Cyber Apps 05/09/22 : How We Feel / FlipaClip / Disney Mirrorverse / Dinosaur Park–Jurassic Tycoon

เมื่อตัวและหัวใจเข้าใจกันและกัน ความสุขก็จะตามมา แต่หากคุณรู้สึกว่าหลายๆ ครั้ง หลากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ ทำให้คุณไม่สบายตัวและใจ หรือพาลให้ไปงอนกับโลกรอบๆ ตัว เราก็อยากพาคุณมารู้จักกับเพื่อนคนใหม่ ที่จะอยู่กับคุณเพื่อให้คุณเข้าใจกับหลากความรู้สึกของตัวเอง อย่างจริงใจและตรงไปตรงมา ทั้งยังมีคำแนะนำดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณเข้าถึงมิติต่างๆ ในความรู้สึกของตัวเองอย่างถึงแก่นอีกด้วยรามารู้จักแอปเท่ๆ อย่าง How We Feel กันอีกนิดดีกว่า How We Feel เป็นแอปเจ๋งๆ เพื่อให้คุณบันทึกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวัน นอกจากจะมีนักออกแบบและคนเขียนโค้ดเก่งๆ มารวมตัวกันในแอปนี้แล้ว ยังได้คุณหมอจากมหาวิทยาลัยเยลผู้เชี่ยวชาญด้านความฉลาดทางอารมณ์มาร่วมออกแบบเนื้อหาของแอปนี้ด้วยเมื่อเปิดแอปมา คุณจะเห็นว่าแอป ใช้ 4 สีหลัก ได้แก่ เหลือง แดง เขียว น้ำเงิน รวมถึงรูปทรงต่างๆ กัน นั่นก็เพื่อจำแนกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ให้ชัดเจนมากที่สุด เช่น ถ้าอารมณ์แนวสดใสก็จะเป็นไปทางสีเหลือง เป็นต้น เรามาเริ่ม “สอบอารมณ์” ของตัวเองกันจากการตอบคำถามเบสิกอย่าง ตอนนี้คุณรู้สึกยังไง?เช่น วันนี้รู้สึกว่ากำลังมีโฟกัส แอปก็จะถามต่อว่ามีอารมณ์แบบนี้เพราะเรื่องอะไร เรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องอื่นๆ ก็เขียนระบุลงไป รวมถึงการตอบลึงลงไปอีกว่าเพราะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดี และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ที่คุณมีความรู้สึกดีๆ ตอนนี้ เพราะคุณกำลังอยู่กับใคร (จะเป็นการอยู่กับตัวเองคนเดียวก็ได้)แนะนำว่าให้เปิดระบบแจ้งเตือน เพื่อเราจะได้บันทึกอารมณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน เพราะสุดท้ายแล้วระบบจะคำนวนออกมาเป็นภาพรวมสถิติให้ว่าเรามีฟีลลิ่งด้านไหนเยอะเป็นพิเศษในแต่ละเดือน ในเมนู Regulate คือ คลังความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่จะทำให้มือใหม่ที่สนใจทำความรู้จักกับอารมณ์ที่แสนซับซ้อนของตัวเอง ได้ความรู้และมุมมองใหม่ๆ กับการใช้ชีวิต อาทิ เทคนิคการอยู่กับตัวเอง วิธีการลองเปลี่ยนความคิดและมุมมอง หรือ ถ้าหากคุณอยากลองทำอะไรใหม่ๆ มันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง เป็นต้นอย่าลืมลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ How We Feel friends ที่ทำให้คุณแชร์ความรู้สึกกับเพื่อนรักให้เขาและเธอรับรู้ได้ก่อนจะโทรไปเม้ามอยในรายละเอียดตอนพักกลางวัน เป็นต้นดาวน์โหลดแอป How We Feel ได้ฟรีบน iPhoneผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/how-we-feel/id1562706384 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.howwefeel&hl=en_US&gl=US เสน่ห์ของสมุดภาพเคลื่อนไหว หรือฟลิปบุ๊ก (Flipbook) ที่เราจำกันได้ คือความง่ายที่ใครๆ ก็ทำได้ และความสร้างสรรค์ที่เป็นไปตามสไตล์ของแต่ละคน มาเปลี่ยนฟลิปบุ๊กแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นผลงานแอนิเมชันแบบเฟรมต่อเฟรมสุดมหัศจรรย์ด้วยตัวช่วยอย่าง “FlipaClip - การ์ตูนแอนิเมชัน” กันเถอะ! ฟังก์ชันเลเยอร์ของ FlipaClip คือเครื่องมือสุดเจ๋งสำหรับแอนิเมเตอร์ทุกคน เมื่อคุณวาดพื้นหลังลงไปบนเลเยอร์หนึ่งแล้ว คุณก็สามารถใช้เลเยอร์เดียวกันกับเฟรมอื่นๆ ได้เช่นกัน คุณสามารถวาดทุกอย่างให้เชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหล ด้วยการดูเส้นเอาต์ไลน์ของภาพก่อนหน้า ซึ่งจะทำให้การวาดภาพถัดไปในแอนิเมชันของคุณเป็นเรื่องง่ายสุดๆแถมคุณยังสามารถวางเส้นตารางเพื่อไว้เป็นไกด์ได้อีกด้วย สำหรับค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้สูงสุดถึง 3 เลเยอร์ด้วยกัน แต่หากยังไม่จุใจ คุณก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 10 