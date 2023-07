Cyber Apps 25/07/23 : Fable / OnIt / Worms W.M.D / Rumble Rivals

เพราะจินตนาการไม่เคยมีกรอบ การที่เราสนุกกับเนื้อหามากมายผ่านตัวหนังสือ ก็ยิ่งทำให้โลกของเราเปิดกว้างขึ้น แม้ตัวจะนั่งอยู่กับที่บนโซฟาตัวโปรดก็ตาม และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใครๆ ก็เรียกว่า “หนอนหนังสือ” แล้วล่ะก็ เรามีแอปโปรดแอปใหม่อย่าง Fable มาฝากคุณกันเมื่อเปิดแอปมาคุณก็จะพบกับภาพของผู้คนมากมายที่มาจอยคลับของคนรักหนังสือ หลายคนที่เป็นผู้ที่ชอบสรุปเนื้อหาหนังสือดังๆ แล้วมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังบนติ๊กต็อก จนได้ชื่อใหม่ว่า Booktokker พอหมายตาเล่มไหนไว้แล้วก็กดจอยกลุ่มได้เลย และเข้าไปซื้อหนังสือแต่ละเล่มเอาไว้ เมื่อคุณเปิดอ่านหนังสือแบบอินเตอร์แอคทีฟ ก็จะพบจุดที่เพื่อนๆ ทำไฮไลท์ประโยคเจ๋งๆ เอาไว้ และรวมถึงการแสดงความคิดเห็นและกดปุ่มแสดงอารมณ์ต่างๆ ด้วยภายในแอปมีหมวดเนื้อหาน่าสนใจมากมาย เราอยากแนะนำใครที่ชอบความบันเทิงต้องไปที่หมวด Books on screens ที่เลือกหนังสือเด่นที่ถูกเอาไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ และถ้าใครกำลังสนใจเรื่องราวชีวิตของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็ต้องเอนจอยกับหมวด New Adult แอปนี้นอกจากจะทำให้คุณได้อัปเดทหนังสือปกใหม่ๆ จากต่างประเทศแล้ว ยังทำให้คุณได้ฝึกภาษาและได้พูดคุยกับเพื่อนใหม่ที่เป็นคนรักหนังสือเหมือนกันอีกด้วยดาวน์โหลดแอป Fable: The Book Club App ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/fable-stories-for-everyone/id1488170618 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=co.fable.fable&hl=th&gl=US คุณอาจจะเห็นใครหลายคนสามารถใช้ชีวิตที่แสนวุ่นวายได้อย่างชิลๆ ไม่แน่ว่าพวกเขากำลังใช้แอป OnIt - to dos and organizer อยู่ก็ได้ แอปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณจัดสรรและมอบหมายงานให้กับใครก็ได้ พร้อมการแจ้งเตือนเพื่อเช็กผลลัพท์ที่ตรงเวลา ทำให้คุณสามารถวางแผนได้ว่าวันนี้มีอะไรต้องทำบ้าง ทั้งงานด่วนของตัวเอง กระจายงานให้เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งการเตือนคนในครอบครัวให้ซื้อผลไม้ ก็ทำได้ครบครันเมื่อเปิดแอปขึ้นมา ระบบจะให้เลือกใส่งานที่ต้องทำ จะเลือกเป็นแบบอัดเสียงหรือพิมพ์ข้อความก็ได้ จากนั้นก็เลือกผู้รับมอบหมาย (จะเป็นเราเอง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัวก็ได้) ทั้งยังระบุวันที่ต้องทำงานให้เสร็จ และจัดหมวดหมู่ของงานได้ ไม่ว่าจะเป็น งานรีบ งานง่าย งานซับซ้อน เป็นต้น เราสามารถสร้างรายการงานเอาไว้ล่วงหน้า และมอบหมายให้กับใครๆ ก็ได้เช่นกัน วิธีนี้ทำให้เราสามารถที่จะจัดสรรตารางการงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การเปิดให้แอปตั้งเตือนเมื่อถึงกำหนดที่ต้องเสร็จงาน เพื่อเราจะได้มาเช็กผลงานอีกรอบหนึ่งได้อีกด้วยดาวน์โหลดแอป OnIt - to dos and organizer ได้ฟรีบน iPhone ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/onit-to-dos-and-organizer/id1671143118 ไม่มีพื้นที่ให้ออมมือเมื่อทำสงครามหนอนใน Worms W.M.D: Mobilize ซีรีส์ Worms ทำเกมต่อสู้เทิร์นเบส (สลับกันโจมตีทีละตา) แนวการ์ตูนขบขันมาเกือบ 3 ทศวรรษ เวอร์ชันนี้อัปเกรดคลังอาวุธเพื่อให้คุณเลือกใช้แขนสะดวกขึ้น แต่อุปสรรคสู่ชัยชนะไม่จบสิ้นเมื่อศัตรูคอยคืบคลานคืนสังเวียนอยู่เรื่อยๆนำทัพหนอนปล้องไปปาระเบิด ยิงปืนใหญ่ และอีกมากมายเพื่อปราบศัตรู เกมนี้มีทั้งแบบเล่นคนเดียวหรือหลายคนทั้งในพื้นที่และออนไลน์ให้เลือก คุณจึงคิดหาทางทำลายได้ไม่สิ้นสุด ส่วนในโหมดฝึกซ้อมก็ลับฝีมือได้ทั้งกระโดด ปีนป่ายและขับพาหนะแข่งกับเวลาสนุกกับ Worms W.M.D: Mobilize กันได้ทั้งบนใน iPhone และ iPad ในราคา 199 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/worms-w-m-d-mobilize/id1456135661 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Team17.WormsWMD&hl=en_US เริ่มการต่อสู้แบบเรียลไทม์ ตาต่อตาฟันต่อฟันกันได้เลย ใน Rumble Rivals ผู้เล่นต้องวางแนวรับให้รัดกุม เกมนี้ต่างจากเกมแนว tower defense ทั่วไปตรงที่หากรวมปราการ 2 หน่วยเข้าด้วยกัน จะสร้างหน่วยใหม่ไม่ระบุประเภทในระดับสูงให้ทัพของคุณ นี่เป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้เล่นใหม่และขาประจำให้สู้กันได้อย่างสมน้ำสมเนื้อมากขึ้นหลักการของ Rumble Rivals อยู่ที่แนวคิด “สามัคคีคือพลัง” ฉะนั้นจงเลือกประเภทหน่วยให้ดีเพื่อขึ้นนำให้ได้ หน่วย Ice หรือ Blizzard ทำให้ศัตรูช้าลงและ Dracula จะเพิ่มกำไรของคุณ ส่วน Raging Bull จะทำร้ายปีศาจหนึ่งตนได้สาหัส ขณะที่ Firefighter โจมตีปีศาจได้ทีละหลายตน ยิ่งปลดล็อกทาวเวอร์ กองทัพและทักษะพิเศษได้มากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งค้นพบว่าอะไรใช้ได้ดีกับเกมโหมดไหน เมื่อจัดการภารกิจที่ต้องร่วมมือกัน อย่าลืมดูเดคของเพื่อนร่วมทีมและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น เอา Raging Bull ลงสนามเดียวกัน 2 ตัวคงไร้ความหมาย มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้โบนัสการโจมตีจากการมีดาวผสานทีมที่น้อยกว่า ส่วนอีกคนหนึ่งต้องอดไปเริ่มเล่น Rumble Rivals ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/rumble-rivals-tower-defense-td/id1599244551 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codewaygames.rumblerivals&hl=en_US