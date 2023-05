Cyber Apps 29/05/23 : iTimely / HotelTonight / When the Past Was Around / Bossgame

ยิ่งเมื่อเรารู้ว่าชีวิตคนเราเฉลี่ยมีแค่เพียง 4,000 สัปดาห์ เราก็ยิ่งรู้คุณค่าของทุกวินาที ดังนั้นการที่เราจะหันมาสนุกกับทุกช่วงของชีวิต ด้วยการบันทึกทุกโมเม้นต์สำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพช็อตเด็ดที่อยู่ตรงหน้า คำคมดีๆ ที่ได้จากบทสนทนากับเพื่อนเก่า หรือการบันทึกพิกัดสถานที่ที่คุณอยากกลับมาอีกหากมีโอกาส และแอปอย่าง iTimely - Timeline & Milestone ก็ถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ช่วยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเปิดแอปมาก็จะเห็นข้อมูลตัวอย่าง (เราสามารถลบออกได้หมด) จากนั้นก็กดปุ่ม + ที่มุมขวาล่าง เพื่อเพิ่ม ข้อความ ภาพ วิดีโอ พิกัดสถานที่ รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือให้ตั้งเป็นจับเวลา (เหมาะสำหรับการบันทึกที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การบันทึกการเข้าห้องน้ำ การบันทึกช่วงการทำสมาธิ เป็นต้น) นอกเหนือจากหมวดหมู่ต่างๆ ที่แอปสร้างไว้ให้แล้ว คุณสามารถเพิ่มหมวดของตัวเอง เช่น หากคุณตั้งเป้าที่จะเขียนหนังสือสักเล่ม ก็สามารถใช้แอปนี้ช่วยบันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับการลงมือเขียนในแต่ละวันได้นอกจากนี้ ตัวแอปค่อนข้างมีฟีเจอร์พื้นฐานที่สำคัญๆ ให้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปรับแต่งแบบตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร เปลี่ยนโทนสีของแอป การส่งไฟล์ออกเป็นข้อความหรือในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ เป็นต้นและหากคุณใช้มันไปนานๆ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บข้อมูล เพราะข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ที่ iCloud ทำให้เมื่อเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ หรือใช้งานพร้อมกันหลายๆ เครื่อง ก็สามารถดูทั้งข้อมูลเก่าและซิงก์ข้อมูลของบันทึกใหม่ๆ ได้ดาวน์โหลดแอป iTimely - Timeline & Milestone ได้ฟรีที่นี่ ขอแนะนำให้คุณทดลองใช้งานฟรี 3 วัน หากคิดว่านี่คือตัวช่วยบันทึกชีวิตที่คุณมองหา ก็สามารถเลือกแพคเกจที่เหมาะกับคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายรายเดือนๆ ละ 29 บาท แต่หากซื้อสมากชิกแบบตลอดชีพจะคุ้มกว่ามาก เพียง 499 บาทเท่านั้นผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/itimely-timeline-milestone/id6447499788 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timeapp.devlpmp&hl=en แอป HotelTonight คือแอปช่วยหาโรงแรมดีราคาลดแบบสุดๆ ในนาทีสุดท้ายที่ช่วยเราได้ทุกทีแต่วันนี้แอปได้ขยายบริการไปยังกลุ่มคนที่อยากจองล่วงหน้าเช่นกัน ด้วยราคาสุดพิเศษของห้องที่ยังไม่มีใครจองจากโรงแรมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ตสุดหรูหรือโรงแรมเล็กๆ สุดฮิป ที่มีให้คุณเลือกล่วงหน้าถึง 100 วันเมื่อเปิดแอปมา ก็จะพบกับรายชื่อโรงแรมที่ใกล้จุดที่คุณอยู่ที่สุด พร้อมราคาห้องพักอย่างละเอียดที่พร้อมให้พักเลยในวันนี้ แต่หากคุณอยากเพิ่มจำนวนห้อง และจำนวนคือ ก็แค่แตะเมนูด้านบนส่วนของ When, Room นั่นเองโดยแต่ละที่พักจะติดป้ายบอกไว้ว่าเป็น Basic, Hip หรือ Luxe คุณจะได้รู้ว่าโรงแรมนี้มีฟีลแบบไหนแล้วใช่อย่างที่คุณต้องการหรือเปล่า นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดกรองตัวเลือกแบบละเอียดอย่างสระว่ายน้ำ ยิม หรือให้สัตว์เข้าพักได้หรือไม่ แต่ถ้าทุกอย่างนี้ดูธรรมดาสามัญเกินไปสำหรับรสนิยมของคุณ เลื่อนลงมาตรงล่างสุดแล้วคุณจะเห็นข้อเสนอแบบ ‘HighRoller’ ที่จะให้คุณได้เข้าพักในห้องสวีท เพนท์เฮาส์ พร้อมประสบการณ์แบบวีไอพีที่น้อยคนจะได้สัมผัส และถ้าคุณอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมนั้นคุณก็จะได้ส่วนลดพิเศษ Geo Rates (ที่เป็นสีเขียว) จากแอปด้วยนะทิปง่ายๆ ที่อยากบอกต่อ ก็คือ อย่าลืมเปิดให้แอปแจ้งเตือนเมื่อห้องที่คุณหมายตาไว้ลดราคาพิเศษด้วยล่ะหากคุณกำลังจะเดินทางไปทริปแบบฉุกละหุกละก็ แอปนี้แหละที่จะทำให้มั่นใจว่าจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในห้องพักที่พร้อมต้อนรับคุณไม่ว่าจะในเมืองไหนๆ ก็ตามดาวน์โหลดแอป HotelTonight - Hotel Deals ได้ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/hoteltonight-hotel-deals/id407690035 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoteltonight.android.prod&hl=en_US Eda และ Owl รักกันมากอย่างที่ไม่อาจตัดขาดจากกันได้ แต่เมื่อต้องประสบกับความสูญเสีย สิ่งที่ Eda นึกถึงจึงมีแต่เรื่องของ Owl เท่านั้น When the Past Was Around จะพาคุณไปสัมผัสกับการผจญภัยที่งดงามจับใจ ผ่านโมเมนต์อันแสนสุขของ Eda ไปจนถึงความทรงจำที่พาให้หัวใจแตกสลาย ค้นหาเบาะแสต่างๆ จากความทรงจำเหล่านั้นเพื่อปลดล็อกเรื่องราวต่อไป พร้อมนำทางเธอให้ข้ามผ่านความเศร้าโศก การยอมรับ และการเยียวยาหัวใจตัวเองเกมเปี่ยมเส้นเรื่องอบอุ่นใจนี้มากับภาพประกอบที่คุณจะไม่มีวันลืม เสียงไวโอลินของ Owl จะช่วยเยียวยาจิตใจให้คู่รักของเขา โดยจะสร้างประตูที่พา Eda ไปสู่ช่วงเวลาดีๆ (เช่น การดูดาว) และในโมเมนต์ที่แสนเศร้าโศก เสียงไวโอลินนั้นจะพา Eda ไปสู่อนาคตที่มีความหวัง ภาพวาดมือที่สวยงามและซาวด์แทร็กแสนนุ่มนวลจะเล่าเรื่องราวอันลึกซึ้งและมีความหมายให้คุณได้สัมผัสนี่คือผลงานจาก Mojiken Studio จากอินโดนีเซีย ซึ่งทีมระบุว่า When the Past Was Around จะสามารถ “มอบกำลังใจให้กับผู้เล่นที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก” ได้ สตูดิโออินดี้แห่งนี้เป็นที่รู้จักจากเกมผจญภัยแนวดนตรีอย่าง She and the Light Bearer เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/when-the-past-was-around/id1473675009 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MojikenStudio.WhenPastWasAround&hl=en_US คู่รักสุดสตรองมีอยู่จริงๆ นะ เพราะ Anna และ Sophie ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการหยอกเอิน แฮงเอาต์กับเพื่อนๆ และ... ออกล่าปิศาจ มาต่อสู้ไปพร้อมกับสองฮีโร่หญิงในเกมแอ็กชันสุดมันแบบ lo-fi ใน Bossgame ได้เลยสิ่งที่น่สนใจของ Bossgame คือความสัมพันธ์อันน่าประทับใจระหว่างนักล่าที่ใช้ดาบฟาดฟันและแม่มดธาตุไฟสุดร้อนแรง ฮีโร่ทั้งสองออกล่าไปพร้อมกับมุกตลกและบทสนทนากินใจเกี่ยวกับชีวิตคู่ของพวกเขา ซึ่งทำให้เราได้เห็นความผูกพันธ์ที่ลึกซึ้ง แต่จะลึกซึ้งขนาดไหนน่ะเหรอ? เอาเป็นว่าขณะที่ต่อสู้ ทั้งสองสามารถชุบชีวิตอีกคนได้โดยใช้ “พลังแห่งรัก” แบบนี้พวกปีศาจจะเอาชนะพวกเธอได้ไหมเนี่ย?ในช่วงเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศนี้ Bossgame จึงเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทำให้เราเข้าใจและอินไปกับความสัมพันธ์อีกรูปแบบกับการฝ่าฟันอุปสรรคซึ่งหน้าไปพร้อมกัน Bossgame เล่นได้ทั้ง iPhone และ iPad ในราคา 249 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/bossgame-the-boss-is-my-heart/id1644439303 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LilycoreGames.Bossgame&hl=th&gl=US