พรีวิว Samsung Galaxy S24 ซีรีส์ รอบนี้มาพร้อม AI แบบจุกๆ

คลิปนี้พาไปจับเครื่อง Samsung Galaxy S24 ซีรีส์ ที่ในรอบนี้เพิ่มความสามารถ Galaxy AI มาให้ใช้งานกันแบบเต็มที่ ทั้งแปลภาษา ช่วยปรับประโยคให้สวยงาม เติมรายละเอียดรูปภาพ AI ทำได้หมด ส่วนตัวเครื่อง Galaxy S24 Ultra มากับวัสดุไทเทเนียม และทุกรุ่นรองรับ Refresh Rate 120 Hz กันแล้ว
Galaxy S24 Ultra มากับ Snapdragon 8 Gen 3 รุ่นเริ่มต้น 12/256 GB - 46,900 บาท
Galaxy S24+ Exynos 2400 12/256 GB เริ่ม 38,900 บาท
Galaxy S24 Exynos 2400 8/256 GB เริ่ม 33,900 บาท
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