Cyber Apps 12/09/22 : BeautyPlus / Flightradar24 / Convenience Stories / Toast It Up

แอปแต่งรูปอย่าง BeautyPlus ได้รวมฟิลเตอร์ดีๆ ให้คุณสนุกกับการเปลี่ยนสีวันและสไตล์ของท้องฟ้าได้ดังใจ นอกจากนี้แล้วเพื่อฉลองเทศกาลสุดพิเศษนี้ ผู้ที่สมัครสมาชิกรายปีจะได้ส่วนลด 20% อีกด้วย โปรโมชันนี้มีเฉพาะในช่วง 12-19 กันยายนนี้เท่านั้นดาวน์โหลดแอป BeautyPlus เพื่อแช๊ะโมเม้นต์ดีๆ ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์กันได้เลยผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/beautyplus-edit-retouch-filter/id622434129 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.commsource.beautyplus&hl=th&gl=US คุณเคยเห็นเครื่องบินบนท้องฟ้าแล้วสงสัยว่ามันกำลังเดินทางไปที่ไหนหรือเปล่า? ตอนนี้คุณสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามนั้นได้แล้วด้วย Flightradar24 นี่คือแอปที่จะรายงานสถานะการบินแบบเรียลไทม์ของเที่ยวบินทั่วโลกเริ่มจากดูเที่ยวบินที่กำลังบินอยู่เหนือจุดที่ตั้งของคุณกันก่อน แล้วค่อยเลื่อนไปดูจุดอื่นๆ บนแผนที่เพื่อดูรูปแบบการบินระหว่างประเทศว่าเป็นอย่างไร แตะที่เครื่องบินเพื่อดูรายละเอียด เช่น ผู้ให้บริการการบิน จุดต้นทาง และที่หมาย รุ่นของเครื่องบินและผู้ผลิต รวมถึงภาพถ่ายของเครื่องบินเครื่องนั้นด้วย นอกจากนี้แอปยังมีฟีเจอร์ความจริงเสริม (AR) ภายในแอพเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้งานของคุณอีกด้วยเพียงสลับไปที่รูปแบบ AR View และส่อง iPhone หรือ iPad ของคุณไปบนท้องฟ้า แค่นี้คุณก็จะเห็นจุดที่ตั้งและรายละเอียดของเที่ยวบินที่กำลังบินผ่านไปแบบเรียลไทม์กันเลย รายงานการบินที่อัปเดตอย่างรวดเร็วภายในแอปจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งคนที่ต้องบินบ่อยๆ หรือคนที่จะต้องไปรับคนอื่นที่สนามบินแอปยังช่วยให้คุณถ่ายภาพเครื่องบินที่ระดับความสูงต่ำด้วยฟังก์ชันการแทร็กเส้นทางการบินของเที่ยวบินเพื่อกะเวลาที่เครื่องบินเที่ยวนั้นจะผ่านคุณไปแบบเป๊ะๆ เพื่อให้คุณได้รูปที่สวยงามไงล่ะ นอกจากนี้แอปยังมีข้อมูลการควบคุมการบินที่หาดูได้ยาก เช่น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจนต้องเปลี่ยนรันเวย์หรือทำให้เครื่องบินต้องรอก่อนที่จะลงเครื่อง ทีนี้ก็ได้เวลาขึ้นเครื่องไปกับ Flightradar24 แล้วคุณจะเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนท้องฟ้าบ้างเมื่อมองจากพื้นดินขึ้นไป และเดินทางได้อย่างสบายใจในทุกๆ เที่ยวบินนั่นเองดาวน์โหลดแอป Flightradar24 | Flight Tracker ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/flightradar24-flight-tracker/id382233851 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flightradar24free&hl=en_US&gl=US ไอศกรีมก็ขายดี บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ไม่แพ้กัน แต่ว่าขนมบ๊วยดองทำไมไม่มีคนหยิบเลยล่ะ! งั้นลองเปลี่ยนสินค้าหรือลดราคาดูหน่อยเป็นไง ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะได้ทำใน Convenience Storiesเกมจำลองการทำธุรกิจสุดน่ารักที่จะพาคุณไปสต็อกของที่มีความต้องการสูง จ้างพนักงาน ซื้อโฆษณา และเฝ้ามองร้านค้าเล็กๆ ของคุณค่อยๆ เติบโต ความสนุกอยู่ที่ความรู้สึกที่เหมือนได้เป็นเจ้าของร้านจริงๆ นี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นการให้กะทำงานล่วงเวลากับนักศึกษามหาวิทยาลัย การได้ไปทานอาหารกลางวันกับหุ้นส่วนธุรกิจใหม่ๆ หรือการได้ทำตัวอย่างขนมสำหรับลูกค้าสายหวาน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะ บอส!ทั้งนี้พยายามอย่าปรับปรุงร้านของคุณเร็วจนเกินไป เพราะคุณอาจจะล้มละลายได้เลยนะ แค่ชั้นวางขนมและของจิปาถะสองสามชั้น ตู้แช่แข็งสักตู้ และชั้นวางหนังสือเก่าๆ ก็เพียงพอสำหรับการทำกำไรในช่วงแรกๆ แล้วเริ่มเล่น Convenience Stories ได้ในราคา 219 บาท ได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/convenience-stories/id1601177112 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kairosoft.android.convenience&hl=en_US&gl=US โมเมนต์ที่ดีที่สุดของการปิ้งขนมปังก็คือ ตอนที่มันเด้งออกมาจากเครื่องปิ้งนี่แหละ ซึ่งก็คล้ายกับ Toast it Up เกมอาร์เคดที่จะให้คุณพาเจ้าขนมปังทะยานเข้าไปในเครื่องปิ้งวิเศษเพื่อหนีออกจากเตาอบยักษ์ที่ลุกเป็นไฟศัตรูหนึ่งเดียวของคุณใน Toast it Up ก็คือเตาอบที่คุณติดอยู่ข้างใน โดยเฉพาะท่อเหล็กอันร้อนระอุและเปลวไฟที่โดนทีเดียวก็เดี้ยงแล้ว พยายามหลบหลีกอันตรายเหล่านี้ให้ได้ แล้วคุณจะได้สนุกไปกับการปัดนิ้วแบบติดสปีดเพื่อพาฮีโร่ขนมปังทะยานขึ้นไปเรื่อยๆเป้าหมายของเกมคือ การขึ้นไปให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยระหว่างทางก็จะมีเป้าหมายพิเศษให้ได้ทำกันด้วย เช่น การเก็บก้อนเนยและเครื่องปิ้งขนมปังทองคำ (ซึ่งจะช่วยยิงคุณขึ้นไปสูงมากๆ) แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเสี่ยงไปคว้าพวกมันหากคุณมีตำแหน่งของการกระโดดที่ดีอยู่แล้ว เพราะถ้าคุณเผลอไปโดนกับดักร้อนๆ เข้าล่ะก็ เตรียมตัวไปนับหนึ่งใหม่ได้เลยเริ่มเล่น Toast It Up ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/toast-it-up/id1547616687 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muchogames.toastItUpGame&hl=en_US&gl=US