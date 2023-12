Cyber Apps 19/12/23 : ProCCD / Ahead / Snoopy Spot the Difference / Defense Derby

ProCCD เก็บความทรงจำของปี 2023 ด้วยกล้องเด่นสไตล์มิลเลนเนียลใครที่เบื่อความคมชัดแบบ 4K และกำลังหลงเสน่ห์กับภาพเกรนแตกๆ สีละมุนๆ จากกล้องฟิล์มผสมกล้องดิจิทัลสมัย Y2K แล้วล่ะก็ แอปถ่ายรูปอย่าง ProCCD จะกลายมาเป็นแอปสุดโปรดของคุณได้ไม่ยากเมื่อเปิดแอปมาคุณจะรู้สึกคุ้นๆ ตา เพราะได้จำลองปุ่มฟังก์ชันต่างๆ เหมือนกล้องดิจิทัลแบรนด์ญี่ปุ่นในสมัยแรกๆ สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ในแอปนี้คุณสามารถสนุกกับการปรับค่า ISO เพื่อควบคุมแสง เพิ่มเกรนให้แตกๆ ปรับบาลานซ์สีให้แปลกตาตามชอบใจ และเมื่อกดที่รูปกล้องซ้ายมือล่างก็จะมีกล้องดิจิทัลแบบต่างๆ ให้เลือก ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะให้ภาพโทนสีที่ต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อกดที่กล้องก็จะสามารถดูตัวอย่างภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับกล้องแต่ละตัวได้อีกด้วยและที่เมนู settings ที่อยู่มุมซ้ายบนก็ยังทำให้คุณปรับแต่งแอปได้เพิ่มขึ้น เช่น ส่วนของธีม (Theme) ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเครื่องของกล้องเป็นฟีลต่างๆ เช่น สีแดงต้อนรับคริสต์มาส หรือสไตล์เกมกดสีเหลืองจี๊ดก็ทำได้ง่ายๆ รวมถึงยังเลือกได้ว่าให้แสดงวันที่บนภาพทุกครั้งที่ถ่ายด้วยหรือไม่แอป ProCCD - Retro Digital Camera สามารถดาวน์โหลดฟรีทั้งบน iPhone และ iPad แต่หากใครอยากได้ฟิลเตอร์และธีมเพิ่ม ก็สามารถอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบวีไอพีตลอดชีพ ด้วยส่วนลด 30% เหลือเพียง 299 บาท (โปรฯ นี้มีถึง 3 มกราฯ​ปีหน้าเท่านั้น)มาเก็บภาพความทรงจำในโค้งสุดท้ายของปี 2023 ด้วยแอป ProCCD กันผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/proccd-retro-digital-camera/id1616113199ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cerdillac.proccd&hl=en_USAhead รู้จักตน ฝึกอารมณ์ พร้อมเป็นคุณคนใหม่อยู่กับใครก็ไม่สู้อยู่กับตัวและใจของเราเอง ใกล้เข้าปีใหม่แล้ว หลายๆ คนจึงวางแผนที่จะรู้จักและทำความเข้าใจกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อการเตรียมพร้อมจะเป็นตัวเองคนใหม่ในเวอร์ชันที่อัปเกรด เราจึงอยากแนะนำแอปน้องใหม่อย่าง Ahead ที่ออกแบบโดยนักวิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์จากหลากมหาวิทยาลัยดังจากสหรัฐอเมริกา มาเป็นกูรูคู่คิดคนใหม่ให้กับคุณ เพื่อให้คุณมีภาวะความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองแอปนี้อาศัยองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์มาอธิบายให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เสียรูปแบบต่างๆ มันเกิดขึ้นเพราะกลไกของสมองที่เปลี่ยนแปลงไปในภาวะต่างๆ กันออกไป ซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนมันก็ส่งผลด้านที่ไม่โอกับตัวเราและคนรอบข้างได้ เช่น กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ มองโลกในแง่ร้าย หรือขี้อายเกินพอดีเนื้อหาในแอปเป็นเหมือนแอปการเรียนรู้จักตัวเองแบบอินเตอร์แอคทึฟ ในรูปแบบของการตอบคำถาม เช่น ถามถึงคำถามต่อสถานณการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้ากำลังจะไปเที่ยวแล้วเที่ยวบินเกิดล่าช้า คุณจะ...1. สติแตก หรือ 2. พยายามเข้าใจว่าน่าจะมาจากหลายสาเหตุ หรือ หลังจากถกเถียงอย่างเข้มข้น