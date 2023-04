Cyber Apps 24/04/23 : Vixer / Pretty Progress / Meta World : My City / Ascender

Vixer ช่วยคุณตัดต่อสตอรีเลิศๆ จากรูปภาพและวิดีโอ พร้อมอัปโหลดลงโซเชียลมีเดียได้ในไม่กี่นาที สิ่งที่เราชอบในแอปนี้คือ การออกแบบที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ครอปรูปได้ จัดวางรูปได้ จะเร่ง-ลดความเร็ววิดีโอ เพิ่มข้อความ หรือใส่กรอบก็ได้ จะเพิ่มเพลงในคลิปก็สบายสุดๆ เพราะมีเพลงฟรีให้เลือกใช้ แถมยังแบ่งหมวดตามอารมณ์ อย่างเพลงซึ้งๆ หรือเพลงชิลชิลเคล็ดลับดีๆ ในการใช้แอปนี้คือ แอปสามารถรวม Live Photos ให้เป็นวิดีโอคลิปได้ คุณจึงสามารถตัดคลิปสั้นเพื่อบันทึกช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตที่บางทีคุณก็ไม่รู้ตัวว่าถ่ายเก็บไว้นักพัฒนาผู้อยู่เบื้องหลังแอปนี้คือ Genady Okrain ผู้ที่เป็นคนก่อตั้ง Popixels บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2016 และปล่อย Vixer ออกสู่ตลาดภายใต้บริษัทดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้ได้ตัดต่อวิดีโอสนุกๆ สุดสร้างสรรค์ นอกจากนั้น บริษัทยังพัฒนาแอปอื่นๆ อย่าง Temply และ GIF Maker by Momento ด้วยดาวน์โหลดแอป Vixer ได้ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/vixer-video-editor-maker/id1487668791 สอบไฟนอลวันไหน? เก็บตังค์ไปเที่ยวทริปในฝันใกล้ครบหรือยัง? ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน ทั้งอีเวนต์ เดดไลน์ หรือโปรเจกต์สำคัญๆ ก็ให้ Pretty Progress ช่วยคุณติดตามด้วยแถบความคืบหน้าสวยๆ ที่จะโชว์อยู่บนหน้าจอโฮมได้เลย ที่สำคัญคุณสามารถปรับแต่งได้เองตามใจชอบด้วยนะสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับแอปนี้คือ ความเรียบง่ายในทุกมิติ ใส่วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับวันเกิด วันครบรอบ การประชุม หรืออะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินของคุณได้เลย แล้ว Pretty Progress จะแสดงทุกอย่างเป็นแถบความคืบหน้าที่จะบอกคุณว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ หรือทำสำเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ คุณสามารถปรับเป็นวิดเจ็ตสำหรับโชว์บนหน้าจอโฮม เพื่อให้คุณมองเห็นอีเวนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือดูความคืบหน้าของงานว่าใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังได้ง่ายๆ อีกด้วยเคล็ดลับดีๆ ในการใช้งานแอปนี้คือ การปรับแต่งวิดเจ็ต Pretty Progress ให้เป็นสไตล์คุณเองด้วยการมิกซ์แอนด์แมตช์สีสันและขนาด และถ้าคุณปลดล็อกฟังก์ชันระดับโปร คุณจะสามารถสร้างแถบแสดงความคืบหน้าสไตล์ระบบปฏิบัติการยุค 90s ได้ด้วยนะผู้อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาแอป Pretty Progress คือ Rodrigo Sañudo นักออกแบบและนักเขียนโค้ด SwiftUI จากสเปน ที่หัดเขียนโค้ดด้วยตัวเองผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/pretty-progress-countdown/id1597616326 “เกมเศรษฐี 2” หรือในชื่อใหม่ Meta World : My City เปิดตัวแล้วใน App Store ที่พาคุณไปสนุกกับบอร์ดเกมพร้อมเงินเติมไม้เต็มมือเพื่อเดินเส้นทางชีวิตรอบบอร์ด ครอบครองสิ่งก่อสร้างในเมืองต่างๆ อัปเกรดต่อเติม แล้วรับเงินค่าเช่าจากผู้เล่นอีกฝ่ายที่ตกล่องปล่องชิ้นมาโดนจากการทอยลูกเต๋าความสนุกของ Meta World : My City อยู่ที่ภาพกราฟิกอันสวยงามสมจริงที่เริ่มตั้งแต่การตกแต่งหน้าตาและเครื่องแต่งกายของคุณในฐานะผู้ไต่เต้าสะสมความมั่งคั่งจากเงินและประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นเกมแต่ละตาแบบออนไลน์กับผู้คนทั่วโลก ไปจนถึงตึกรามบ้านช่องที่คุณสร้างบนประเทศต่างๆ ที่คุณสร้างเข้าไปบนกระดาน เช่น วัดไทย หอนาฬิกาบิ๊กเบนที่สหราชอาณาจักร หรือปราสาทสวยๆ ในยุโรป เป็นต้นด้วยความเป็นเกมเศรษฐีที่คุ้นเคย จะไม่มีเพียงการพาตัวเองไปลงทุนในประเทศต่างๆ หรือเสียเงินจากค่าเช่าเท่านั้น ยังมีการ์ดตัวช่วย มีฮีโร่ตัวใหม่ๆ แวะเวียนมาช่วยคุณให้เอาชนะเหนือคู่แข่งในแต่ละตา ที่คุณต้องวางแผนและเลือกใช้ตัวช่วยเหล่านี้ให้ดีๆเริ่มเล่น Meta World : My City ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/id1619466390 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.metaworld&hl=th คุณติดอยู่ใต้ดินในโลกเอเลี่ยนสุดอันตราย ทางเดียวที่จะหนีออกไปได้คือทะยานขึ้นไปข้างบน แต่ปัญหาคือยานของคุณทะยานขึ้นได้ทีละไม่กี่เมตรเนี่ยสิ การค่อยๆ ไต่ถ้ำสุดหฤโหดแบบช้าแต่ชัวร์นี้คือเกมแอ็กชันสไตล์เรโทรของแท้ ต้องฝ่าความอันตรายไปในกราฟิก 8 บิตที่แสนคิดถึงได้เลยความสนุกอยู่ที่การหลบหลีกอันตรายใน Ascender ได้อย่างหวุดหวิด ถ้าคุณอยากออกไปจากที่นี่ให้สำเร็จ คุณต้องกะจังหวะการใช้ไอพ่นและยิงศัตรูให้เป๊ะ แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้น คุณจะต้องพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าและกลับไปเกิดที่เช็กพอยนต์ล่าสุด แต่ว่าการพลาดเหล่านั้นแหละที่ทำให้การหลบหลีกสิ่งกีดขวางและไปถึงเช็กพอยนต์ต่อไปเป็นอะไรที่ฟินสุดๆ เลยสนุกกับ Ascender ได้ฟรีเลย บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/ascender/id1642885179