Cyber Apps 15/08/22 : App Store ชวนโหลดความสนุก มอบความสุขแด่คุณแม่ทุกเจนฯ

App Store ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่ง “วันแม่” ให้กับทุกครอบครัว ด้วยการคัดสรรแอปดีๆ และหนังเรื่องดังๆ เพื่อให้เหล่าคุณแม่ได้มีช่วงเวลาสุดพิเศษให้กับตัวเอง ทั้งยังเป็นแม่ทัพในการอัปเกรดความสุขให้กับทุกๆ คนในครอบครัวอีกด้วยสำหรับคุณแม่ที่มีเจ้าตัวเล็กอยู่ใกล้ๆ การใช้เวลากับลูกๆ แสนซน เพื่อขยับร่างกายไปพร้อมกับจังหวะมันส์ๆ ก็ทำให้ช่วงเวลาสั้นมีทั้งความสนุกและสุขภาพสุดแข็งแรงในคราวเดียวAR Fitness Game: Candy Squats แอปที่ช่วยให้คุณพ่อ คุณแม่ ได้ออกกำลังกายสารพัดท่าไปพร้อมกับเจ้าตัวแสบ ยิ่งขยับถูกท่า ยิ่งได้สกอร์ดีๆ ตามมาดาวน์โหลดได้ฟรี และใช้งานได้ทั้งบน iPhone, iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/ar-fitness-game-candy-squats/id1540737780 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.betterme.argame&hl=th&gl=US วันแม่ทั้งที เราก็อยากชวน Working Women มาหยุดพัก เริ่มจากการใส่หูฟังและเพลิดเพลินไปกับเสียงเอฟเฟกต์ชวนผ่อนคลาย ผ่านแอป Loóna: calm, relax and sleep ฟีเจอร์หลักของแอปมี 4 ส่วนด้วยกัน สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมผ่อนคลายก่อนนอน ก็ต้องลองเล่นฟีเจอร์ Sleepscape โดยเกมที่ให้ลองเล่นฟรีคือ The Dragon’s Shrine ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเกมระบายสี นิทาน และเสียงประกอบที่ให้ความรู้สึกสงบ และหากใครอยากแค่หลับตาปล่อยจินตนาการให้เพลิดเพลินไปกับเสียงต่างๆ ก็แนะนำให้ไปที่เมนู Stories และ Music ที่จะมีนิทาน เพลงบรรเลง เสียงธรรมชาติ รวมถึงเสียงประกอบรอบตัว (ASMR) ให้เลือกฟังมากมายดาวน์โหลดได้ฟรี และใช้งานได้ทั้งบน iPhone, iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/lo%C3%B3na-calm-relax-and-sleep/id1465238901 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=co.loona&hl=th&gl=US เพราะเสียงเพราะๆ จากบทเพลงเก่าๆ สามารถชวนคุณย่าและคุณยายให้หวนนึกถึงความทรงจำดีๆ ในอดีตของพวกเขาได้ และแอปอย่าง WeSing! Your Pocket Karaoke ก็มาพร้อมกับคลังเพลงจากสมัย 50’s-60’s ให้เลือกร้องคาราโอเกะกันได้อย่างจุใจ ว่าแล้วก็ลองค้นหาชื่อศิลปินอย่าง “ก้าน แก้วสุพรรณ” หรือ “สุนทราภรณ์” ดูสิดาวน์โหลดได้ฟรีบน iPhoneและเพื่อเปิดท้ายค่ำคืนวันแม่สุดพิเศษ เราก็ขอพาคุณและครอบครัวไปล้อมวงกันหน้าจอทีวี เพื่อสนุกกับภาพยนตร์ดีๆ ที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้กับคุณผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/wesing-your-pocket-karaoke/id1163688749 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.wesing&hl=th&gl=US Apple TV ขนเอาคอลเล็กชันหนังเอาใจคุณแม่ ที่มีทั้งภาพยนตร์คลาสสิกอย่าง The Sound of Music, The Joy Luck Club, และ Stepmom และคืนวันแม่จะยิ่งพิเศษขึ้น หากคุณได้ชม 2 ภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องไฮไลท์ เริ่มกันที่หนังครอบครัวรางวัลออสการ์ อย่าง “CODA หัวใจไม่ไร้เสียง” ที่ว่าด้วยชีวิตธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาของ “รูบี” นำแสดงโดย “เอมิเลีย โจนส์” เธอคือ เด็กสาวคนนึงที่เติบโตมาพร้อมกับคนในครอบครัวที่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน (หูหนวก) ทั้งหมด แม้เธอจะเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ได้ยินทุกเสียง แต่เธอก็สามารถเป็นสื่อกลาง เชื่อมโยงโลกที่แสนวุ่นวายทั้งใบ และสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้อย่างเต็มเปี่ยมอีกเรื่องคือ หนังดราม่าปนตลกที่มีมาพร้อมกับกลิ่นอายของการเป็นหนักรักนอกสายตา ว่าด้วยเรื่องราวของชายหนุ่มอย่าง “แอนดรูว์” ผู้มาตกหลุมรักคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเสน่ห์แรงอย่าง “โดมิโน” (รับบทโดยดาโกตา จอห์นสัน) ผู้พ่วงมาด้วยลูกสาวออทิสติกของเธอ (รับบทโดยนักแสดงหน้าใหม่ วาเนสซา เบอร์การ์ดต์) หากคุณอยากเข้าถึงความเรียลในความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสามคนก็ต้องไม่พลาดชม “Cha Cha Real Smooth”สามารถเข้าชมภาพยนตร์ทั้งหมดได้ที่แอป Apple TV : https://tv.apple.com/th/watch-now