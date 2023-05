Cyber Apps 22/05/23 : Sago Mini First Words / Meetup / ScourgeBringer / Turnip Boy

ไม่ว่าลูกของคุณจะยังพูดไม่ได้ หรือเริ่มหัดพูดได้บ้างแล้ว Sago Mini First Words จะช่วยให้พวกเขาฝึกพูดได้อย่างมั่นใจ วิดีโอแบบอินเทอร์แอ็กทีฟของแอปจะช่วยพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยมีเกมและฟิลเตอร์ AR มาช่วยเพิ่มความสนุกให้การเรียนรู้สิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ วิธีที่แอปช่วยให้เด็กๆ ฝึกฝนการออกเสียงคำศัพท์ใหม่ๆ โดยให้พูดตามวิดีโอที่มีเด็กๆ วัยเดียวกัน เด็กๆ จะมองเห็นตัวเองพูดตามคำที่เด็กคนอื่นๆ พูดผ่านกล้องของ iPhone หรือ iPad นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ เช่น การไขพัซเซิลหรือการถ่ายเซลฟี่พร้อมใส่ฟิลเตอร์หูน้องหมาเสมือนจริง ซึ่งจะพาเด็กๆ ไปรู้จักบริบทของการใช้คำศัพท์ต่างๆ ที่กำลังเรียนรู้อยู่ด้วยเคล็ดลับดีๆ ในการส่งเสริมให้ลูกๆ ของคุณวอร์มกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยแบบฝึกหัดสนุกๆ ในหมวด Mouth Exercises ซึ่งจะปรากฏขึ้นมาเมื่อลูกของคุณเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ในแอป กิจกรรมการวอร์มนี้จะมีทั้งการขยับลิ้นเป็นวงกลม การทำแก้มป่อง และการฝึกขยับริมฝีปากเป็นเสียง “อู-อี”แอป Sago Mini First Words ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้คำแนะนำของนักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยาเด็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา แอปนี้คือผลงานการสร้างสรรค์ของ Sago Mini จากโตรอนโต ซึ่งจับมือกับ Otsimo บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านแอปสำหรับเด็กที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทอยากให้เด็กๆ หัดออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัด ถูกต้อง อย่างมั่นใจ สามารถดาวน์โหลดแอป Sago Mini First Words มาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทั้งครอบครัว ดาวน์โหลดได้ฟรีบน iPhone และ iPad และหากต้องการใช้ทุกๆ ฟีเจอร์ในแอป ก็สามารถสมัครสมาชิกรายปีพร้อมโปรฯ ลดราคา 50% เหลือเพียงปีละ 1,050 บาทเท่านั้นผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/sago-mini-first-words-kids-1/id1592702367 Meetup คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีมานานกว่า 20 ปี และยังคงพัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ยังคงวัตถุประสงค์เดิม นั่นคือการช่วยผู้คนให้ค้นหา, พัฒนา และมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบตัวเพื่อนำไปสู่ความหมายของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง เพราะแอปมีสมาชิกกว่า 50 ล้านคนและ 3 แสนกลุ่มทั่วโลก แอปนี้จึงได้ช่วยให้คุณได้เชื่อมต่อกับคนอื่นๆ ที่มีความสนใจและแพสชั่นเหมือนกัน และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ในทันที ใครๆ ก็สามารถริเริ่มทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายอาชีพ สานต่องานอดิเรกและใช้เวลาว่างกับเพื่อนใหม่ หรือแม้แต่สร้างกลุ่มในฝันของตัวเองวิธีใช้งานแอป Meetup เพื่อพบปะกับเพื่อนชาวต่างชาติ ก็เพียงแต่อนุญาตให้แอปเข้าถึงพิกัดตำแหน่งที่คุณอยู่ จากนั้นระบบก็จะแสดงกิจกรรมต่างๆ ที่น่าเข้าร่วม เช่น รวมพลชาวต่างชาติในไทย คลับของคนรักเครื่องแกง แชตชิลภาษาอังกฤษกับเพื่อต่างชาติ เป็นต้น เมื่อเราเจอรายการอีเว้นท์ที่สนใจและยังมีที่ว่างอยู่ก็กดปุ่มสีแดง Join and RSVP เพื่อจองเข้าร่วมกลุ่มได้เลย (จะชวนเพื่อนไปด้วยก็ได้นะ ก็กดเพิ่มจำนวนที่ Bringing Guests ได้เลย) นอกจากนี้ คุณยังดูได้อีกว่ามีใครเป็นคนสร้างอีเว้นท์ (Host) และมีใครตอบรับเข้าร่วมอีเว้นท์แล้วบ้าง (Going) อีเว้นท์นี้อยู่ที่ไหนบนแผนที่ และเมื่อคุณมั่นใจแล้วว่าจะไปร่วมงานแน่ แต่ก็กลัวลืมไปจอยก็สามารถเพิ่มรายการอีเว้นท์ไปในปฏิทินได้ทันทีผู้อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาแอป Meetup คือ Scott Heiferman และ Brendan McGovern เริ่มจากที่ Heiferman รู้สึกประทับใจความสัมพันธ์ของตัวเขากับเพื่อนบ้านหลังเหตุการณ์ 9/11 จนเกิดแรงบันดาลใจอยากสร้างสิ่งที่จะช่วยเก็บรักษาประสบการณ์ยามพบเจอกันแบบซึ่งหน้าเอาไว้ และหลายๆ อย่างก็เป็นเรื่องที่น่าระลึกถึงและมีคุณค่าอย่างยิ่ง เขาสงสัยว่า "เราจะใช้อินเทอร์เน็ตนำพาคนให้ออกจากโลกออนไลน์ แล้วขยับขยายสู่ความเป็นชุมชนได้ไหม?" เก้าเดือนต่อมาทีมเล็กๆ ของ Meetup จึงถือกำเนิดขึ้นดาวน์โหลดแอป Meetup ฟรีบน iPhone พร้อมเริ่มสร้างมิตรภาพดีๆ กับผู้คนหลากเชื้อชาติได้ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/meetup-social-events-groups/id375990038 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meetup&hl=en ก้อนหินขนาดมหึมาพุ่งชนเมืองต่างๆ บนโลกจนพังเป็นจุณ คุณจะสามารถหยุด ScourgeBringer ตนนี้ได้หรือไม่? บุกตะลุยฝ่าห้องที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์และสัตว์ประหลาดในเกมแพลตฟอร์มสไตล์พิกเซลอาร์ต เลือกใช้สกิลอันทรงพลังหรืออาวุธ (ที่มีให้เลือกแม้แต่นิวเคลียร์ลูกย่อมๆ!) พร้อมตัวด่านที่จะเปลี่ยนไปในการเล่นแต่ละครั้ง ดังนั้นจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อม!เกมถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงตัวช่วยการเข้าถึง (Accessibility) มาตั้งแต่ต้น ScourgeBringer มาพร้อมเมนูที่แยกเป็นสัดส่วนที่ให้คุณปรับความเร็วของกระสุนศัตรู การคืนสภาพของร่างกาย และส่วนอื่นๆ ซึ่งทำให้ประสบการณ์การปะทะฟาดฟันในเกมนี้ตอบโจทย์ระดับความท้าทายที่ตรงใจคุณ ตัวเกมยังใช้สีที่มีความแตกต่างสูง เพื่อช่วยให้ผู้มีอาการตาบอดสีสามารถมองเห็นตัวละครและกระสุนได้ง่ายขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเพลงประกอบเองได้อีกด้วย (ทั้งแบบผ่อนคลายหรือเสียงรัวกีตาร์สุดเร้าใจ)ScourgeBringer ราคา 199 บาท เล่นได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/scourgebringer/id1552864378 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pid.scourgebringer&hl=th&gl=TW Turnip Boy ต้องเผชิญกับปัญหาการเงินครั้งใหญ่ เมื่อเจ้าหัวผักกาดน้อยถูกตัดสินจากเมือง Veggieville ให้จ่ายค่าชดใช้อย่างหนัก เตรียมชำระหนี้แบบเฮฮาย้อนยุคกับ Turnip Boy Commits Tax Evasion ด้วยการรับทำงานใต้ดินให้กับนายกเทศมนตรี ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับกวางกัมมันตภาพรังสี หรือแก้ปริศนาบ้านผีสิงด้วยต้นไม้เชื่อมมิติ ระวังให้ดีก่อนเผลอใช้พลั่วของคุณทุบระเบิดปรมาณูด้วยล่ะความสนุกของเกมอยู่ที่ทัศนคติแบบไม่สนโลกของเจ้าหัวผักกาดจอมกวน ไม่ว่าจะใบเรียกเก็บภาษี ป้ายประกาศจับ หรือจดหมายรัก ก็พร้อมฉีกทำลายทิ้งหมด ต้องแน่ใจว่าได้พูดคุยกับคนที่คุณเผลอไปฉีกเอกสารที่พวกเขาอุตส่าห์ไว้ใจให้คุณถือด้วยนะ โปรดสังเกตท่าทางช็อกสุดๆ ของพวกเขาที่ไม่เพียงแต่จะหาดูยาก แต่ยังมีประโยชน์อีกด้วยเปิดใจลองป่วนกับความกวนของเจ้าผักหัวจิ๋ว ที่ต้องมาเผชิญกับปัญหาชีวิตสุดวุ่นวายแบบมนุษย์เดินดิน ในเกม Turnip Boy Commits Tax Evasion เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/turnip-boy-commits-tax-evasion/id1609390613 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pid.turnipboy&hl=th&gl=US