Cyber Apps 03/04/23 : Doxzilla / Little Stories / Supermarket Village / Starri

เพราะความรู้รอบตัวทำให้เรามองโลกได้ในมุมใหม่ๆ ทั้งยังอาจจะช่วยแม้กระทั่งให้เราเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ ดังนั้นการสั่งสมความรู้ผ่านสื่อบันเทิงในรูปแบบสารคดีก็ทำให้การใช้เวลาว่างในวันหยุดกับทุกคนในครอบครัวกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งและสำหรับวันหยุดที่จะถึงนี้ เราอยากแนะนำแอปสำหรับชมสารคดีระดับโลกน้องใหม่ฝีมือคนไทยอย่างแอป Doxzilla ซึ่งแอปนี้แอปเดียวช่วยย่อโลกทั้งทางประวัติศาสตร์และนวัตกรรมให้เราเรียนรู้ได้อย่างเต็มอิ่ม ผ่านสารคดีที่ทุกเรื่องมาพร้อมเสียงพากย์ไทย ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาที่แม้จะซับซ้อนได้อย่างถ่องแท้ และมีหมวดหมู่ครอบคลุมกับทุกองค์ความรู้ เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารัก ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมไปถึงจักรวาลอันกว้างใหญ่ ที่พลาดไม่ได้ก็จะมีทั้ง บุคคลในประวัติศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์แอป Doxzilla ผลงานของทีมงานของบริษัท Next Step จากประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสารคดีเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์และสื่อใหม่ๆ มามากกว่า 30 ปี สามารถใช้งานได้ทั้งบน iPhone และ iPad ทั้งยังสามารถ Airplay ขึ้นไปยังจอทีวีได้อีกด้วย แฟนๆ สารคดีต้องไปพลาดกับการสมัครสมาชิกรายเดือนเพียง 99 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/doxzilla/id1635315101 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=app.doxzilla อาบน้ำประแป้งให้พร้อม เพราะได้เวลาเข้านอนพร้อมกับนิทานดีๆ จาก Little Stories นิทานก่อนนอน ที่จะเปลี่ยนลูกๆ หลานๆ ของคุณให้กลายเป็นตัวละครในเรื่องราวที่แสนหวานยามค่ำคืนเริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกคุณ ใส่ชื่อและเพศเข้าไป (เด็กผู้ชายจะเป็นหมี ส่วนเด็กผู้หญิงจะเป็นสุนัขจิ้งจอก) แล้วคุณก็จะถูกพาเข้าไปยังคลังของ Little Stories ซึ่งเต็มไปด้วยนิทานและตัวละครสิงสาราสัตว์ต่างๆ มากมาย อย่างนิทานเรื่อง Brave Eaglet เล่าเรื่องของนกอินทรีย์ตัวน้อย (ถูกตั้งชื่อตามลูกของคุณ) ที่กำลังเรียนรู้ในเรื่องของความกล้าหาญ ส่วนเรื่อง In My Friend The Dolphin จะแปลงร่างคุณให้กลายเป็นปลาโลมาสุดมหัศจรรย์ ในเรื่อง A Stegosaur Story จะได้เรียนรู้ความสำคัญของมิตรภาพกับเหล่าสหายไดโนเสาร์ตัวใหม่ และ A Curious Mouse จะพาไปรู้จักกับเจ้าหนูจำไมที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับทุกอย่างบนโลกใบนี้กันโดยเรื่องราวกว่า 15 เรื่อง มาพร้อมกับภาพประกอบที่น่ารักและสวยงามกว่า 600 หน้า อ่านเรื่องย่อและดูความยาวของแต่ละเรื่องได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่บุ๊กมาร์กบนหน้าโฮมเพจ หากเด็กๆ เกิดง่วงขึ้นมาก็สามารถกดหยุดได้ทุกเมื่อ แล้วค่อยกลับมาอ่านต่อในคืนถัดไป เพราะแต่ละเรื่องมาพร้อมกับเสียงเพลงอันไพเราะที่จะทำให้เคลิ้มตามจนนอนหลับฝันดีแน่นอนดาวน์โหลดแอป Little Stories: Bedtime Books ได้ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/little-stories-bedtime-books/id977016099 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diveomedia.little.stories.bedtime.books.kids&hl=th&gl=US ตลาดในเมืองเล็กๆ ไม่ได้เป็นแค่ที่ซื้อนมหรือไข่นะ มันสามารถจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้กับทั้งชุมชนได้เลย ซึ่งในเกม Supermarket Village จะให้คุณเป็นผู้ดูแลทั้งตลาดเลย เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงร้านขายของชำที่ว่างอยู่ ไปจนถึงการดูแลฟาร์มและโรงงานที่จัดหาสินค้าด้วย จัดการสต๊อกของ ให้อาหารวัว และการเปิดสนามบินท้องถิ่นอีกครั้งเพื่อส่งออกสินค้า ชาวเมืองฝากความหวังไว้ที่คุณนะ!เกมแนวบริหารทรัพยากรเกมนี้มากับรายละเอียดที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซูมเข้าไปเพื่อดูนักทำขนมเคราเฟิ้มใส่ขนมปังเข้าไปในเตาอบ และชาวเมืองที่เดินซื้อของสดจากฟาร์ม คุณยังสามารถเห็นไอเทมต่างๆ อย่างชัดเจนในชั้นวางของในร้านค้าของคุณด้วย นี่ถือเป็นวิธีที่ดีมากๆ ในการเช็กสต๊อกของแบบง่ายๆSupermarket Village ยังสอนเคล็ดลับการบริหารเวลาและลูกค้า เมื่อลูกค้าคนหนึ่งต้องซื้อของอีกอย่างก่อนที่พวกเขาจะไปจ่ายเงินก้อนโต ให้คุณแตะที่ดวงดาวบนโปรไฟล์ของเขาเพื่อตั้งลำดับความสำคัญให้เขามาก่อนลูกค้าคนอื่นๆ คุณคงไม่อยากให้ใครหยิบโยเกิร์ตชิ้นสุดท้ายไปแล้วต้องให้ลูกค้าที่ใกล้จะจ่ายเงินรอเติมของใหม่หรอก!เริ่มเล่น Supermarket Village ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/supermarket-village-farm-town/id1609942487 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codigames.supermarket.village.farm.craft.tycoon&hl=th&gl=US เกมเต้นเคยครองใจวัยรุ่นยุค Y2K มาก่อนซึ่งน้องๆ หลายคนคงเกิดไม่ทัน และถ้าคุณอยากจะรื้อฟื้นวันเก่าๆ เหล่านั้นอีกครั้ง ใช้ Starri เพื่อเปลี่ยนทุกสถานที่ให้กลายเป็นแดนซ์ฟลอร์เสมือนจริงได้เลยความสนุกของ Starri อยู่ที่การเต้นให้สุดเหวี่ยงในเพลงสุดคลาสสิกที่เรารู้จักกันดี ตั้งแต่ “Poker Face” และ “Barbie Girl” คุณยังสามารถซื้อเพลงจากวงและไอดอลในประเทศ โดยเกมจะตรวจจับท่าทางการเต้นของคุณจากกล้องหน้าของ iPhone หรือ iPad โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เมื่อเปิด Starri ขึ้นมา หลังจากวอร์มร่างกาย เตรียมสถานที่เรียบร้อย ลองเล่นทั้งโหมด Catch และ Slash เพื่อเปลี่ยนสไตล์ความสนุก และอย่าลืมปรับเสียง ขนาดของโน้ตเพลง และอื่นๆ ก่อนที่คุณจะเล่นด้วยล่ะเริ่มเล่น Starri ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/starri-move-to-music/id1631790409 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=team.nex.starri&hl=th&gl=US