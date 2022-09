Cyber Apps 19/09/22 : มัดรวมแอปเด่นน่าใช้ บน iOS16

ในที่สุดการรอคอยของแฟนๆ iPhone ก็มาถึง เพราะระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 16 และ WatchOS เวอร์ชัน 9 ก็ต่างมีลูกเล่นใหม่ขนทัพมาให้ลองใช้กันเพียบ! เรามาดูกันดีกว่าว่าแอปเด่น จากค่ายไหนบ้างที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่เจ๋งๆ ที่เรารับรองว่าต้องโดนใจคุณเมื่อคุณดาวน์โหลดแอป Gentler Streak Workout Tracker เวอร์ชันล่าสุด 2.6.1 แล้ว คุณก็จะได้เอนจอยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแนะนำในการเลือกออกกำลังกายในแต่ละวันได้ผ่านวิดเจ็ตที่หน้าจอล็อค (Lock Screen Widgets) รวมถึงสามารถเลือกรูปแบบการออกกำลังกายจากชนิดกีฬาใหม่ๆ อย่าง การพายเรือคายัค แคนู การขี่จักรยานไฟฟ้า รวมถึงการวิ่งออกกำลังกายขณะกำลังขึ้นเขา เป็นต้น รวมถึงการแสดงสภาพอากาศทั้งระดับอุณหภูมิและกำลังลมขณะออกกำลังกายในแต่ละวันอีกด้วยดาวน์โหลดแอป Gentler Streak Workout Tracker เวอร์ชัน 2.6.1ได้ฟรีบน iPhone และ Apple Watch https://apps.apple.com/th/app/gentler-streak/id1576857102 แอปที่แสดงข้อมูลโซนอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายอย่าง Zones for Training ก็มาพร้อมกับการอัปเดทใหม่ใน WatchOS 9 ที่เอาใจนักวิ่งด้วยการเพิ่มข้อมูลมากมาย อาทิ ระยะเวลาที่เท้าเหยียบพื้นในขณะวิ่ง (Ground Contact Time), ระยะความยาวของการก้าวขา (Running stride length), ค่าการกระเด้งตัวขณะวิ่ง (Vertical Oscillation) เป็นต้นดาวน์โหลดแอป Zones for Training เวอร์ชัน 6.0.1 ได้ฟรีบน iPhone และ Apple Watch https://apps.apple.com/th/app/zones-for-training/id1139688415 หลังจากที่เราได้สนุกกับการแต่งองค์ทรงเครื่อง iPhone เครื่องโปรดของเราจากฟีเจอร์เด่นที่หน้าจอล็อค ที่ปรับแต่งได้หลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นแบบอักษร โทนสี รวมถึงปุ่มลัดในรูปแบบวิดเจ็ทต่างๆ เพื่อเข้าถึงแอปเจ๋งๆ ที่เราใช้ประจำได้ และแอปในหมวดเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ก็มาพร้อมวิดเจ็ตใหม่ๆ ให้เลือกตั้งที่หน้าจอล็อคของคุณให้คูลกว่าใครๆแอปน้องใหม่ดีไซน์ฮิปๆ ที่จะช่วยให้คุณสนุกกับการสร้างวิตเจ็ทในรูปแบบปฏิทินที่มีวันนับถอยหลัง และตั้งเป้ารอคอยให้ถึงวันสำคัญที่ใกล้จะมาถึง ไม่ว่าจะเป็น ทริปเที่ยวเกาหลี การเตรียมมื้อพิเศษเป็นของขวัญวันเกิดคนพิเศษดาวน์โหลดแอป Countdown Widget Maker เวอร์ชัน 1.7.1 ได้ฟรีบน iPhone และ Apple Watch https://apps.apple.com/th/app/countdown-widget-maker/id1534850579 แอป Things 3 เวอร์ชันล่าสุดนี้ ถือว่าอัปเกรดยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการซิงก์รายการสิ่งที่ต้องทำระหว่างมือถือและนาฬิกา Apple Watch แบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ การตั้งคำสั่งลัดภาษาไทยด้วย Siri ให้เพิ่มรายการใหม่ๆได้ทันใจ รวมไปถึงการแสดงรายการที่ใกล้ถึงกำหนดส่งผ่านหน้าจอล็อคได้อีกด้วยดาวน์โหลดแอป Things 3 เวอร์ชันล่าสุด 3.16.1 ได้บน iPhone และ Apple Watch ในราคา 349 บาท https://apps.apple.com/us/app/things-3/id904237743 นอกจากจะสามารถตั้งปุ่มลัดที่หน้าจอล็อคเพื่อเข้าถึงรายการโน้ตโปรดแล้ว เราอยากเสนอให้คุณลองตั้งชื่อคำสั่งของ Siri เป็นภาษาไทยด้วยคำว่า “มีอะไรต้องทำบ้าง” เมื่อกดปุ่มและพูดประโยคนี้ระบบก็จะทำงานผ่านคำสั่งลัดแล้วเด้งเปิดแอปและเข้าถึงเมนู “On the Agenda” เพื่อดูรายการที่ต้องทำในวันนี้ได้เลยดาวน์โหลดแอป Agenda. เวอร์ชันล่าสุด 15.0 ได้ฟรีบน iPhone https://apps.apple.com/th/app/agenda/id1370289240 แอปรับชมไลฟ์สตรีมจากเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังจากทั่วโลกก็มากับคุณสมบัติใหม่ รองรับ SharePlay ที่คุณสามารถชวนเพื่อนมารับชมด้วยกันทางข้อความ (iMessage) แบบพร้อมกัน ณ จุดเวลาที่คุณกำลังรับชม ไม่ใช่แค่แปะลิงก์มายังช่องแบบเดิมๆ ได้เลยดาวน์โหลดแอป Twitch เวอร์ชัน 13.7.1 บน iPhone ได้ฟรี https://apps.apple.com/th/app/twitch-live-game-streaming/id460177396 แอปชวนเด็กๆ เล่นเกมตอบคำถามสนุกๆ ที่คุณในฐานะผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถเลือกเกมและเป็นพิธีกรชวนผู้ร่วมสนุกให้เข้ามาร่วมกิจกรรมผ่านทาง iPhone ของพวกเขาได้ ณ เวลาที่เกมเริ่มอยู่ได้ทันที เพียงแค่กดแชร์ และเลือกเป็น SharePlay ส่งไปยังเครื่องของเด็กๆ ได้ทันทีดาวน์โหลดแอป Kahoot เวอร์ชัน 5.4.2 ได้ฟรีบน iPhone https://apps.apple.com/th/app/kahoot-play-create-quizzes/id1131203560