนต้องเกาหัวเลยล่ะ สนุกกับเรื่องราวของ Love You To Bits ได้ในราคา 149 บาท บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/love-you-to-bits/id941057494 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.A3donkeys.loveBits&hl=th&gl=US พบกับอีกเส้นเรื่องราวของความรัก พบกับ Florence ผลงานชนะรางวัลที่ดูคล้ายกราฟฟิกโนเวลอันมีชีวิตชีวามากกว่าจะเป็นเกม ซึ่งเน้นนำเสนอมุมมองเชิงบวกที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ จนทำให้เราไม่อาจถอนตัวจากบรรยากาศความรักอันละมุนละไมนี้นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับ Florence หญิงสาวหัวรั้นผู้ใฝ่ฝันว่าจะได้เป็นศิลปิน แต่กลับใช้เวลาจมจ่อมอยู่กับการทำงานน่าเบื่อไปวันๆ แต่แล้วชีวิตของเธอก็พลันสดใสเมื่อได้พบกับ Krish นักเชลโลหนุ่มผู้หล่อเหลา Florence มาพร้อมซาวด์แทร็กเพลงบรรเลงอันไพเราะงดงาม ดังนั้นหูฟังจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ Florence และ Krish ต่างมีเครื่องดนตรีประจำตัว ท่วงทำนองจึงผสานเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความรักที่ค่อยๆ เบ่งบานสนุกกับ Florence ได้ในราคา 99 บาท เล่นได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/florence/id1297430468 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mountains.feathertop&hl=en_US