Cyber Apps 21/11/22 : Dudel Draw / MeBond / F1 Clash / Multi Impact Smash

หากอยากสนุกแบบเบาสมองไม่ต้องคิดเยอะแล้วล่ะก็ ลองใช้ Dudel Draw ดูสิ แอปนี้เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่เน้นการดีไซน์เป็นสิ่งแรกโดยคุณจะได้ออกกำลังสมอง สงบจิตใจ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ แต่เริ่มจากการลากเส้นไปมาบนรูปทรงที่มีสีต่างๆ กันออกไป สิ่งที่เราชอบในแอปนี้คือ การฝึกสมองด้วยการวาดรูปน่ารักผ่อนคลาย แค่เข้ามาลองปัดป่ายลายเส้นใน Challenge Shape of the Day แล้วปล่อยให้จิตใจของคุณได้พักผ่อนบ้างเคล็ดลับดีๆ ในการสนุกกับการวาดรูปแบบชิลๆ ก็คือ การหมุนปรับรูปร่างเพื่อเปลี่ยนมุมมองของคุณได้นะ! แค่แตะวงลูกศรทางมุมขวาล่าง ใครจะรู้ล่ะว่าจะมีภาพวาดพึลึกๆ แบบไหนผุดขึ้นมาในหัวคุณได้อีก นักพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังแอปนี้ก็คือ Jaryn Bunney ผู้ซึ่งเคยเล่นเกมนี้ตอนเป็นเด็ก เธอวาดรูปร่างขึ้นแล้วให้เพื่อนแต่งเติม จากนั้นทุกคนก็มาช่วยกันตีความสิ่งที่วาด เธอสร้าง Dudel Draw เพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้คนปลดปล่อยความอัศจรรย์ในวัยเยาว์นั้นออกมาดาวน์โหลดแอป Dudel Draw และสนุกกับการวาดรูปแบบสุดเพลินได้ง่ายและฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/dudel-draw/id6450056192 สำหรับนักลงทุนที่ชอบผลตอบแทนในรูปของ “ดอกเบี้ย” อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็มักจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ (Bond) แต่เพราะในแต่ละปีเราอาจจะมีการลงทุนในหลายๆ ตราสาร ฉะนั้นการมีพื้นที่ส่วนกลางในการดูข้อมูลพอร์ตการลงทุน อัปเดทข้อมูลตราสารใหม่ๆ ก็จะช่วยให้เราลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแอปอย่าง MeBond ที่สร้างขึ้นโดยมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จึงถือเป็นแอปจำเป็นสำหรับนักลงทุนตราสารหนี้ของไทยโดยเฉพาะหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เราสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนได้โดยการแตะที่ “+เพิ่มพอร์ตลงทุนใหม่” ระบบก็จะดึงข้อมูลตราสารหนี้ ณ ปัจจุบันให้เราเลือกเพื่อเพิ่มไปในพอร์ต เมื่อเพิ่มครบทุกฉบับแล้ว เราก็จะพบว่าแอปนี้จะแสดงภาพรวมของพอร์ตได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ยังมีกี่ฉบับที่ยังไม่ครบอายุ และรายละเอียดดอกเบี้ยรายปีที่เราจะได้รับ และในเมนู “ปฎิทิน” เรายังสามารถเปิดการแจ้งเตือนวันที่จะได้รับดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทุกรุ่นได้อีกด้วยแอปนี้ออกแบบมาให้ใช้ได้อย่างสะดวกกับคนทุกๆ วัย ด้วยหลากเมนูจำเป็น เช่น การแสดงผลเมนูเป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ การเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีเข้ม ปรับขนาดตัวอักษรได้ ที่สำคัญคือ สามารถเข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใบหน้าก็ได้ MeBond ช่วยบันทึกตราสารหนี้ที่นักลงทุนถือครองไว้ที่เดียวกัน ทำให้สะดวกต่อการติดตามข้อมูลการลงทุน ดาวน์โหลดแอป MeBond by ThaiBMA เวอร์ชันล่าสุดได้ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/mebond-by-thaibma/id6450033158 