คุณจะ 1. เก็บมันเอาไว้ ไปคิดต่อ หรือ 2. รีบลืมมันไปซะ บริบทเหล่านี้จะช่วยทำให้แอปเข้าใจความเป็นคุณและแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นนั่นเองยิ่งใช้เวลากับแอปมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการสะสมแต้มเพื่อเลื่อนนั้นเป็นผู้เป็นเลิศด้านการรู้จักตัวตนและอารมณ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นทีเดียวความคูลของแอปนี้คือ การให้คุณเซ็นชื่อยืนยันว่า คุณต้องการที่ฝึกอารมณ์ พร้อมเป็นคุณคนใหม่แล้วจริงๆ หากพร้อมแล้วก็สนุกไปกับโลกของ Ahead กันเลยแอป Ahead: Emotions Coach สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน iPhone ใช้ฟรี 7 วัน จากนั้นเดือนละ 250 บาท​ (หรือปีละ 2990 บาท)ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/ahead-emotions-coach/id1570430177Snoopy Spot the Difference หวนจับผิดภาพสไตล์สนูปปี้คุณคงเคยอ่านการ์ตูนเรื่อง Snoopy, Charlie และ Lucy มาก่อน แต่ใน Snoopy Spot the Difference ตัวละครเหล่านี้มาพร้อมลูกเล่นใหม่ นั่นคือ คุณต้องหาความแตกต่างของรูปวาด 2 รูปที่ดูเหมือนกันทุกประการ แล้วปลดล็อกของตกแต่ง ตัวละครสุดน่ารัก และเหรียญเพื่อไปใช้ในโลกของ Snoopyเกมจะพาเราย้อนวัยไปพบตัวละครสุดที่รักที่สร้างโดย Charles M. Schulz ภาพในเกมทั้งหมดวาดตามแบบฉบับซีรีส์พีนัตส์สุดคลาสสิก แต่ตัวละครกับพื้นหลังจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยในแต่ละด่าน บางครั้งคุณอาจต้องจับผิด 4-5 จุดในภาพเดียวเคล็ดลับมีอยู่ว่า ถ้าคุณกำลังเล่นด่านที่ยากพิเศษอยู่ ให้ขยายจำกัดเวลาด้วยการเพิ่มพลังหากคุณต้องการเวลาเพิ่มนิดหน่อยเพื่อจะมองให้ออกว่าสีของกระเป๋าเป้ของ Lucy นั้นต่างจากภาพทางขวาเล็กน้อย แม้แต่บีเกิลตาไวอย่าง Snoopy อาจพลาดจุดนี้ไปก็ได้เริ่มจับผิดกันแบบเพลินๆ ใน Snoopy Spot the Difference ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/snoopy-spot-the-difference/id1398846079ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sundaytoz.agsp.diffgame&hl=en_USประมูล หลอกล่อ และปกป้องทาวเวอร์ของคุณ ใน Defense Derbyแนวเกมที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างเกมปกป้องทาวเวอร์ (หรือแนว tower defense) จะมาในรูปแบบสู้กันตัวต่อตัวใน Defense Derby นำทีมปราบสัตว์ประหลาดของคุณมาสู้กับผู้เล่นอีก 3 ราย จากนั้นประมูลหน่วยเพิ่มเติมเพื่อให้กองกำลังของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและกลายเป็นผู้ชนะDefense Derby เน้นให้คุณฝึกเรื่องชั้นเชิงในสงครามประมูลตอนท้ายของแต่ละรอบ ซึ่งนับเป็นการแข่งขันเล็กๆ ด้วย โดยคุณจะต้องประมูลด้วยหน่วยแลกเปลี่ยนในเกมที่คุณหามาได้เท่านั้น อ่านเกมคู่ต่อสู้ให้ดี จากนั้นจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาทุ่มประมูลแล้วหรือควรรอไปก่อนวิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้มีเคล็ดลับอยู่ที่การวางหน่วยจากเผ่าพันธุ์เดียวกันทั่วกระดานเพื่อสร้างความสามัคคีและเพื่อเพิ่มพลังให้มากขึ้น พิจารณาว่าคู่ต่อสู้จะเคลื่อนไหวอย่างไรก่อนที่คุณจะจัดทัพ จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนหน่วยของคุณตามประสิทธิภาพของพวกเขาเพื่อให้การโจมตีของคุณสร้างความเสียหายได้มากที่สุดสนุกกับ Defense Derby ได้แล้วบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/defense-derby/id6444201027ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krafton.defensederby&hl=en_US