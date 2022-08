Cyber Apps 01/08/22 : Memrise / Simply Sing by JoyTunes / Dislyte / The Secret of Cat Island

ช่วงนี้เริ่มเห็นชาวต่างชาติจากหลายประเทศมาเยือนไทยกันมากขึ้น การกล่าวต้อนรับ หรือเริ่มต้นบทสนทนาใหม่ๆ ในภาษาที่เขาคุ้นเคย ย่อมทำให้สามารถสร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติที่เราได้พบหรือร่วมทำธุรกิจได้เป็นอย่างดีแอปอย่าง Memrise ถือเป็นผู้ช่วยเจ๋งๆ ที่จะช่วยให้คุณฝึกฝนภาษาที่ 2, 3 หรือ 4 ได้อย่างสนุก ทั้งยังช่วยให้จำได้แม่นขึ้นใจด้วยระบบเกมทดสอบความจำมากมายในแอป ในแอปมีภาษามากมายให้เราเลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาฝั่งเอเชีย อย่าง จีนกลาง เกาหลี ญี่ปุ่น ส่วนฝั่งยุโรปมีทั้งภาษาสเปน เยอรมัน รัสเซีย เป็นต้นวิธีการใช้งานแอปก็แสนง่าย เริ่มจากเลือกภาษาที่มีอยู่ในลิสต์และเลือกว่าคุณอยู่ในระดับไหน เบื้องต้นหรือระดับกลาง จากนั้น Memrise จะทำการปรับบทเรียนให้ตรงกับระดับของคุณ ด้วยการผสมผสานเกมและชาเลนจ์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าจะช่วยพัฒนาความจำได้เป็นอย่างดี จับคู่คำกับนิยาม ทำแบบฝึกหัดการฟัง หรือเลือกคำศัพท์ที่ใช่ในแบบทดสอบแบบตัวเลือก คุณมั่นใจได้เลยว่าทุกสิ่งที่คุณเรียนไปจะสามารถใช้ได้จริงอย่างแน่นอน เพราะทุกบทเรียนนั้นอิงมาจากประโยคที่ถูกใช้จริงๆ จากเจ้าของภาษาสำหรับคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น หรือรัสเซีย คุณสามารถสนุกไปกับการใช้งานแท็บ Immerse ซึ่งเป็นเหมือนกับสตอรีที่คุณคุ้นเคยได้ด้วยนะ ในแท็บนี้คุณจะได้พบกับวิดีโอแนะนำด้านภาษาที่ส่งตรงมาจากเจ้าของภาษาตัวจริงเลยล่ะ สำหรับประวัติการเรียนสามารถดูได้ที่หน้าแดชบอร์ด Profile จะแสดงจำนวนคำศัพท์ที่คุณเรียนไปแล้ว รวมถึงระดับ Memrise ของคุณ ยิ่งสถิติการใช้งาน Memrise ของคุณยาวนานเท่าไร ความไหลลื่นในการใช้ภาษาใหม่นั้นจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนดาวน์โหลดแอป Memrise Easy Language Learning ได้ฟรีบน iPhone และ iPad และสำหรับสมาชิกใหม่ก็พร้อมรับส่วนลด 50% สำหรับแพหเกจรายปี เหลือเพียงปีละ 899 บาทเท่านั้นผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/memrise-easy-language-learning/id635966718 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion&hl=th&gl=US เคล็ดลับสำคัญของการร้องเพลง คือ การเลือกร้องเพลงให้ถูกกับคีย์ของเรา ซึ่งนั่นหมายความว่าหากนักดนตรีได้จูนเสียงของเพลงฮิตให้เข้ากับโทนเสียงของเรา ไม่ว่าจะลืมเนื้อไปบ้าง แต่ก็ทำให้รื่นหูคนฟังอย่างแน่นอน และการฝึกร้องเพลงแบบถูกคีย์ก็มีมาให้ในแอปน้องใหม่อย่าง Simply Sing by JoyTunesเมื่อเริ่มต้นใช้แอป ระบบจะใช้สมองกลในแอปเทียบเสียงของเราว่าเป็นโทนไหน เช่น โซปราโน เทอร์เนอร์ หรืออัลโต้ เป็นต้น จากนั้นรายการเพลงต่างๆ ที่อยู่ในแอปจะถูกปรับคีย์ให้เข้ากับระดับเสียงของเรา (เราสามารถเป็นกดกำหนดได้เองว่าช่วงเสียงที่สูงที่สุด และต่ำที่สุดของเราจะอยู่เท่าไหน?) ที่เหลือก็เพียงเลือกเพลงที่คุณอยากร้องคาราโอเกะให้เป็นเพลงหากินเจ๋งๆ สักเพลงเริ่มออกเสียงให้ชัด ส่งเสียงร้องให้เต็มที่ และหากอยากจะตั้งใจร้องให้ถูกตามคีย์ที่วิ่งไปมาบนหน้าจอ ก็แนะนำให้ปรับจอให้เป็นแนวนอน จะเห็นบาร์แสดงระดับเสียงต่างๆ ที่ชัดเจนขึ้น เท่านี้จะได้เห็นคะแนนนำโด่งมาเลยทีเดียว ในปัจจุบันถึงแม้จะมีสมุดเพลงที่มีแต่เพลงภาษาอังกฤษ ที่นับเป็นเพลงคลาสสิกดังๆ (ยังไม่มีเพลงฮิตติดเทรนด์มากเท่าไหร่) ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการก้าวสู่การเป็นเดอะสตาร์อยากสนุกกับการร้องเพลงและภูมิใจกับเสียงร้องของคุณมากกว่าเดิม ต้องเริ่มฝึกกับแอป Simply Sing by JoyTunesดาวน์โหลดฟรีบน iPhoneผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/simply-sing/id1592900217 พลังแห่งเทพเจ้าได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในตัวของมนุษย์ที่ดูเหมือนเป็นคนธรรมดาทั่วไปในโลกแฟนตาซีแห่ง Dislyte พวกเขาถูกเรียกว่า ‘เอสเปอร์’ บุคคลเหล่านี้จะต้องใช้พลังอันน่าทึ่งเพื่อจัดการกับปิศาจร้าย คุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าร่วมกับพวกเขาและนำทีมเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์ของมนุษย์?ขณะที่ บรีนน์ ตัวละครเอกได้ออกเดินทางตามหาคู่หูที่ถูกลักพาตัวไป คุณจะได้ค้นพบการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างองค์ประกอบสุดแฟนตาซีกับตำนานเทพโบราณ เหล่าเทพที่เก่าแก่ได้ถูกนำมาแปลงโฉมสำหรับยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามที่แต่งชุดออกกำลังกายสุดมีสไตล์ หรือเทพเจ้าแห่งความรักที่กำลังคาบอมยิ้มอยู่!เปิดซาวรด์แทร็กจังหวะมันๆ แล้วออกไปดื่มด่ำกับประสบการณ์ความสนุกกันได้เลย การทำความรู้จักกับเอสเปอร์ของคุณและสกิลของพวกเขาให้ดีคือหัวใจสำคัญในการสร้างทีมที่สมดุลและจัดการศัตรูในการต่อสู้แบบเทิร์นเบส (สลับตากันโจมตี) คุณจะเพิ่มพลังโจมตีให้ลูกทีม หรือจะใช้การโจมตีแบบ AoE เพื่อจัดการศัตรูเป็นวงกว้างดีล่ะ? การเคลื่อนที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้คุณเสียเปรียบได้เลยนะ ดังนั้นคิดให้รอบคอบก่อนที่คุณจะตัดสินใจเริ่มเล่น Dislyte ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/dislyte/id1590319959 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lilithgames.xgame.gp&hl=th&gl=US ติดเกาะครั้งนี้จะฟินกว่าครั้งไหนๆ เพราะคุณจะได้อยู่กับผองเพื่อนที่น่ารักที่สุด! มาร่วมการผจญภัยที่คุณจะไม่มีวันลืม กับน้องแมวติดเกาะอย่าง Nana และ Munaใน The Secret of Cat Island กันเลยThe Secret of Cat Island บอกเล่าเรื่องราวดีๆ พร้อมงานภาพละมุนตา ได้เวลาออกสำรวจความงามที่ซ่อนอยู่ใน Cat Island รวมทั้งเผยอดีตอันลึกลับ และทำความรู้จักกับผู้อยู่อาศัยมากหน้าหลายตาบนเกาะแห่งนี้ ยิ่งคุณออกสำรวจมากเท่าไหร่ คุณก็จะเจอเบาะแสมากขึ้นเท่านั้นเกาะนี้มีอะไรสนุกๆ ให้คุณได้สำรวจไม่มีเบื่อเลยล่ะ และในขณะที่คุณเก็บสะสมทรัพยากรอย่างไม้และหิน อย่าลืมมองหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ทั่วเกาะ รวมไปถึงทรัพยากรหายาก เช่น หินก้อนใหญ่ และต้นผลไม้ด้วยล่ะเริ่มเล่น The Secret of Cat Island ได้ฟรี บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/the-secret-of-cat-island/id1599990384 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.likeitgames.AfterRain2&hl=th&gl=US