Cyber Apps 6/12/22 : STAGE+ / Starri / Totally Reliable Delivery / Survivor!.io

ช่วงเวลาปลายปีแบบนี้ การที่เสกเทศกาลคริสต์มาสให้มาถึงก่อนวันที่ 25 ธันวาคม ก็สามารถทำได้ง่ายๆ แค่เอนหลังที่โซฟา จิบชาอุ่นๆ พลางค้นหาอัลบั้ม “คริสต์มาส” ในแอป STAGE+ Stream Classical Music คุณก็จะพบกับหลากอัลบั้มให้ฟังเพลินใจ ไม่ว่าจะเป็น Mozart - The Christmas Album, Chirstmas in Berlin, Let It Snow เป็นต้นและในแอป STAGE+ นี้ นอกจากเป็นศูนย์รวมอัลบั้มเพลงคลาสิกกว่า 1,000 อัลบั้ม ที่มาพร้อมกับเสียงความคมชัดสูง (Dolby Atmos และ Lossless) แล้ว ยังมีคลิปวิดีโอการแสดงสดจากฮอลต่างๆ ในเยอรมันที่มาพร้อมภาพความคมชัดสูงระดับ 4K และที่ขาดไม่ได้คือ การชมการแสดงออร์เคสตราแบบเต็มวงกันแบบสดๆ เป็นครั้งแรกตลอดเดือนธันวาคมอีกด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มจะหลงใหลในเพลงคลาสสิก รวมถึงนักฟังระดับโปร แอป STAGE+ ย่อมจะเป็นอีกหนึ่งแอปโปรดของคุณได้เป็นแน่ โดยผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างแอป STAGE+ Stream Classical Music คือ Deutsche Grammophon ค่ายเพลงคลาสสิกอันเก่าแก่ของเยอรมันนั่นเองดาวน์โหลดแอป STAGE+ Stream Classical Music ได้ฟรีทั้งบน iPhone, iPad และ Apple TV หากต้องการรับชมคอนเสิร์ตหรือฟังเพลงก็สามารถสมัครสมาชิกได้ แบบรายเดือนราคา 559 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/stage-stream-classical-music/id1556819721 หากคุณมีเป้าหมายที่อยากจะให้ร่างกายฟิตขึ้น แต่การที่จู่ๆ จะลุกขึ้นมาวิ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เราเลยอยากชวนคุณมาเสียเหงื่อด้วยวิธีสุดสนุกอย่างการเต้นขยับมือไม้ไปกับเสียงเพลงโปรด ด้วยแอปอย่าง Starri - Move to musicตัวแอปออกแบบมาให้เหมือนเกมเต้น แทนที่จะต้องถือจอยสติ๊ก หรือซื้อแผ่นเต้น เราก็แค่เพียงเปิดแอป วางมือถือให้ถูกระดับ จากนั้นเทคโนโลยี AR จะทำการตรวจจับตำแหน่งของร่างกายเรา จากนั้นก็เพียงตวัดมือไว้ ขยับซ้ายขวา เพื่อไปกระทบกับชิ้นส่วนต่างๆ ที่วิ่งมาบนหน้าจอนั่นเอง ความสนุกสุดๆ ของแอปนี้ก็คือ คุณสามารถเต้นไปพร้อมกับเพลงดังในชาร์ตบิลบอร์ดที่คุณร้องตามได้นั่นเองอยากเสียเหงื่อแบบสนุกๆ กับทั้งครอบครัว ก็ต้องลอง Starri - Move to music กันเลย ดาวน์โหลดแอปนี้ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/id1631790409 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=team.nex.starri&hl=th&gl=US หน้าที่เดียวที่คุณต้องรับผิดชอบใน Totally Reliable Delivery เกมอิงฟิสิกส์สุดฮาเกมนี้ คือการส่งพัสดุอันแสบบอบบางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดให้ได้ ปัญหาคือมือไม้คุณพันกันจนกลายเป็นปลาหมึก แถมการทรงตัวยังไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อีก เอาล่ะ ขอให้โชคดีละกัน!การควบคุมที่แปลกสุดๆ โดยแขน และมือแต่ละข้างของตัวละครจะถูกควบคุมแยกกัน และการเคลื่อนที่เร็วเกินไปจะทำให้คุณล้มหัวทิ่มหัวตำเหมือนตุ๊กตาล้มลุกอะไรแบบนั้นเลย คุณต้องใช้ทักษะควบคุมร่างกายให้เต็มที่ พร้อมทั้งความกล้าที่จะใช้รถบรรทุก รถยกของ และเฮลิคอปเตอร์เพื่อพาพัสดุไปถึงที่หมายแบบไร้รอยขีดข่วนด้วยล่ะแค่อ่านก็ฮาไม่ไหวแล้วกับการอลวนส่งของที่ตัวต้องไวและใจต้องนิ่ง ไปลองเล่นกันดูเลยกับ Totally Reliable Delivery เริ่มเล่นได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/totally-reliable-delivery/id1494937798 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.werefivegames.trds&hl=en&gl=US ข่าวร้ายสำหรับซอมบี้ เมืองนี้มีผู้กอบกู้มาเยือนแล้ว! จัดการพวกตัวร้ายใน Survivor!.io ด้วยอาวุธสุดโหดและอัปเกรดอาวุธให้แกร่งขึ้นขณะเอาตัวรอดจากบรรดาผีดิบที่ดาหน้าเข้ามาเป็นระลอกไปด้วย เป็นไงเป็นกัน ลุย!ความท้าทายของ Survivor!.io อยู่ที่ความโหดของอาวุธในมือคุณ เมื่อคุณสะสม XP ได้มากพอ คุณจะสามารถเปลี่ยนลูกบอลธรรมดาๆ ให้กลายเป็นบอลควอนตัมที่บดขยี้ศัตรูจำนวนมากได้ ส่วน Molotovs ก็สามารถพัฒนาไปเป็นถังเชื้อเพลิงที่ลุกเป็นไฟและทำดาเมจได้เป็นวงกว้าง อัปเกรดความโหดของอาวุธต่างๆ ให้พอ แล้วคุณจะจัดการเหล่าผีดิบได้เป็นโหลเลยล่ะภัยกรูเข้ามาไม่ยั้ง ถ้าจะต้องเอาให้อยู่ ลองเลือกการอัปเกรดที่จะช่วยให้คุณรับมือศัตรูได้หลากหลายประเภท ถ้าคุณมีปืนลูกโม่ Guardian เอาไว้จัดการพวกลูกกระจ๊อกอยู่แล้ว ก็อัปเกรดปืน RPG ต่อเลย คุณจะได้มีอาวุธที่ทำดาเมจแบบหนักๆ แม่นๆ กว่าเดิมเพื่อเอาไว้ซัดกับบอสถึกๆ กันหน่อย เริ่มเล่น Survivor!.io ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/survivor-io/id1528941310 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dxx.firenow&hl=th&gl=US