Cyber Apps 16/01/23 : Structured / Canva / ELSA / Whoscall

หลังจากปีใหม่ อะไรๆ อาจจะยังไม่เข้าที่ เราจึงอยากพาคุณมารู้จักกับเลขาคนใหม่อย่างแอป Structured ที่จะทำให้คุณเตรียมจัดการชีวิตที่แสนวุ่นวาย ให้กลายเป็นวันชิลชิล ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกงานที่ต้องทำ การแจ้งเตือนก่อนถึงอีเวนต์สำคัญ ทั้งยังมาพร้อมโปรดีๆ ด้วยส่วนลด 30% สำหรับการสมัครสมาชิกรายปีดาวน์โหลดแอป Structured - Daily Planner ได้ฟรีบน iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/structured-daily-planner/id1499198946 และสำหรับคนที่รับจ็อบเสริมเป็นแอดมินเพจ ก็ต้องไม่พลาดกับการเตรียมออกแบบโปสเตอร์ แบนเนอร์เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน ในแอป Canva จัดเต็มกับเทมเพลตธีมตรุษจีนใหม่ๆ ที่มาพร้อมเหล่ากระต่ายน้อยหลากดีไซน์เลือกให้เข้าได้กับทุกแคมเปญของคุณดาวน์โหลดแอป Canva: Design, Photo & Video ได้ฟรีบน iPhone, iPad และ Mac ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/canva-design-photo-video/id897446215 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canva.editor&hl=th&gl=US ส่วนวัยเรียนที่เตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ การยกระดับภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการฝึกสำเนียงให้เหมือนเจ้าของภาษา ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยแอป Elsa มาพร้อมกับบทเรียนภาษาอังกฤษนับพันให้ฝึกฝน และล่าสุดยังขนหนังสือเตรียมสอบจากเครือออกซฟอร์ดหลายเล่ม แถมยังพ่วงมาด้วยส่วนลด 50% อีกด้วย คนขยันก็ต้องรีบจัดด่วน!ดาวน์โหลดแอป ELSA: Learn And Speak English ได้ฟรีบน iPhone, iPad และ Mac ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/id1083804886 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=us.nobarriers.elsa&hl=en_US&gl=US และไม้เด็ดแอปสุดท้ายในสัปดาห์นี้ เราขอยกให้ Whoscall แอปที่ช่วยแจ้งเตือนหากมีสายไม่พึงประสงค์ เพื่อให้คุณได้มั่นใจว่าทุกสายที่โทร.มาจะเป็นเฉพาะจากคนที่คุณรู้จักเท่านั้น และหากอัปเกรดเป็นสมาชิกพรีเมียมที่จะมีการอัปเดตฐานข้อมูลเบอร์โทร.ต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งยังได้ฟินกับส่วนลดรายปี 30% อีกด้วยดาวน์โหลดแอป Whoscall - Caller ID & Block ได้ฟรีบน iPhone ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/whoscall-caller-id-block/id929968679 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=gogolook.callgogolook2&hl=th&gl=US หากแอปไหนโดนใจคุณ ก็ต้องรีบดาวน์โหลดและสมัครสมาชิก ณ บัดนาว เพราะทุกแอปได้จัดโปรเหล่านี้จนถึงวันที่ 26 มกราคมนี้เท่านั้นมาต่อกันที่ฝั่งของเกม ตรุษจีนปีกระต่ายนี้มีหลากหลายอีเวนต์เด็ดห้ามพลาดในเกมต่างๆ มากมายเริ่มที่ Garena RoV ที่มากับ Bonnie เมจสาวหน้าใหม่ผู้เป็นมิตรที่มาพร้อมสกิลเซ็ตอันทรงพลัง เช่น การสะสมพลังระเบิดเพื่อสร้างดาเมจที่แรงขึ้น ความสามารถในการหยุดการเคลื่อนที่ของศัตรู และสกิลอัลติที่ทำดาเมจและสโลว์ศัตรูหลายๆ ตัวได้เป็นวงกว้างและห้ามพลาดกับสกินอัปเกรด Spring Festival