Cyber Apps 17/07/23 : Yindii / Digital Nomad Cities & Guide / Geometry Dash Lite / Takt op. Symphony

นึกไม่ออกใช่ไหมว่ามื้อต่อไปจะกินอะไรดี ให้ Yindii ช่วยตัดสินใจดูสิ! แอปส่งอาหารนี้ให้คุณได้ติดต่อโดยตรงกับร้านอาหารและร้านกาแฟที่นำเสนอส่วนลดสูงสุดถึง 70 เปอร์เซ็นต์สำหรับอาหารซึ่งอาจเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อสั่งซื้อแล้ว เชฟจะส่งกล่องเซอร์ไพรส์ของ Yindii ไปให้คุณ ซึ่งภายในอาจเป็นผักสด ขนมอบชวนลิ้มลอง ไปจนถึงมื้ออาหารรสเยี่ยม จากร้านค้าดังๆ ในไทยมากมายสิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ การเลือกซื้อกล่อง Yindii ได้ตามรสนิยมความชอบ ตรงไปที่หมวดอาหารมังสวิรัติหากคุณกำลังมองหาอาหารจากพืช (plant-based) หรือเลือกเข้าไปรับอาหารที่สั่งด้วยตนเองเพื่อรับข้อเสนอที่พิเศษยิ่งขึ้นเคล็ดลับดีๆ ในการใช้แอป Yindii คือ การเข้าไปที่โปรไฟล์ของคุณเพื่อดูสถิติที่น่าสนใจว่า Yindii และผู้ใช้งานแอปนี้มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น อาหารที่สั่งผ่านแอปทุกๆ สามกิโลกรัมจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 4.5 กิโลกรัม หรือถ้าคุณอยากอิ่มใจจากการทำสิ่งดีๆ ก็สามารถบริจาคอาหารให้องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นที่ขาดแคลนพบนักพัฒนาแอปเล่าว่าชื่อ Yindii มาจากคำว่า “ยินดี” ในภาษาไทย นอกจากจะเป็นคำไทยที่ Louis-Alban Batard-Dupre ประธานบริหารบริษัทผู้พัฒนาแอปนี้ได้รู้จักเป็นคำแรกแล้ว คำนี้ยังสื่อความหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเชิญให้ทุกคนมาเข้าร่วมชุมชนฮีโร่ทางอาหารของ Yindii โดยมีเป้าหมายคือการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาใหญ่ 2 ข้อของยุคนี้ ซึ่งก็คือขยะอาหารและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดาวน์โหลดแอป Yindii - Sustainable Food App ได้ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/yindii-sustainable-food-app/id1533561058 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=co.yindii&hl=th&gl=US หากโต๊ะทำงานในฝันของคุณคือ การวางเครื่อง Mac ไว้บนตักขณะนอนลงบนเปลฟังเสียงคลื่นจากทะเลอ่าวมาหยาแล้วล่ะก็ เราขอกระซิบข้างๆ หูว่าอันที่จริงโลกใบนี้ยังมีโต๊ะทำงานในฝันจากพื้นที่ต่างๆ บนโลกรอให้คุณออกไปบาลานซ์ชีวิตสไตล์ YOLO (You Only Live Once) อยู่อีกเพียบ แค่เปิดแอป Digital Nomad Cities & Guide และเลือกเมืองในฝันของคุณได้เลยเพราะ Digital Nomad หรือกลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกออฟฟิศ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ที แอปอย่าง Digital Nomad Cities & Guide จึงเป็นคู่มือสำคัญให้คุณหาความรู้เกี่ยวกับเมืองต่างๆ ที่อยากจะไปลองใช้ชีวิตจริงๆ ดูสักครั้ง สำหรับคนไทยแนะนำให้ลองเลือก Best of Europe แล้วคุณจะพบหลากหลายเมืองยอดฮิต อาทิ ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับการเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานถึง 7.4 คะแนน โดยมาจากหลายปัจจัย เช่น เป็นประเทศที่สามารถจะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้ คนพื้นเมืองเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ ความแรงของอินเตอร์เน็ตสูงถึง 123 เมกะบิตต่อวินาที คุณภาพอากาศดี รวมไปถึงข้อมูลเบ็ดเตล็ดอย่าง ราคาค่าเช่าที่พัก ค่ากล้วยหนึ่งหวี และค่าไวน์ท้องถิ่นด้วยแอปนี้เหมาะอย่างมากกับการใช้เวลาว่างเพื่อสนุกกับการหาเส้นทางชีวิตใหม่ๆ สำหรับผู้ที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลก หากคุณอยากหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ สำหรับที่ทำงานแห่งใหม่ สามารถดาวน์โหลดแอป Digital Nomad Cities & Guide ได้ฟรีบน iPhone ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/digital-nomad-explore-plan/id6444040147 รู้ไหมว่าสี่เหลี่ยมก็วิ่งแถมยังกระโดดข้ามสามเหลี่ยมได้ด้วย อย่างน้อยก็เป็นไปได้เมื่อคุณเล่น Geometry Dash Lite ในเกมแพลตฟอร์มที่ไม่สิ้นสุดนี้ คุณต้องบังคับสี่เหลี่ยมน้อยๆ ไปตามทาง 2 มิติที่เต็มไปด้วยหนาม กำแพงสูงและกับดักพิฆาตอื่นๆ กะจังหวะกระโดดให้รับกับดนตรีและบังคับลีลาแบบการปล่อยจรวดให้ดี คุณก็จะผ่านแต่ละด่านไปได้ความสนุกอยู่ที่การได้วิ่งไปเจออุปสรรคตลอด แต่ก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด การเริ่มต้นใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ใน Geometry Dash Lite ในเกมแบบนี้ พลาดครั้งเดียวก็ตายเป็นธรรมดา แต่ถ้าต้องเริ่มใหม่แทบจะทันทีก็จะรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองเมื่อได้ลองใหม่อีกครั้ง เกมจะบันทึกพัฒนาการของคุณ เพื่อให้ได้ทำลายสถิติตัวเองไปเรื่อยๆทุกสิ่งใน Geometry Dash Lite เคลื่อนไหวเร็ว แต่ไม่ต้องรีบ ถ้าคุณฟังดนตรีก็เริ่มสบายใจได้ แล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณไปพลางจำเส้นทางให้ได้ เล่น Geometry Dash Lite ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/geometry-dash-lite/id698255242 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robtopx.geometryjumplite&hl=th&gl=US วาทยากรที่ดีปลุกดนตรีให้มีชีวิตได้ แต่ใน Takt op. Symphony บทบาทของ Conductor สำคัญกว่านั้น ทัพสัตว์ประหลาดที่ให้กำเนิดฝูงอุกกาบาตเป็นภัยต่อมนุษยชาติที่ชะตากรรมอยู่ในมือของฮีโร่ Musicart รุ่นเยาว์ในการตอบโต้ด้วยอาวุธแห่งเสียงเพลงสิ่งที่เราหลงใหลคือศิลปะแบบอนิเมะ เนื้อเรื่องที่ซับซ้อน และความท้าทายในการค้นหา ชักชวน และปลุกปั้น Musicart หน้าใหม่ๆ ไม่สิ้นสุด ตั้งแต่ภาพลักษณ์ถึงความสามารถ คุณจะพบกับการอ้างอิงไปยังดนตรีคลาสสิกสารพัดจากตัวละครอย่าง Destiny, Twinkle Star และ Jupiterลองใช้ความสามารถของ Musicart แต่ละตัวในการต่อสู้แต่ละด่านให้เป็นประโยชน์ บางตัวอาจเก่งรอบด้าน บางตัวอาจเด่นด้านการรักษา บางตัวก็มีแนวป้องกันที่ดีและบางตัวก็มีเชี่ยวชาญการรบเป็นกลุ่ม สร้างส่วนผสมที่ใช่แล้วสัตว์ประหลาดจะไม่เกินมือทีมของคุณแน่นอนสนุกกับเสียงดนตรีและบทบาทของมันใน Takt op. Symphony เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/takt-op-symphony/id1635756166 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgames.g65002002.google&hl=en_US