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaibma.MeBond เสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์ ยางที่ถูกเผาไหม้ และคู่แข่งฝีมือฉกาจ สิ่งเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้ Formula 1 กลายเป็นการแข่งขันความเร็วสุดเข้มข้นที่เรารู้จักและหลงรัก แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะ หัวใจของกีฬาชนิดนี้ไม่ได้มีแค่รถที่ซิ่งได้ไวที่สุดเพียงอย่างเดียว การที่จะคว้าชัยให้ได้นั้นต้องอาศัยกลยุทธ์อันยอดเยี่ยม และ F1 Clash ก็จะพาคุณไปสัมผัสกับการแข่งขันสุดเร้าใจนี้ในมุมมองใหม่เองสิ่งที่เราชอบในการเล่นเกมนี้ก็คือ การได้สวมบทเป็นผู้จัดการทีมยังไงล่ะ! คุณจะได้รับผิดชอบทุกอย่าง ตั้งแต่การทำวิจัย การพัฒนานักแข่ง ไปจนถึงการวางกลยุทธ์บนสนามแข่ง การที่คุณจะประสบความสำเร็จได้นั้น นอกเหนือจากการแข่งขันแล้ว ยังมีเรื่องของความเร็วนักแข่ง การคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และการสึกกร่อนของยางที่คุณต้องจัดการด้วย เพราะรายละเอียดยิบย่อยเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างในการเอาชนะคู่แข่งของคุณได้เลยล่ะเคล็ดลับดีๆในการลงสนามแข่งที่ถึงแม้อาจจะฟังดูซับซ้อน แต่บางครั้งการใช้ยางที่แข็งขึ้นและมีแก้มยางที่เตี้ยลงจะทำให้คุณได้เปรียบเวลาที่ต้องการไต่อันดับ นั่นก็เพราะว่ามันจะมอบโอกาสในการแซงคู่แข่งขณะที่พวกเขาเข้าพิตอยู่น่ะสิ แค่เว้นระยะนักแข่งของคุณในสนามให้ดี เพราะคุณคงไม่อยากให้พวกเขาเข้าพิตพร้อมกันหรอก จริงไหม?เกม F1 Clash สร้างโดยค่าย Hutch ผู้พัฒนาเกมจากลอนดอน ซึ่งเชี่ยวชาญเกมประเภทรถแข่ง ผลงานของพวกเขามีทั้ง Rebel Racing, MMX Hill Dash 2 และเกมอื่นๆ อีกมากมายดาวน์โหลดเกม F1 Clash - Car Racing Manager ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/f1-clash-car-racing-manager/id1434561536 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hutchgames.formularacing&hl=th&gl=US ไม่ต้องไปสนใจเรื่องการกินเบี้ยหมากรุกใน Multi Impact Smash แค่ยิงปืนใหญ่แล้วทำลายมันให้สิ้นซากก็พอ! ต้องเล็งดีๆ แล้วกะเวลาให้แม่นยิ่งกว่าเพื่อพิชิตสนามยิงปืนนี้ให้ได้ อย่าพลาดแล้วกันสิ่งที่เราชอบในการลงสนามก็คือ การออกแบบด่านสุดร้ายกาจ แพลตฟอร์มเดินหมากทั้งขึ้นลง ไปซ้ายขวา และเป็นวงกลมด้วยความแม่นยำเหมือนนาฬิกา และนำเป้าออกมาจากที่กำบังนานพอให้คุณยิงมันให้ราบคาบ เกมจะปรับระดับความบู๊ทุกๆ 2-3 ด่านด้วยการส่งคุณลงไปเล่นในสนามสุดโหดที่เต็มไปด้วยอุปสรรค โดยคุณต้องพยายามทำลายเบี้ยหมากรุกระหว่างที่ปืนใหญ่ของคุณเคลื่อนที่ผ่านสิ่งเหล่านั้นเคล็ดลับดีๆ ในการสนุกกับเกมนี้ยิ่งขึ้นก็คือ การรักษากระสุนไว้! ถ้ากระสุนหมดก็อดผ่านด่านก่อนจะยิงเบี้ยหมากรุกได้ครบ ฝึกยิงนัดเดียวได้เบี้ยหมากรุกหลายตัวด้วยการยิงแทรกกลางเข้าไป และเล็งกระสุนคริสตัลเป็นสิ่งแรกนักพัฒนาเกมนี้คือ Dmitrii Kolesnikov เขาได้ออกแบบเว็บไซต์และแอปมาตลอด 16 ปี Multi Impact Smash เป็นผลงานเกมในโทรศัพท์ชิ้นแรกของเขาดาวน์โหลดเกม Multi Impact Smash ได้ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/multi-impact-smash/id6447011302 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=top.maverick.multiimpactand