Cyber Apps 30/10/23 : Photoshop Express / Vinyls / Seven Knights / Fake Future

ขนาดแค่ค้นคำว่า “ฮาโลวีน” ที่เว็บอากู๋ เจ้าผีน้อยตัวเขียวๆ ยังผุดขึ้นมาเต็มจอ แล้วใครจะอดใจรอปาร์ตี้เทศกาลปล่อยผีกันได้อีกล่ะ! เพื่อการเตรียมพร้อมช็อตสนุกๆ ของเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงในสิ้นเดือนนี้ คุณก็อาจจะต้องพกแอปถ่ายรูปเจ๋งๆ อย่าง Photoshop Express Photo Editor ไว้ติดเครื่องเพราะแอปได้อัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณนำภาพนิ่งมาเรียงเป็นสไลด์โชว์พร้อมจังหวะฮิปฮอปสนุกๆ หรือ ตัดต่อวิดีโอคลิปวิดีโอสั้นๆ ให้กลายเป็นคลิปยาวที่ยิ่งดูยิ่งเพลิน และที่ขาดไม่ได้ก็คือ การเล่นสนุกกับตกแต่งภาพด้วยสติกเกอร์ธีมฮาโลวีน ที่ขนทัพความน่ารักแบบกุ๊กกู๋มามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมวดำขนฟู ฟักทองพร้อมรอยยิ้มสยองๆ หรือเทียนหัวกะโหลกที่ชวนขนหัวลุกดาวน์โหลดแอป Photoshop Express Photo Editor ได้ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/photoshop-express-photo-editor/id331975235 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=th&gl=US ถ้าคุณอยากเปิดประสบการณ์ฟังแผ่นเสียงไวนิลคลาสสิกบน iPhone แล้วล่ะก็ ลองให้ Vinyls เอาเพลงโปรดของคุณมาเปิดลงเป็นแผ่นเสียง แล้วค่อยๆ เงี่ยหูฟังใกล้ๆ ดูสิ!เมื่อเริ่มเปิดเพลงฟัง ทุกแทร็กโปรดของคุณก็จะมาพร้อมเสียงซ่านิดๆ แตกหน่อยๆ ที่คุณจะได้ยินจากแผ่นไวนิลจริงๆ (ไปที่ Playful Options ในการตั้งค่าของแอปเพื่อเปิดการเล่นนี้) หรือเล่นเพลงในคลังเพลงของคุณแล้วดูแผ่นเสียงหมุนไปเรื่อยๆ (และจะมีเสียงสแครชถ้าคุณยกเข็มออกระหว่างที่เพลงเล่นอยู่) และถ้าอยากได้ภาพเตือนความจำอัลบั้มที่คุณไม่ได้ฟังมาสักพัก ให้เลือกตัวเลือก Cobwebs and Dust ได้เลยแอปนี้ถูกสร้างโดยนักพัฒนาแอปอิสระชื่อว่า Shihab Mehboob โดยเริ่มต้นสร้างแอปจากในห้องนอนตัวเองมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เขาได้แรงบันดาลใจในการสร้าง Vinyls หลังจากไปประชุม WWDC ครั้งแรกในปี 2019 “ทุกแอนิเมชัน องค์ประกอบ และฟีเจอร์นั้นสร้างมาเพื่อสร้างความสุขให้กับคนรักเสียงเพลงโดยเฉพาะครับ” เขากล่าวดาวน์โหลดแอป Vinyls เพื่ออัปเกรดประสบการณ์ฟังเพลงใหม่ของคุณได้บนทุกแพล็ตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac, และ Apple TV ในราคา 199 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/vinyls/id1556054655 ซีรีส์คลาสสิกขวัญใจแฟนๆ ก้าวเข้ามาในโลกแห่งเกม RPG ในเกม Seven Knights Idle Adventure ให้คุณออกผจญภัยในบทต่อไปของซีรีส์ Seven Knights จาก Netmarble ในแบบผ่อนคลายที่สุดได้แล้วในตอนนี้นี่คือการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของฮีโร่กว่า 130 ตัวและฝูงมอนสเตอร์ดุร้ายในจักรวาล Seven Knights ในสไตล์จิบิน่ารักปุ๊กปิ๊ก เกมเพลย์ส่วนใหญ่จะดำเนินไปแบบอัตโนมัติ คุณจึงแค่ต้องคอยวางอัศวินคนใหม่และเก็บเลเวลให้ตัวละคร เห็นได้ชัดเลยว่าการเอนกายผ่อนคลายนั้นสมกับชื่อเกมจริงๆ!ทว่ามีเคล็ดลับนิดหนึ่ง ก่อนออกลุย แนะนำให้เช็กฟีเจอร์ประจำดันเจี้ยนให้ดีๆ ดันเจี้ยนบางแห่งอาจบัฟค่าดาเมจ 10 เปอร์เซ็นต์ให้ฮีโร่ที่โจมตีระยะประชิด การวางตำแหน่งและการจัดแถวตัวละครก็ส่งผลต่อการสู้ PVP ไม่น้อยเลยสนุกกับกับอีกรูปแบบเกมของตระกูล Seven Knights อย่าง Seven Knights Idle Adventure ได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/seven-knights-idle-adventure/id1658717149 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.skiagb&hl=th Fake Future แต่งแต้มโลกดิสโทเปียด้วยแนวไซเบอร์พังก์ เมื่อมีสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวมุ่งทำลายโลก แล้วคุณเป็นมนุษย์คนเดียวที่รอดชีวิต มาเพลินไปกับเกมสไตล์พิกเซลและเพลงประกอบ พร้อมค้นหาคำตอบของหายนะครั้งนี้ไปพร้อมการกอบกู้มนุษยชาติFake Future มากับความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ทักษะและภูมิหลังของเหล่า Cyberoids ที่จะช่วยคุณสำรวจและซ่อมแซม คอไซ-ไฟจะยิ่งสนุกกับลูกเล่นต่างๆ ที่อิงจากผลงานอมตะ เช่น Caesar IV อุรังอุตังผู้ท้าทายมนุษย์ เป็นต้นเคล็ดลับของเกมนี้อยู่ที่การใช้ทรัพยากรที่คุณรวบรวมได้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเมืองไปทีละบล็อก วางแผนล่วงหน้าและจัดวางให้ดีเพื่อให้ได้พื้นที่ที่สะอาดและเป็นระเบียบ หรือถ้าชอบแบบวุ่นวายก็ปล่อยฟรีสไตล์ได้อย่างเต็มที่มาปลดปล่อยจินตนาการในโลกอนาคตสุดลึกล้ำกับ Fake Future ได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/fake-future/id6444097971 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qmind.pixel.en&hl=en_US