Cyber Apps 17/10/22 : WeVerse / KAKAO Webtoon / One Hand Clapping / Abandon Ship

in BUSAN" ด้วยแพลตฟอร์มที่เปิดให้บรรดาเหล่าอาร์มี่สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ของวง BTS รวมถึงศิลปินเกาหลีอื่นๆ ที่ชื่นชอบได้ใน WeVerse



สามารถสมัครเป็นสมาชิกแอป WeVerse ได้ฟรี และเข้าไปร่วมเป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ของ BTS จากนั้นก็เข้าไปที่เมนูของศิลปินที่ชื่นชอบได้ในเลย



ดาวน์โหลดแอป WeVerse ได้ฟรี ทั้งบน iPhone, iPad, Apple TV ที่นี่



ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/weverse/id1456559188

ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=co.benx.weverse&hl=th&gl=US



KAKAO WEBTOON ห้ามพลาดเว็บตูนสุดสนุก “นางร้ายหุ่นเชิด”

เก็บตกบรรยากาศงาน "WORLD EXPO 2030 BUSAN KOREA CONCERT BTSหลายคนคงจะได้เห็นคลิปวิดีโอโปรโมทโปรเจกต์มินิซีรีส์สร้างจากเว็บตูนเรื่องดัง "The Villainess Is A Marionette" หรือ "นางร้ายหุ่นเชิด" ที่นำแสดงโดยดาราเกาหลีสุดฮอตอย่าง ชาอึนอู, ฮันโซฮี และ อีซูฮยอก ก็ถึงเวลาที่จะมาลงหลักปักฐานในการอ่านเว็บตูนต้นฉบับในแอป KAKAO WEBTOON ที่ตอนนี้มีถึง 60 ตอนกันต่อโดยเส้นเรื่องของ “นางร้ายหุ่นเชิด” ก็น่าสนใจตามแบบเว็บตูนสไตล์โรแมนซ์แฟนตาซี ที่มีพล็อตสำคัญคือการเปลี่ยนชะตาชีวิต จากองค์หญิงเคเยน่าผู้งดงามที่สุดในอาณาจักร โด่งดังเรื่องนิสัยโหดร้าย เธอใช้ความงามช่วยผลักดันให้น้องชายได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิ เมื่อบรรลุเป้าหมายน้องชายก็ทอดทิ้งตัวหมากที่หมดประโยชน์แล้วอย่างเธอจนพบจุดจบน่าเวทนา แต่แล้วเคเยน่าก็ได้ย้อนเวลากลับมา เธอจะไม่ยอมเป็นหุ่นเชิดอีกต่อไป! ส่วนพระเอกท่านดยุกเคยเป็นแฟนเก่าพอเขาย้อนอดีตมาพระเอกก็เปลี่ยนไปกลับเป็นหนุ่มคลั่งรักค่อยปกป้องนางเอกดาวน์โหลดแอป KAKAO WEBTOON ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/kakao-webtoon/id1567193116 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kakaoent.kakaowebtoon&hl=th&gl=US คุณชอบร้องคาราโอเกะหรือเปล่า? มาวอร์มเสียงกันหน่อย เพราะในเกมนี้คุณจะต้องใช้เสียงร้องเพื่อเดินทางผ่านโลกอันแสนงดงามของ One Hand Clapping เกมแพลตฟอร์มสุดล้ำที่จะให้คุณร้องหรือฮัมเพลงใส่ไมค์บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของ เคลื่อนลิฟต์ขึ้นหรือลง และไขพัซเซิลต่างๆ เพราะดนตรีนั้นคือชีวิต จังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไปสิ่งที่เราชอบคือความน่าทึ่งในการใช้เทคโนโลยีไงล่ะ การใช้เสียงของคุณเพื่อเปิดประตูและทำให้กล่องลอยขึ้นได้เป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์มากๆ รวมถึงแถบวัดพลังที่จะช่วยบอกคุณว่าเสียงที่เปล่งออกมานั้นสูงหรือต่ำเกินไป ทำให้คุณสามารถปรับระดับเสียงร้องได้ทันที ร้องผิดคีย์งั้นเหรอ? ไม่ต้องกังวลไป เพราะที่นี่ไม่มีการจำกัดเวลา ใช้เวลาให้เต็มที่แล้วลองใหม่อีกครั้งได้เลยหากโน้ตที่ร้องมีเสียงสูงหรือต่ำเกินไป อย่าฝืนตัวเอง ให้กดที่เมนูหยุด และแตะที่ Range Calibration เพื่อเปลี่ยนอ็อกเทฟให้ตรงกับช่วงเสียงที่เป็นธรรมชาติของคุณได้เลย ลาาาาา... ไปสนุกกับ One Hand Clapping ได้ในราคา 349 บาท บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/one-hand-clapping-ohc/id1524426643 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hg.ohc&hl=th&gl=US สัตว์ประหลาดนามว่าคราเคนถูกปลดปล่อยแล้ว! และเป้าหมายของมันก็คือคุณ! ในฐานะกัปตันของเรือชั้นยอดใน Abandon Ship คุณจะต้องหลบหนีจากสัตว์ประหลายยักษ์ตัวนี้ รวมไปถึงกลุ่มคนชั่วร้าย พร้อมทั้งต่อสู้กับโจรสลัดและทำลายป้อมปราการกลางทะเลให้สิ้นซาก เตรียมปืนใหญ่ ปืนครก และลูกเรือฝีมือดีเอาไว้บนเรือเพื่อจมเรือศัตรูและคว้าสมบัติของอีกฝ่ายมาครองความเด็ดอยู่ที่การต่อสู้แบบเรือต่อเรือสุดตื่นเต้น ไม่ว่าคุณจะยิงถล่มเรือศัตรูด้วยลูกปืนโซ่ หรือยึดเสบียงจากเรือสินค้า ทุกการต่อสู้จะเข้มข้นและมากด้วยกลยุทธ์ แต่ที่สำคัญ เลือกคู่ต่อสู้ของคุณให้ดี เพราะว่าในเกมนี้จะตายแล้วตายเลย ชะตาของคุณจะจมหายไปกับเรือ แต่ถ้าคุณสละเรือและพาลูกเรือไปให้ถึงเรือชูชีพก็อาจจะรอดนะ!คุณจะค้นพบวิธีการจัดการกับคราเคนเมื่อคุณเล่นตามเควสต์เนื้อเรื่องไปเรื่อยๆ แต่ว่าก่อนจะถึงจุดนั้น คุณจะต้องปัดการโจมตีของมันให้ได้ก่อน เมื่อสัตว์ประหลาดยักษ์นี้เข้าโจมตีคุณ ให้คุณสั่งกัปตันไปคุมเรือและส่งลูกเรือกระจายกันไปฟันหนวดของคราเคน จากนั้นก็แล่นเรือหนีก่อนที่มันจะโจมตีคุณได้เป็นครั้งที่สอง! เอาล่ะ ออกทะเลกันได้แล้วแบบฟรีๆ (แล้วไปเติมได้ทีหลัง) ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/abandon-ship/id1524047277 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pid.abandonship&hl=en_US&gl=US