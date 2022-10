Cyber Apps 10/10/22 : Cove / Stoic / Farm Idle / Airborne Motocross  

แม้คุณจะไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีใดๆ เลย แต่ในแอป Cove: music for mental health คุณสามารถที่จะเป็นนักสร้างสรรค์เสียงเพลงที่ถูกใจตัวเอง และด้วยคลื่นเสียงของเพลงนั้นๆ ก็สามารถทำให้จิตใจของคุณสงบและเป็นสุขได้ง่ายๆ อีกด้วยแอป Cove: music for mental health เป็นแอปที่ใช้งานง่ายๆ โดยมีเป้าหมายคือ ให้ผู้ใช้แต่ละคนสร้างสรรค์เสียงต่างๆ จากธรรมชาติ เช่น เสียงคลื่น เสียงเปลือกหอย ผสานกับเสียงของเครื่องดนตรี เพื่อให้ได้เพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายวิธีการสร้างเสียงเพลงก็แสนง่าย แค่เริ่มอยากบอกกับแอปว่าตอนนี้คุณเองรู้สึกยังไงอยู่ เช่น กังวล เหงา หรือรู้สึกอ่อนแอ จากนั้นก็แค่ลากนิ้วไปมาบนจอ ตำแหน่งต่างๆ จะก่อให้เกิดเสียงที่ต่างกันออกไป เมื่อได้เสียงพื้นฐานที่ชอบแล้ว ก็กดปุ่ม Next เพื่อใส่เสียงอื่นๆ เข้าไป ด้วยการแตะตามตำแหน่งต่างๆ ของจอ ก็จะเกิดเป็นไอค่อนขึ้นมา เมื่อได้เสียงเพลงที่ถูกใจแล้ว สุดท้ายก็ตั้งชื่อเพลงของตัวเองเก็บไว้เพื่อฟังทีหลังได้อีกด้วยพร้อมที่จะเป็นศิลปินอยากสนุกกับการเพิ่มความสุขในจิตใจด้วยเสียงเพลงแล้ว ก็ดาวน์โหลดแอป Cove: music for mental health ได้ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/cove-music-for-mental-health/id1020256581 หากคุณมีความตั้งใจอย่างแรกกล้าที่ต้องการจะก้าวข้ามความกลัวและอุปสรรคของตัวคุณเอง เราก็มีแอปเล็กๆ ดีไซน์เรียบๆ แอปหนึ่ง ที่ชื่อว่า Stoic. ซึ่งจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด และใช้แนวทางอันเก่าแก่สุดน่าทึ่งของกรีกอย่าง ‘ปรัชญาสโตอิก’ เพื่อให้คุณได้ทำความรู้จักกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง และใช้คำแนะนำของปราชญ์พาคุณสู่การเข้าถึงความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงวิธีการใช้งานแอปนี้ก็คือ การจดบันทึก ด้วยการตอบคำถามในแง่มุมต่างๆ เพื่อค้นหาความต้องการจากภายในจิตใจของเราเอง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละวัน รวมถึงการอ่านแนวความคิดของนักปรัชญาสโตอิก เช่น Seneca หรือ Epictetus รวมไปถึงคำคมสร้างแรงบันดาลใจจากคัมภีร์พุทธ เต๋า และคาทอลิกด้วย เพื่อให้คุณได้แนวทางใหม่ๆ ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้นอกจากนี้แล้วในแอปยังมีฟีเจอร์การฝึกหายใจที่มีเสียงเคาะช่วยให้หายใจเข้าออกยาวๆ ได้อย่างเป็นจังหวะ รวมถึงการบันทึกอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาของวันด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้ในแอปนี้จะถูกเก็บไว้ที่ iCloud รวมถึงยังสามารถใส่รหัสผ่านก่อนเข้าแอป