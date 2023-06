ไม่ค่อยได้จับแล็บท็อปบางเบาหน้าจอ 16 นิ้วสักเท่าไหร่ Acer Swift GO 16 ก็เลยน่าสนใจขึ้นมาซะงั้น รุ่นนี้เด่นที่จอ OLED สีสันสดใสไว้ใจได้ ที่สำคัญคือ CPU แรง intel i7-13700H แต่บอกก่อนว่าความแรงก็มีขีดจำกัดด้านการใช้งานอยู่นะแต่จะเป็นยังไงคำตอบอยู่ในคลิปแล้วAcer Swift GO 16 Intel Core i7 - 35,990 บาทAcer Swift GO 16 Intel Core i5 - 32,990 บาท