ให้เหล่าฮีโร่คนโปรดของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Hayate, Wukong, Natalya, Astrid, Zanis และ Slimz ด้วยการผสมผสานองค์ประกอบแบบดั้งเดิมเข้ากับการตีความเทศกาลตรุษจีนอย่างมีสไตล์ เข้าไปดูได้ในส่วนอีเวนต์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มกราคมนี้เท่านั้นเริ่มเล่น Garena RoV ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/garena-rov-lunar-new-year/id1150337432 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garena.game.kgth&hl=th&gl=US ต่อกันที่ PUBG Mobile จะมีอะไรที่เข้ากับบรรยากาศไปมากกว่าการล้อมวงกินข้าว (และกินไก่) พร้อมกับครอบครัวอีกล่ะ มาจัดโต๊ะอาหารใน PUBG Mobile ให้พร้อม แล้วไปเท่สุดๆ ในลุคใหม่ฉลองตรุษจีน พร้อมคว้ารางวัลแสนสนุกมากมายในช่วงเทศกาลนี้ เช่น ชุดกระต่ายสีแดงแป๊ดที่โดดเด่นทะลุสนามรบ ยิ่งเอาไปจับคู่กับสกิลอาวุธ M249 ในธีมที่ให้ฟีลคล้ายกันก็จะยิ่งเด่นสุดๆ คว้าทั้งสองอย่างนี้แล้วไปสนุกให้เต็มที่รับปีกระต่ายกันเลยค้นหาอีเวนต์ปีใหม่ได้ที่หน้าหลักของเกม หรือไปที่หมวดอีเวนต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มกราคมนี้เท่านั้นเริ่มเล่น PUBG Mobile ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/pubg-mobile/id1330123889 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig&hl=th&gl=US มาร่วมผจญภัยไปกับตัวละครทั้งหน้าเก่าที่หวนกลับมาและหน้าใหม่ รวมถึงชาเลนจ์ มินิเกม และรางวัลเครื่องแต่งกายต่างๆ ใน Tower of Fantasy ทุกอย่างที่คุณต้องการในการเริ่มต้นผจญภัยไปกับปีกระต่ายรออยู่ที่นี่แล้วพบกับสไนเปอร์คนแรกของเกมอย่าง “แอนนาเบลลา” และอย่าลืมเข้าร่วมอีเวนต์ปาร์ตี้ในสวนฉลองตรุษจีน เพื่อคว้ารางวัลสุดคูล ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าธีมตรุษจีนสำหรับตัวละครโปรดหรือกรอบธีมตรุษจีน แถมกล่องคำพูดยังได้รับการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาลสุดๆ ด้วยนะ อีเวนต์นี้มีจนถึงวันที่ 20 มกราคมนี้เท่านั้นเริ่มเล่น Tower of Fantasy ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/tower-of-fantasy/id1601586278 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.hotta.gp&hl=th&gl=US ปิดท้ายด้วยเทศกาล Lantern Rite ใน Genshin Impact พร้อมด้วย 2 ตัวละครใหม่ และเมืองใหม่ที่อยู่ลึกเข้าไปในทะเลทราย หากคุณคือนักเดินทางล่ะก็ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสัมผัสกับความตื่นเต้นที่คุณจะไม่มีวันลืมกันได้เลยพบกับอีเวนต์ “ลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรี” เรียนรู้การแสดงที่โรงละครกระดาษ นำทางเหล่ากะลาสีแห่ง Liyue ไปในเส้นทางที่ถูกต้อง และใช้ดอกไม้ไฟของคุณเพื่อป้องกันท่าเรือจากผู้บุกรุก รวมถึงร่วมทำภารกิจในอีเวนต์ต่างๆ เช่น “งานประชันจิตวิญญาณ" และ “ยามกุหลาบบานอีกครา” เพื่อคว้ารางวัลเพิ่มกันแบบฟินๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเริ่มเล่น Genshin Impact ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/genshin-impact/id1517783697 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miHoYo.GenshinImpact&hl=th&gl=US