เลเยอร์เลยทีเดียวถ้าคุณไม่อยากจะวาดใหม่ตั้งแต่ต้น ก็อิมพอร์ตภาพเข้ามาหรือจะใช้วิดีโอเพื่อสร้างแอนิเมชันแบบโรโตสโคปที่จะทำให้ได้เอฟเฟกต์ที่สมจริงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งคุณยังสามารถเพิ่มเสียงเข้าไปได้ด้วยนะ ในเวอร์ชันพรีเมียมจะมีคลังเสียงอีกมากมายให้คุณได้เลือกใช้เมื่อเสร็จจากการรังสรรค์แอนิเมชันแล้ว ก็แชร์ผลงานให้ทุกคนได้ชื่นชมบนโซเชียลมีเดียที่คุณต้องการได้เลย FlipaClip จะทำให้แอนิเมเตอร์ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือโปร และมั่นใจได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะต้องทำให้ทุกคนทึ่งอย่างแน่นอนดาวน์โหลดแอป FlipaClip: Create 2D Animation ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/flipaclip-create-2d-animation/id1101848914 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vblast.flipaclip&hl=th&gl=US ตัวละครยอดฮิตในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จะมารวมตัวกันในการผจญภัยครั้งใหม่สุดยิ่งใหญ่ และแน่นอนว่าไม่ใช่ดินแดนแห่งเทพนิยายที่มาพร้อมภูเขาและสัตว์ป่าน่ารักๆ หรอกนะ ใน Disney Mirrorverse เรื่องราวการผจญภัยจะเกิดขึ้นในโลกต่างมิติที่มีปิศาจเดินเพ่นพ่านอยู่เต็มไปหมดและจักรวาลที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเตรียมตัวเจอซัลลีย์ในลุคชุดเกราะสุดเท่! เมอริด้าแท็กทีมกับมาเลฟิเซนต์! มินนี่เมาส์สวมถุงมือฟันดาบ! รับบทเป็นตัวละครดังของดิสนีย์และพิกซาร์ที่ได้รับการเสริมพลังในบทบาทใหม่ ผู้พิทักษ์สุดแกร่ง ในภารกิจเพื่อปกป้อง Mirrorverse โดยทีมของคุณจะเปล่งประกายสุดๆ เมื่อพวกเขาได้ปลดปล่อยการโจมตีและเวทมนตร์อันทรงพลังใส่กองทัพ Fractured อันชั่วร้าย ในโลกใหม่อันสวยงามและแฝงไปด้วยเงามืดแห่งนี้ เหล่าฮีโร่และวายร้ายจะได้จับมือร่วมต่อสู้เพื่อพิชิตเป้าหมายที่มีร่วมกัน...มิตรภาพแบบนี้หาดูไม่ได้ง่ายๆ หรอกนะ!ศัตรูบางตัวอาจจะใช้พลังวิเศษในระหว่างการต่อสู้ เมื่อพวกมันเริ่มใช้พลังนั้น คุณจะเห็นตัวเลขเคาท์ดาวน์ขึ้นมาบนหน้าจอ และนั่นแหละคือช่วงเวลาที่คุณควรกระโดดหลบ แต่ถ้าหลบไม่พ้นก็ให้โจมตีสวนกลับด้วยพลังที่มี Stun หรือ Knockback ได้เลย คุณมีตัวละครดิสนีย์ตัวโปรดในใจบ้างไหม มั่นใจว่าจะได้เจอเขาในบทบาทใหม่ในเกมนี้เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/disney-mirrorverse/id1453908358 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kabam.bullseye&hl=th&gl=US มาว้าวกับสวนสัตว์ไดโนเสาร์ที่มีไทรเซอราทอปส์งีบหลับอยู่ มีแบรคิโอซอรัสกำลังเล็มกินยอดไม้ และพาราซอโรโลฟัสกำลังเดินเล่นอย่างเพลิดเพลิน ใน Dinosaur Park–Jurassic Tycoon คุณจะรับหน้าที่ดูแลสัตว์ดึกดำบรรพ์หลากชนิด และขยายสวนสัตว์แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังความสนุกอยู่ที่การได้เก็บสะสมสายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มเข้าไปในสวนไดโนเสาร์ของคุณ คุณจะเริ่มต้นจากไดโนเสาร์สายพันธุ์เดียว ซึ่งก็แปลว่า คุณจะต้องออกไปสำรวจและหาไดโนเสาร์พันธุ์อื่นๆ มาเพิ่มให้ได้ และงานของคุณก็ไม่ได้มีแค่การจับไดโนเสาร์เท่านั้นนะ แต่คุณยังต้องดูแลเรื่องการขยายพันธุ์ ซึ่งไดโนเสาร์แต่ละตัวก็จะมีความต้องการที่ต่างกันออกไป ดังนั้นคุณต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน เราท้าให้คุณไปจับทีเร็กซ์มาให้ได้ แล้วผู้คนจะแห่กันมาดูเลยล่ะ!และอย่ามองข้ามวิทยาศาสตร์ไปล่ะ ทุ่มเทวิจัยดีเอ็นเอไดโนเสาร์ และดูว่าคุณจะสามารถชุบชีวิตให้หลากหลายสายพันธุ์ได้หรือไม่ แล้วก็อย่าลืมพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสวนสัตว์ด้วยนะ เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยและสายพันธุ์ใหม่ๆ แล้วจำนวนผู้เข้าชมจะพุ่งแน่นอน มาเริ่มบริหารสวนไดโนเสาร์กันได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/dinosaur-park-jurassic-tycoon/id1593846917 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codigames.idle.dinosaur.park.tycoon&hl=th&gl=US