แกะกล่อง Belkin Travel Kit ปี 2023 อุปกรณ์เสริมที่มีแล้วชีวิตดี

คลิปนี้มาอัปเดตอุปกรณ์เสริมของ Belkin ในกลุ่ม Travel Kit ปี 2023 กันบ้าง มาครบทั้งที่ชาร์จเร็ว 65W ขนาดกะทัดรัด สายชาร์จ Lightning แบบถัดที่เป็นเอกลักษณ์ และแท่นชาร์จไร้สายภายในรถซึ่งรองรับ MagSafe สำหรับ iPhone ใครกำลังมีแผนจะซื้อรุ่นใหม่ใช้ไปลองดูกันBelkin BOOST↑CHARGE Pro Dual USB-C GaN Wall Charger with PPS 65W - 1,790 บาทBelkin BOOST↑CHARGE USB-C with Lightning รุ่น PRO Flex - 990 บาทBelkin BOOST↑CHARGE Pro Wireless Car Charger with MagSafe 15W - 3,990 บาทBelkin SoundForm Pulse Nose Cancellation Earbuds - 3,490 บาท