เพื่อมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัยดาวน์โหลดแอป Stoic. ได้ฟรีทั้งบน iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ที่นี่ ทั้งยังสามารถทดลองใช้งานทุกฟังก์ชันได้ฟรี 7 วัน จากนั้นปีละ 1,220 บาทเท่านั้นผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/stoic/id1312926037?platform=iphone ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stoicroutine.stoic&hl=en_US&gl=US ท้องฟ้ายามเช้าตรู่ เอี๊ยมคู่ใจที่เปื้อนโคลน และการได้ยกของหนักๆ การทำฟาร์มในชีวิตจริงไม่ใช่งานง่ายเลยล่ะ แต่นั่นไม่ใช่สำหรับ Farm Idle: Moo Tycoon แน่นอน เพราะที่นี่คุณจะได้ผ่อนคลายและเก็บพืชผักแบบสบายๆ แตะเพื่อเซ็ตตารางทำงาน ขายผลผลิตของคุณ และอัปเกรดสายการผลิตเพื่อฟันกำไรเหนาะๆคุณจะได้สร้างและเป็นเจ้าของธุรกิจดาวรุ่งในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น ส่วนวัตถุดิบล้ำค่าอย่างแอปเปิล ข้าวโพด ขนแกะ และไม้ก็จะถูกผลิตออกมาเรื่อยๆ แม้ว่าคุณจะไม่อยู่ในเกมก็ตาม และเมื่อกลับมาเล่นอีกครั้ง คุณก็จะพบการอัปเกรดต่างๆ อย่างฟาร์มมะเขือเทศใหม่เอี่ยมนี่ไง!หากไม่มีเวลาดูแลฟาร์มทั้งวัน ให้ผู้จัดการช่วยคุมไซต์การผลิตแบบอัตโนมัติก่อนที่คุณจะออกจากเกมดูสิ คราวนี้จะได้ไม่ต้องกลับมาเจอผลผลิตต่างๆ ที่กำลังหยุดชะงัก และคอยมองหาเจ้าหมูบินบนหน้าจอไว้ให้ดี เพราะมันมักจะมาพร้อมกับไอเทมฟรีให้คุณได้คว้ากันด้วยเริ่มเล่น Farm Idle: Moo Tycoon ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/farm-idle-moo-tycoon/id1587980322 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kongregate.mobile.farmidle.google&hl=th&gl=US หากบินได้จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำไม? ใจเย็นไว้ก่อน ใน Airborne Motocross คุณจะได้ทำทั้งสองสิ่งเลยล่ะ บิดคันเร่งเพื่อซิ่งผ่านสิ่งกีดขวางและลูปตีลังกา จากนั้นก็ทะยานสู่ฟากฟ้าเพื่อข้ามภูเขาสูงและเหวลึกสุดหวาดเสียวด้วยเครื่องร่อน นี่มันยิ่งกว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกนะเนี่ย!ในแต่ละด่านแบบ side-scrolling จะมีหลากหลายเส้นทางเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย คุณจะเลือกเส้นทางวิ่งบนพื้นหรือจะบินผ่านยอดเขาด้วยเครื่องร่อนดีล่ะ? ในเกมยังมีไอเทมที่อัปเกรดได้ให้คุณสะสมอีกเพียบ เพื่อพาคุณไปพบกับความแปลกใหม่ในทุกๆ ครั้งที่ลงแข่งเมื่อเล่นไปสักพัก พยายามกางเครื่องร่อนของคุณให้ถูกจังหวะ คุณอาจจะอยากใช้มันในทุกๆ ครั้งที่ลอยอยู่กลางอากาศ แต่มันก็ไม่ได้ทำให้คุณเร็วขึ้นเสมอไป ใช้มันเพื่อร่อนข้ามเหวที่มีระยะกว้างๆ หรือตอนที่มีแรงส่งเยอะๆ จะดีที่สุดสนุกกับ Airborne Motocross ได้บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/airborne-motocross/id1616496559 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kamgam.sbr2&hl=en&gl=US