Cyber Apps 15/05/23 : Tico! / T Sports 7 / Losing Cats Way / Call of Dragons

“คนมีของ” มักรู้สึกว่ามีอะไรๆ อยู่เต็มหัวเราไปหมด เพราะไม่ว่ามองไปทางไหน ไปที่ใดๆ ก็มักจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ อยู่เสมอ ถ้าเป็นงั้น ทำไมไม่เก็บไอเดียเหล่านั้นไว้ในรูปแบบของภาพตัดแปะล่ะ? และแอปแต่งรูปน้องใหม่อย่าง Tico! ก็พร้อมจะเปลี่ยนเครื่องมือดีๆ ที่ทำให้คุณมีมู้ดบอร์ดคูลๆ ไปโชว์เพื่อนๆ ได้แล้วล่ะเมื่อเปิดแอปมาก็อยากให้ดูคลิปวิดีโอการทำงานโดยกดที่ปุ่ม Demo ก่อนเลย คุณก็จะเห็นว่าเราสามารถดึงรูปถ่ายที่ทำไดคัทฉากหลังออก และมาแปะในแอป Tico! ได้ง่ายๆ แค่ลากแล้ววาง จากนั้นก็เลือกเปลี่ยนสีพื้นหลัง ใส่สติกเกอร์ เพิ่มข้อความเก๋ๆ เมื่อแต่งองค์ทรงเครื่องจนพอใจแล้วก็กดปุ่ม Save ที่ขวามือบนได้เลยหากต้องการตัดแปะหลายๆ ภาพให้มาอยู่ในหน้าเดียวกันก็จะต้องอัปเกรดเป็นสมาชิก Tico Pro ซึ่งรายเดือนก็เพียง 15 บาท แต่ซื้อแบบตลอดชีพจะคุ้มกว่ามากเพียง 399 บาทเท่านั้นสนุกกับไอเดียสุดบรรเจิดของคุณกับแอปสร้างภาพตัดแปะมีสไตล์อย่าง Tico! บน iPhone ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/tico/id6444690835 มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 “คัมโบเดีย 2023” ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้เปิดฉากมากกว่าสัปดาห์แล้ว และจะเข้าสู่พิธีปิดในวันที่ 17 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ระหว่างนี้คุณสามารถส่งใจเชียร์แบบติดขอบจอได้ผ่านทางแอป T SPORTS 7 ที่จะมีการหน้าที่ถ่ายทอดสดอยู่ตลอดวันภายในแอปเราสามารถรับการถ่ายทอดกีฬาแต่ละชนิดแบบสดๆ ให้ชมกัน ทั้งยังสามารถดูผังการออกอากาศ ทั้งกีฬาทั่วไปและกีฬาแบบอีสปอร์ตได้ครบครัน นอกจากนี้ยังมีส่วนของรายการดูย้อนหลัง ที่จะมาพร้อมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสมรรถภาพร่างกาย และการออกกำลังกายสำหรับคนทุกวัยอีกด้วยแอป T SPORTS 7 เป็นแอปของสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ทีสปอร์ต ที่สร้างสรรค์โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมกีฬา และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทางการกีฬาให้กับประชาชนดาวน์โหลดแอป T SPORTS 7 ฟรี เพื่อติดตามโค้งสุดท้ายของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 แบบสดๆ ได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/t-sports-7/id1671321838 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsports7.app&hl=th&gl=th จะเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งถือเป็นความรับผิดชอบตลอดชีวิตเลยนะ แม้จะเป็นสัตว์เสมือนจริงใน Losing Cats Way ก็ตาม มาทำความรู้จักกับผองเพื่อนแมวขนฟู และมอบความรักพร้อมให้ที่อยู่แสนอบอุ่นกับพวกเค้ากันเกมนี้น่ารักมากๆ แต่นอกเหนือจากความน่ารักแล้ว การเดินทางของคุณยังมาพร้อมการเริ่มต้นที่สมจริงมากๆ ด้วย โดยคุณจะได้ทำให้ลูกแมวหลงทางเชื่องขึ้นด้วยอาหาร ของเล่น และดนตรี แค่อย่าลืมว่า แมวเป็นสัตว์ที่อารมณ์แปรปรวน ถ้าคุณทำให้เค้าเชื่องไม่ได้ ก็ลองไปที่สถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อหาเพื่อนเหมียวตัวใหม่ได้เลยเมื่อรับเขามาแล้วก็ต้องดูแลให้ดี การดูแลด้านต่างๆ เช่น การตัดเล็บและการแปรงฟัน เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสุขภาพของพวกเค้านะ และเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่ต้องบอกลา เพื่อนแมวแสนรักของคุณจะทิ้งจดหมายสุดซึ้งเอาไว้เพื่อให้คุณสามารถจดจำพวกเค้าได้มาชุบชูชีวิตเจ้าแมวจรในจอ สร้างแรงบันดาลใจเผื่อได้เลี้ยงของจริงกันใน Losing Cats Way บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/losing-cats-way/id1661944727 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeropointfive.losingcatsway&hl=en_US กองทัพ Darklings มุ่งยึดครองดินแดนแห่ง Tamaris! อย่าตกอยู่ในความกลัว ส่งพลธนูไปยังพื้นที่สูงและแสดงความแข็งแกร่งของคุณให้พวกมันได้เห็นใน Call of Dragons เกมวางกลยุทธ์สร้างเมืองในสเกลสุดมหึมานี้ให้คุณทำมากกว่าการสั่งการกองทัพ ขณะที่คุณเปลี่ยนหมู่บ้านเล็กๆ ให้กลายเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ คุณจะมี Hydras และ Direbears ตัวยักษ์ต่อสู้เคียงข้างคุณด้วย!เกมวางกลยุทธ์รายนี้มากับความล้ำลึกที่น่าทึ่งสุดๆ มีทั้งการทำเควสต์เพื่อค้นพบสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการรุกรานของ Darkling ออกสำรวจพื้นที่ 3D เพื่อจัดการกับฐานทัพของศัตรู อัปเกรดฮีโร่สุดแกร่งอย่าง Nico ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระเบิดและเผ่า Treant สุดอึดนามว่า Garwood จากนั้นก็พูดคุยกับพวกเขาเพื่อปลดล็อกบทต่างๆ ในประวัติส่วนตัวของพวกเขา มีอะไรให้คุณได้ทำอีกเยอะเลยล่ะ!ไม่แน่ใจว่าจะเลือกเผ่าไหนดีในการเริ่มเล่นใช่ไหม? เลือกความได้เปรียบในการเก็บทรัพยากรของ League of Order และฮีโร่สุดแกร่งของเผ่าอย่าง Waldyr สิ นักเวทย์น้ำแข็งคนนี้มีสกิลวงกว้างที่ทำดาเมจได้อย่างดีกับกองทัพศัตรูในช่วงเริ่มเกมสนุกกับการใช้กึ๋นครอบครองอาณาจักรให้แผ่ขยายกับเหล่ามังกร ใน Call of Dragons ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/call-of-dragons/id1605558677?platform=ipad ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farlightgames.samo.gp&hl=th&gl=US