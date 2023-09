Cyber Apps 18/09/23 : Personal Best / Bears Countdown / Monster Hunter Now / Balance Stuff

คุณรู้ไหมว่าวันที่มีการเผาผลาญระหว่างการออกกำลังกายมาที่สุดในปีนี้ที่ผ่านมาคือวันไหน? และเป็นการออกกำลังกายประเภทอะไร? คำถามนี้ฟังดูยากยิ่งกว่าการประกวดนางงามรอบไฟนอล แต่แอปอย่าง Personal Best – Workouts ให้คำตอบนี้กับคุณได้! แอปนี้จะแจ้งทุกข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการออกกำลังกายของคุณในตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ เช่น ในรอบเดือน/ปีที่ผ่านมา คุณออกกำลังกายไปกี่ครั้ง ด้วยวิธีอะไรบ้าง วันที่เบิร์นไขมันที่สุดคือวันไหน วันหรือเดือนไหนที่เดินไกลที่สุดและเดินไปที่ไหน?แอปนี้ได้ดึงเอาข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการออกกำลังกายของคุณมาสรุปรวมไว้ในแอปเดียว เพื่อให้คุณทำความรู้จักกับตัวเอง และได้นำข้อมูลนั้นไปปรับใช้กับการดูแลสุขภาพในอนาคตนั่นเอง สำหรับคนที่รักและสนใจสุขภาพอย่างคุณสามารถทดลองใช้งานทุกฟีเจอร์ได้ฟรี 1 สัปดาห์ จากนั้นเพียง 499 บาท ต่อปีดาน์โหลดฟรีบน iPhone และ Apple Watch ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/personal-best-workouts/id1510256676 คนมีเสน่ห์คือ คนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนใกล้ตัว เช่น วันครอบรอบแต่งงาน วันซ้อมรับปริญญาหลาน หรือแม้แต่การนัดปาร์ตี้รียูเนี่ยนกับเพื่อนประถม และแอปที่จะช่วยเตือนให้คุณเตรียมซื้อของ เตรียมออกเดินทาง เตรียมสั่งดอกไม้ก่อนถึงวันสำคัญเหล่านี้ก็คือแอปแสนน่ารักอย่าง Bears CountdownBears Countdown จะช่วยนับถอยหลังก่อนถึงวันสำคัญต่างๆ ที่คุณตั้งเตือนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการเตือนล่วงหน้า 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน ก็ทำได้ และยังสั่งให้ตั้งเป็นรายการซ้ำๆ ที่ต้องทำทุกๆ ช่วงเวลาที่เราต้องการได้อีกด้วย) และในทุกๆ การตั้งเตือนที่เราสร้าง ยังมีพื้นที่ให้เราใส่โน้ตนอกจากฟีเจอร์นับถอยหลังก่อนถึงวันสำคัญแล้ว แอปยังมีอีกหลายฟีเจอร์ที่เป็นเหมือนสุดไดอารี่อัจฉริยะ เช่น ใช้มันเพื่อวางแผนงาน (Make a plan) และจดรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ได้อีกด้วย เมื่อคุณใช้แอปไปในระยะหนึ่งแล้ว การเข้ามาเลือกดูประวัติต่างๆที่ เมนู History ก็เป็นการใช้เวลาดีๆ กับตัวเองเพื่อวางแผน ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วยสุดท้าย อย่าลืมเพิ่มแอปนี้ไปที่วิดเจ็ทด้วย เราสามารถเลือกดู 5 วันสำคัญที่กำลังจะมาถึงได้ในที่เดียว ดาวน์โหลดแอป Bears Countdown ได้ฟรีบน iPhone, iPad และ Mac ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/bears-countdown/id1536711520 พร้อมออกเดินป่ากันหรือยัง? ผูกเชือกรองเท้าบูทให้แน่น กรอกน้ำใส่ขวดให้พร้อม ลับ Great Sword ให้คม แล้วออกไปดวลกับมอนสเตอร์ที่รออยู่ทุกหนแห่งกันเลย!Monster Hunter Now ที่สร้างโดย Niantic ผู้พัฒนา Pokémon GO จะเปลี่ยนละแวกบ้านอันสงบสุขของคุณให้กลายเป็นแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายตัวใหญ่มหึมาและขุมสมบัติสุดดึงดูดใจ ภารกิจของคุณคือการออกไปท่องโลก สู้กับเหล่ามอนสเตอร์ยักษ์หลากหลายประเภท และพัฒนานักรบของคุณให้กลายเป็นสุดยอดนักล่ามาดูกันว่าคุณจะพบอะไรบ้างเมื่อคุณย่างเท้าเข้าสู่ดินแดนสุดอันตราย ไม่ว่าจะเป็น Kulu-Ya-Ku, Rathian หรือ Diablo มอนสเตอร์ดังจากซีรีส์ขวัญใจชาวเกมเมอร์จาก Capcom อย่าง Monster Hunter ก็ต่างพากันมาปรากฏตัวในเกม แถมยังมาแบบจัดเต็มซะด้วย คุณจะต้องตอบสนองให้รวดเร็วเพื่อหลบลิ้นอันยาวเฟื้อยของ Pukei-Pukei หรือหวดใส่ Barroth ที่หัวแข็งเป็นหินในการต่อสู้แบบเรียลไทม์ผ่านแอนิเมชันตระการตาแม้จะเจอมอนสเตอร์ดีๆ แต่ยังไม่มีเวลาสู้ใช่ไหม? ใช้เพนต์บอลทำเครื่องหมายไว้ก่อน แล้วค่อยมาสู้กับมันตอนเข้าเกมคราวหน้า หรือจะให้ Palico แมวคู่หูของคุณ ขว้างเพนต์บอลไปแท็กมอนสเตอร์ให้คุณเมื่อเกมปิดอยู่ก็ได้ ไม่ว่าจะเล่นเมื่อไหร่ ก็มีศัตรูให้สู้เสมอแหละ!Monster Hunter Now เริ่มเล่นได้แล้ววันนี้ บน iPhoneผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/monster-hunter-now/id6445906110 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.monsterhunter&hl=en_US การเอาของรูปร่างประหลาดมาต่อให้สูงขึ้นไปมักเป็นความคิดที่แย่ แต่ไม่ใช่ใน Balance Stuff ที่กว่าจะผ่านแต่ละโจทย์แปลกๆ ไปได้ คุณอาจต้องเอาต้นบอนไซไปแปะบนโคมไฟตั้งพื้นที่วางอยู่บนกรอบรูป หรือค่อยๆ วางเครื่องทำน้ำเย็นบนเก้าอี้ที่ตั้งหมิ่นๆ อยู่บนตู้เอกสาร ถ้าหอคอยสิ่งของของคุณพอดีกับชั้นวางของแคบๆ และไม่ถล่มลงมาก็ชนะไปเลย!ความฮาอยู่ที่การที่เกมมอบสิ่งต่างๆ ให้เรามาจัดวางให้สมดุล คุณจะวางหัวกะโหลกบนค้างคาวยักษ์ที่กำลังเกาะโลงศพที่วางตั้งอยู่แบบหลอนๆ หรือวางโต๊ะทับต้นกระบองเพชรบนโคมระย้าได้ไหม หลายร้อยพัซเซิลจากหลายสิบประเภทของสุดแปลก ตั้งแต่รองเท้าผ้าใบจนถึงกล่องข้าวและหุ่นยนต์ จะทำให้เราตั้งตารอเอาของใหม่มาต่อเป็นหอคอยแทบไม่ไหวจะเอาชนะใน Balance Stuff ไม่ใช่แค่การเอาของมากองๆ ให้สูง แต่ต้องมีกลยุทธ์ด้วย! มองหาของที่เป็นแนวราบทั้งด้านบนและด้านล่าง ของที่ด้านบนเป็นทรงมนและไม่เท่ากันอย่างนาฬิกาตั้งโต๊ะหรือฟักทองแกะสลักควรเก็บไว้บนสุด เพราะถ้าวางของทับมันมากก็จะเล่นยากขึ้นเริ่มสนุกกับ Balance Stuff ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/balance-stuff/id1528333833